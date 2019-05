Bi Damirja Skomino doletela takšna čast, če ne bi sprejel velike odločitve?

VAR oziroma Video Assistant Referee, sistem kamer, ki nogometnim sodnikom omogoča, da na zaslonu preverijo, ali je treba dosoditi enajstmetrovko, razveljaviti gol ali pa pokazati rdeči karton, bo po napovedih strokovnjakov na nogomet v prihodnosti vplival podobno kot tehnologija golove črte na hokej, ura za merjenje 24 sekund napada na košarko ali tako imenovano sokolje oko (Hawk-Eye) na tenis. Foto: Reuters

Pet pomembnih tehnologij, ki imajo vse večji vpliv na svetovni šport

Big data - zbiranje in analiza ogromnih količin podatkov

Čeprav ne zveni najbolj atraktivno, tako imenovana big data ekipam v svetu profesionalnega športa že pomaga zmagovati. Sodobna tehnologija prek kompleksnih sistemov številnih kamer in senzorjev, ki jih športniki nosijo v obutvi, opornicah za kolena in naglavnih trakovih, ekipam omogoča zbiranje izredno podrobnih podatkov o njihovih močnih področjih in šibkih točkah.

Moštvu NBA Golden State Warriors, ki že nekaj let velja za eno najboljših košarkarskih ekip na svetu, je do zadnjih naslovov lige NBA veliko pomagala prav analiza podatkov, ki jih zberejo na treningih in tekmah. GSW na tem področju sicer sodeluje s podjetji iz Silicijeve doline in z računalniškim oddelkom prestižne kalifornijske univerze Stanford. Foto: Reuters

Zbiranje in analizo podatkov so kot enega ključnih elementov priprav na tekme že začeli uvajati v nekaterih najbolj elitnih klubskih tekmovanjih na svetu, med drugim v ameriški košarkarski ligi NBA in ligi ameriškega nogometa NFL.

Družbena omrežja

Spletne platforme, kot so Instagram, Facebook, Snapchat in tudi forum Reddit, športnim navdušencem omogočajo vse bolj intimen stik z najljubšimi športniki ali moštvi. Družbena omrežja so namreč v veliki večini odpravila posrednika, torej tradicionalni medij, in športnikom omogočila neposreden stik z javnostjo. Posameznik za interakcijo s svetom profesionalnega športa še nikoli ni imel toliko možnosti, kot jih ima zdaj.

Takole bi bilo oziroma v bližnji prihodnosti morda tudi bo videti, če bo na Luko Dončića med tekmo lige NBA stalno prilepljena televizijska kamera. Foto: Matic Tomšič / Reuters Družbena omrežja gredo sicer še korak naprej, in sicer postopoma postajajo platforma za nekonvencionalno neposredno spremljanje športnih dogodkov.



Tak primer je Twitter: letos so sklenili partnerstvo z ligo NBA in televizijskim omrežjem TNT, gledalcem, ki so tudi uporabniki Twitterja, pa bodo med tekmami lige NBA omogočili spremljanje enega samega igralca, ki bo imel svojo kamero in tudi svojega komentatorja.

Navidezna (VR) in obogatena (AR) resničnost

Kar zadeva način, kako si ogledujemo športne dogodke, naslednja velika stvar po mnenju večine strokovnjakov najverjetneje ni še višja ločljivost televizijske ali internetne slike, temveč gledalca prek očal za navidezno resničnost poskusiti prepričati, da je dejansko na parketu, ob igrišču ali atletski stezi, ob dirkališču.

Na tekmah se bodo v prihodnosti zato ob klasičnih vedno pogosteje pojavljale tudi 360-stopinjske kamere. Dogajanje bodo prenašale naravnost v gledalčeva očala za navidezno resničnost, s katerimi bo lahko videl, kaj se v športni dvorani ali na stadionu dogaja pred in za njim ter levo in desno.

