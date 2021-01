Ali tudi vam nagaja aplikacija #OstaniZdrav?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V običajnih okoliščinah se, praviloma enkrat na dan, ob zagonu aplikacije #OstaniZdrav, osvežijo podatki o številu tveganih stikov in njihovi opredelitvi glede na čas trajanja stika in njegove bližine. Ob tem skrbniki aplikacije #OstaniZdrav, ki izvira iz sorodne nemške aplikacije Corona Warn App, stalno zagotavljajo, da sistem ne beleži podatkov o lokaciji in da so uporabniki opredeljeni prek naključnih kod, ki jih v nobenem primeru ni mogoče povezati s pravo identiteto uporabnika.

Nadgradnja je obetala več novosti

Aplikacijo #OstaniZdrav so v petek nadgradili z novo različico, ki naj bi prinesla novo oranžno stanje tveganja, povezavo na obrazec za pridobivanje kode TAN, s katero osebe s pozitivnim testom sporočajo svoje stanje svojim stikom iz aplikacije, možnost vnosa dneva pojavljanja simptomov in natančnejše računanje stanja tveganja.

Nova verzija aplikacije naj bi odprla vrata tudi izmenjavi podatkov med aplikacijami različnih držav. Skoraj vse te aplikacije temeljijo na Googlovi in Applovi rešitvi za beleženje izpostavljenosti, toda sistemi sporočanja med aplikacijami med seboj niso združljivi. To pomeni, da četudi ste morda med bivanjem v tujini imeli zabeležen stik z uporabnikom tuje aplikacije, o tem ne boste prejeli obvestila.

Zatakne se pri dnevnem izračunu tveganja

Večino teh izboljšav omogoča prenovljeni sistem sporočanja, a se je, kot kaže, pri njem zataknilo. Pri tej najnovejši različici, za uporabnike Androida je to 1.10.1, opažajo mnogi uporabniki, da se ob zagonu aplikacije, osvežitev tveganja ne izvaja več.

Po nadgradnji aplikacije na najnovejšo različico se preverjanje izpostavljenosti pri nekaterih uporabnikih ne izvaja več. Foto: zajem zaslona

Po nekaj minutnem "vrtenju v prazno", sistem odgovori, da je doseženo največje število poizvedb in naj uporabnik poskus ponovi jutri – a jutri in pojutrišnjem ostaja enako.

Žal tudi jutri in pojutrišnjem (kot kaže za zdaj) še ne bo drugače. Foto: zajem zaslona

Običajna "zdravila" ne pomagajo

Pri teh težavah je običajno prvi korak čiščenje predpomnilnika (cache), ki tokrat žal ne učinkuje. Naslednji korak bi bil brisanje podatkov, a s tem ostanemo brez zgodovine svoje izpostavljenosti – pa tudi to ne pomaga. Ne pomagata niti bolj drastična koraka, to sta odstranitev in nameščanje aplikacije.

Skrbniki aplikacije #OstaniZdrav niso o teh težavah (še) ničesar zapisali, a se, kot so nam zagotovili na specializiranem klicnem centru za podporo tej aplikaciji, težave zavedajo in, kot pravijo, delajo pospešeno na njenem odpravljanju.

Podrobnejši pogled v težavo Foto: S. C. (zajem zaslona)

V tem trenutku je, glede na vse ugotovitve, uporabnikom aplikacije #OstaniZdrav najbolj smiselno počakati. Zelo verjetno se bližina drugih uporabnikov še vedno beleži, le sporočanje ne deluje.

Po odpravi napake bo verjetno aplikacija ponovno zaživela kar sama od sebe, v skrajnem primeru pa lahko pričakujemo rešitev ob naslednji nadgradnji, za katero sicer nimamo časovne napovedi.

Uspeh odvisen od množične uporabe

Aplikacija #OstaniZdrav je ena od mnogih aplikacij, ki so jo države po svetu uvedle v upanju, da bodo epidemiologom in javnemu zdravju pomagale slediti stike okuženih in tako učinkoviteje zamejile epidemijo bolezni covid-19.

Tovrstne aplikacije dosegajo svojo polno učinkovitost šele, ko si jih namesti dovolj velik delež ljudi, nekje 70-odstoten ali več. Težava pa je, da nimajo vsi ustreznih pametnih naprav za delovanje aplikacije (že lanski in letošnji sicer zmogljivi pametni telefoni znamke Huawei ne morejo uporabljati aplikacije #OstaniZdrav, ker sta Googlovi in Applovi tehnologiji beleženja izpostavljenosti po odloku ameriških oblasti iz časa predsednika Trumpa Huaweiu nedosegljivi), mnogi pa jo odklanjajo zaradi pomislekov o varovanju zasebnosti, za katero skrbniki zatrjujejo, da so neutemeljeni.

Z dobre tri četrtine potrjenih primerov izdajo kode TAN

Po uradnih podatkih je do nedelje, 24. januarja, aplikacijo preneslo 332.727 uporabnikov Googlovega mobilnega operacijskega sistema Android in 36.277 uporabnikov Applovega mobilnega operacijskega sistema.

Nekoliko boljše razmerje je pri številu izdanih kod TAN, ki stikom okuženih omogočajo prejem obvestila o povečanem tveganju in številom dejansko potrjenih novih primerov prisotnosti koronavirusa SARS-CoV-2. V petek, 22. januarja, ko je bilo v Sloveniji potrjenih 1.506 novih okužb, je bilo izdanih 1.156 kod TAN, včeraj (vedeti je treba, da se ob nedeljah opravi veliko manj testov), ko so v Sloveniji potrdili 293 okužb, pa je bilo izdanih 237 kod TAN.