Aligatorji lahko odprejo pot do novih načinov zdravljenja zlomov in artritisa

Že v osnovni šoli smo se naučili, da kuščarjem odrezan ali drugače izgubljen rep lahko znova izraste, znanstveniki pa zdaj ugotavljajo, da imajo ta dar tudi – aligatorji. Če bomo to še bolje razumeli, bomo morda lažje odpravljali tudi svoje travmatološke in zdravstvene težave.

Kuščarji in pupki so med redkimi živalmi, ki so zmožne obnoviti svoje izgubljene okončine, toda raziskovalci univerze v Arizoni in ministrstva za divje živali in ribištvo ameriške zvezne države Louisiana so v svoji raziskavi nekoliko presenetljivo ugotovili, da na ta seznam spadajo tudi aligatorji. Živali, ki so med danes živečimi bitji najbližje izumrlim dinozavrom.

Prvič dokazana zmožnost

V raziskavi, o kateri so poročali v znanstveni reviji Scientific Reports, so kot prvi ugotovili, da mladi ameriški aligatorji lahko obnovijo velike dele svojih repov.

Čeprav so se v divjini že prej srečali z aligatorji, pri katerih je bilo videti, da je njihov rep obnovljen, so šele s to neposredno študijo prvič potrdili to njihovo zmožnost.

Mladi ameriški aligatorji lahko obnovijo skoraj do ene petine dolžine svojih repov, je pokazala ameriška raziskava. Foto: Reuters

Zmorejo obnoviti skoraj petino dolžine repa

V študiji so primerjali repe treh aligatorjev iz divjine, ki so bili videti obnovljeni, z normalno anatomijo aligatorjev. Izkazalo se je, da so lahko obnovili do 23 centimetrov repa, kar lahko pomeni do 18 odstotkov vse njihove dolžine.

Ob tem so še ugotovili, da novi deli repa v isti strukturi kažejo tako znamenja regeneracije kot celitve poškodbe, ponovna rast krvnih žil, živčevja in drugih tkiv pa je skladna z izsledki študij o regenerativnih zmožnostih kuščarjev.

Povsem enako sicer ni

Obnovljeni repi pa le niso povsem enaki kot izvirni. Nimajo skeletnih mišic, namesto njih pa so prisotna vezivna tkiva, podobna tkivom v brazgotinah. Skeletna struktura nima vretenc, podporo repom pa zagotavlja monolitni valj iz hrustanca. Zunanji deli so nekoliko gostejši kot običajni, pri vrhu pa jim manjkajo nekatere luske.

Toda vsem tem odstopanjem navkljub je še vedno izjemno, da ima žival take velikosti zmožnost regeneracije. To obenem odpira tudi nekatera nova vprašanja o evoluciji.

Regenerirani rep se strukturno vendarle precej razlikuje od izvirnega. Foto: Arizona State University

Nove neznanke evolucije

Dinozavri, ki so predniki aligatorjev, in predniki ptic so se ločili pred približno 250 milijoni let. Zdaj ko vemo, da so aligatorji ohranili celične mehanizme za ponovno rast svojih razmeroma zapletenih repov, medtem ko ptice te zmožnosti nimajo, se zastavlja vprašanje, kdaj med evolucijo so ptice izgubile ta dar, se sprašujejo avtorji raziskave.

Razumevanje zmožnosti regeneracije in obnove pri različnih živalih bi znanstveniki lahko izkoristili za razvoj novih zdravstvenih terapij za celjenje poškodb in zlomov.