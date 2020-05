Nesrečno Belgijo razneslo od smeha zaradi ministrove maske #video

Belgijski pravosodni minister Koen Geens je v četrtek obiskal delavnico, kjer prostovoljke iz ženskega združenja Ferm šivajo modne zaščitne maske. Med poskušanjem ene od mask je imel precej težav s pravilnim natikanjem maske, saj si jo je najprej nadel kot kapo, nato pa si je z njo prekril celoten obraz, tudi oči.

62-letni minister je s tem precej zabaval svoje gostiteljice, še sam pa se je pošalil, da ima velika ušesa.

Belgija je nosilka trenutno najmanj zaželenega naziva na svetu



Foto: Getty Images

Če upoštevamo kriterij smrti na 100.000 prebivalcev, je Belgijo epidemija koronavirusa prizadela najhuje od vseh držav na svetu.



V Belgiji na 100.000 prebivalcev namreč umre 67,44 ljudi, v Španiji 52,33, v Italiji 46,7 v ZDA , kjer je okužb že več kot milijon, pa manj kot 20, na primer. Vir podatkov je ameriška univerza John Hopkins.

Videoposnetek ministrovega rokovanja z masko je dobesedno čez noč postal internetna senzacija in se sprva razširil med belgijskimi mediji, nato pa tudi na nekatere najbolj znane spletne platforme.

Na Twitterju je "Koen Geens" trenutno vroča tema, videoposnetek pa je v nekaj urah po objavi na več profilih zbral milijone ogledov. Nad njim se navdušujejo tudi uporabniki Reddita, največjega spletnega foruma.

Na družbenem omrežju Twitter se je v soboto popoldne oglasil tudi minister sam in pojasnil, da je bil zgolj neroden:

Thanks JK, took one for the team of the clumsy https://t.co/DUXodB7t01