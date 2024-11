Ovečkina v lovu na rekord zaustavil zlom mečnice

Hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin, ki se je v ligi NHL poškodoval na tekmi proti Utahu, si je zlomil levo mečnico, so razkrili dodatni zdravniški pregledi. Devetintridesetletni Rus bo zato prisilno počival od štiri do šest tednov, so danes sporočili Washington Capitals. Ovečkin lovi strelski rekord lige legendarnega Kanadčana Wayna Gretzkyja.