Eden najodmevnejših tovrstnih pilotnih projektov je bil pred dvema letoma v finalu nogometne lige prvakov v Cardiffu, ko je Real Madrid s 4:1 premagal Juventus. Takrat je 360-stopinjsko sliko v živo oddajal britanski BT Sport. Do zdaj so tehnologijo nato že uspešno preizkusili tudi v drugih športih, na primer v ligi NBA. Foto: Getty Images

Ogromen potencial ima tudi obogatena resničnost, ki sliki športnega dogodka, ki jo gledamo na zaslonu, doda virtualne elemente, na primer imena nad glavami športnikov ali tridimenzionalen zemljevid igrišča. Poglejte, kako je to videti v gibanju:

The new #NBA App for #MagicLeapOne features LIVE games, 3D stats, replays and more. Read how @NBA & #TurnerSports are writing the future of at-home sports entertainment with the #magicleap Screens framework https://t.co/r7iVjvkBPH pic.twitter.com/2t5Gpd9Ckm — Magic Leap (@magicleap) 25 March 2019

Umetna inteligenca

Umetna inteligenca in strojno učenje, tehnologija, ki računalniškim algoritmom omogoča, da z obdelavo velikih količin podatkov postopoma izboljšujejo svoje znanje na določenem področju, lahko športnim ekipam z analizo njihovih predstav ne le pomagata pri predvidevanju prihodnjega potenciala mladih igralcev, še preden si zagotovijo njihove usluge, temveč jim lahko omogočita tudi ugotoviti, kakšen je najboljši pristop k interakciji z navijači, da bi si zagotovile njihovo nadaljnjo zvestobo in seveda tudi denar (nakupe kart za tekme in licenčne navijaške opreme, kot so dresi, na primer).

Videoigre oziroma e-šport

Arene, v katerih potekajo boji v igrah, kot so League of Legends, Dota 2, Counter Strike, Overwatch, StarCraft in drugih, so v zadnjih letih bolj polne od marsikatere košarkarske, hokejske ali rokometne dvorane. Foto: Reuters

Profesionalno tekmovanje v videoigrah je vse bolj priljubljena dejavnost tudi za gledalce, in ne le za tekmovalce. Obračune najbolj znanih ekip prek spleta spremljajo milijoni ljudi, organizatorjem turnirjev pa vse pogosteje uspe napolniti velike športne dvorane in celo nogometne ter atletske stadione.

E-šport postaja vedno zanimivejši tudi za sponzorje z globokimi žepi: tekmovanja v videoigrah namreč podpirajo nekatera največja podjetja na svetu, kot so Microsoft, Intel, Amazon, Mercedes-Benz, Coca-Cola, Red Bull.

Olimpijski komite resno preučuje tudi možnost, da bi se videoigre kot eden od športov v prihodnosti uvrstile na olimpijske igre.

Bo naslednja tehnologija, ki bo krojila prihodnost športa, nastala prav v Sloveniji?

Morebitno novo revolucionarno tehnološko rešitev na področju športa bodo v naslednjih tednih iskali v sklopu regijskega projekta SporTech Stars. K projektu se lahko še do ponedeljka, 20. maja, prijavijo podjetja, zagonska podjetja in tudi posamezniki, ki menijo, da imajo dobro idejo.

Uroš Okoren, idejni vodja projekta SporTech Stars, k sodelovanju med drugim vabi startupe oziroma zagonska podjetja, ki razvijajo rešitve na področjih umetne inteligence, navidezne in obogatene resničnosti ter tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain). Foto: SporTech Stars

Za razvijalce novih tehnologij je poglavitna prednost sodelovanja v projektu SporTech Stars izpostavljenost vlagateljem oziroma investicijskim pokroviteljem, ki bodo ob pomoči strokovne komisije analizirali vse projekte in se, če jih bo kateri od njih res navdušil, morda odločili, da ga podprejo z naložbo.

Pristop k projektu SporTech Stars je za vlagatelje medtem zanimiv z vidika novih poslovnih priložnosti, saj so lahko ob uspehu katere od novih tehnologij zraven med prvimi in si prvotni vložek tako povrnejo večkratno.

Zmagovalec SporTech Starts bo razglašen prihodnji mesec, natančneje 18. junija, na dogodku GogiTalk. Zmagovalec bo ob morebitnem zanimanju vlagateljev dobil priložnost, da svojo idejo predstavi v ZDA, imel pa bo tudi možnost gradnje blagovne znamke z vrhunskim športnikom, in sicer slovenskim košarkarjem Goranom Dragićem:

