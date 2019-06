Ali si res želite, da vas glasovni pomočniki poslušajo ves čas?

Glasovni pomočniki, kot so Google Assistant/Home, Alexa in Siri, nedvomno prinašajo veliko (potencialnega) udobja, toda ali si res želimo, da bi bili še "prijaznejši"?

Prižigajo nam luči v stanovanju, nastavljajo opomnike in budilke na pametnih telefonih, usmerjajo nas po neznanih poteh in nam iščejo najbližje trgovine, bencinske servise in še marsikaj – to so glasovni pomočniki (asistenti), ki jih najdemo tako kot programske dodatke na pametnih napravah kot tudi na samostojnih napravah, kot so pametni zvočniki.

Alexa se bo bolj približala našemu naravnemu govoru

Nekaterim se morda dejstvo, da je treba glasovnemu pomočniku povedati ključno besedo (OK, Google pri Googlovem pomočniku oziroma Hey Siri pri Applovem glasovnem pomočniku Siri oziroma Alexa, Computer ali Echo pri Amazonovi Alexi), preden začne poslušati, kaj mora narediti, zdi okorno. Te bo verjetno razveselila Amazonova patentna prijava, s katero pri njihovem glasovnem pomočniku Alexa to ne bo več potrebno.

Delovanje glasovnega pomočnika se sproži, ko ga "zbudimo" z izgovarjanjem dogovorjene fraze na začetku stavka - ali se bo to kmalu spremenilo za več udobja (in manj zasebnosti)? Foto: Reuters

Alexa bi namreč snemala prav vse, kar sliši, in če v posameznem tridesetsekundnem izrezku ne bi slišala nobenega ukaza, bi ta izrezek potem izbrisala. S tem bi lahko ukrepala tudi, če ključne besede uporabnik ne izgovori ravno na začetku, kot mora to storiti zdaj. Tako bi se Alexa približala naravnemu govoru, so svojo pobudo podkrepili pri Amazonu.

Ko nas nevede začne snemati

Kar je na prvi pogled videti kot korak naprej do udobja, je obenem nov vir pomislekov o varovanju zasebnosti – prav vse, kar izgovorimo, bo posneto in bo v nekem trenutku posredovano na Alexine strežnike. Tam lahko to tudi ostanejo, saj se s temi posnetki algoritmi glasovnega pomočnika učijo ter izboljšujejo prepoznavo med podobnimi pojmi in na sploh svoje delovanje.

Toda že dozdajšnje izkušnje kažejo, da se snemanje včasih sproži nenamerno – največkrat ko sistem napačno prepozna nek šum ali drugo besedo kot tisto, ki bi morala sprožiti delovanje glasovnega pomočnika. Takrat namreč glasovni pomočnik posname izgovorjene besede in jih pošlje na oddaljene strežnike na interpretacijo in nadaljnje delovanje.

Emm: "Skrb vzbujajoče nadaljevanje odpovedovanja zasebnosti"

"Čeprav ni zagotovil, da ta patent obenem pomeni njegovo prisotnost v bodočih napravah, snemanje vsega, kar izgovorimo, nakazuje skrb vzbujajoč napredek našega nadaljnjega odpovedovanja svoji zasebnosti," je komentiral glavni varnostni raziskovalec v ekipi za globalne raziskave in analize (GReAT) družbe Kaspersky Lab David Emm.

Glavni varnostni raziskovalec v ekipi za globalne raziskave in analize (GReAT) družbe Kaspersky Lab David Emm Foto: Kaspersky Lab

"Če upoštevamo obseg občutljivih informacij, ki jih izmenjujemo v udobju svojega doma, bo Amazon s tem pridobil dostop do ogromnih količin osebnih podatkov, ki so lahko zelo zanimivi in izjemno dragoceni za kiberkriminalce in druge izvajalce računalniških groženj in napadov. Če ti podatki niso ustrezno varovani, bi oskrunitev Amazonovih sistemov lahko povzročilo veliko razdejanje za varstvo podatkov in zasebnosti ogromnega števila ljudi," je še povedal Emm.

Grenka izkušnja s Cambridge Analytico

Če pa se to vendarle zgodi, Emm pričakuje, da bodo uporabniki celovito obveščeni o tem, kateri podatki in kakšen način se zbirajo, in da bodo imeli možnost izklopa te na videz sicer udobnejše možnosti.

"Že res, da bo Amazon zagovarjal, da analiza shranjenih posnetkov in podatkov izboljšuje storitev Alexa in s tem tudi naprave, kjer je nameščena, a so nas primeri, kot je bila afera z družbo Cambridge Analytica, izučili, da v današnjem digitalnem obdobju celo zaupanja vredni ponudniki lahko zlorabijo občutljive podatke v nečedne namene.

Pametni zvočnik Google Home z virtualmim (glasovnim) pomočnikom Google Assistant Foto: Reuters

"Korak v napačno smer"

"Celo ko uporabnik soglaša s tovrstnim snemanjem, je ogromna razlika med začasnim shranjevanjem izgovorjenih stavkov z namenom lažjega zagotavljanja storitve glasovnega pomočnika in dolgotrajnim – in celo trajnim – shranjevanjem," svari Emm.

Spomnil je, da je bilo pri Amazonu že do zdaj marsikdaj nejasno, kaj se snema in shranjuje, zato meni, da je novost, ki jo prinaša patent, pravzaprav korak v napačno smer, stran od preglednosti, zasebnosti in uporabniške privolitve.

Amazonov pametni zvočnik Echo z virtualno (glasovno) pomočnico Alexa Foto: Reuters

Amazon: "Vlagamo patentne prijave, usmerjene v prihodnost, ki jih morda niti ne bo v naših izdelkih"

Omenjeno patentno prijavo je Amazon sicer oddal že lani, a v javnost je prišla te dni prek objave na spletni strani ameriškega urada za patente. Pri Amazonu sicer niti ne potrjujejo niti ne zanikajo, da bodo to lastnost (v kratkem) tudi uvedli v Alexi.

"Kot številne družbe tudi mi vlagamo patentne prijave, usmerjene v prihodnost, ki raziskujejo nove znanstvene ideje, med katerimi so tudi takšne, ki ne bodo našle svojega mesta v končnih izdelkih," so pojasnili pri Amazonu. "Pridobivanje patenta lahko traja več let in ni nujno odraz trenutnega ali prihodnjega stanja izdelkov in storitev."