Ali Apple s svojimi telefoni še prepriča uporabnike kot nekoč?

Pametni telefoni iphone še vedno zmorejo prepričati množice, tudi v Sloveniji, da se celo noč pred uradnim začetkom prodaje postavijo v vrste zanje. Videti pa je, da se te vrste iz leta v leto krajšajo, primerjava številk o prodaji pa dokazuje, da vtis ni napačen.

Po številu prodanih telefonov stopnička nižje

Prodaja iphonov še vedno poteka odlično, čeprav niti blizu ne več tako kot pred leti. Apple je že moral prepustiti drugo mesto na svetovni lestvici proizvajalcev, ki prodajo največ svojih pametnih telefonov, kitajskemu proizvajalcu Huawei (na najvišji stopnički je še vedno južnokorejski Samsung), a se ob tem tolaži, da je pri prihodkih slika zanj nekoliko prijaznejša.

Applovi iphoni so namreč v premijskem cenovnem razredu, medtem ko ima Huawei poleg svojih premijskih razredov P in Mate tudi predstavnike v srednjem in nižjem cenovnem razredu, ki prav tako pomembno prispevajo k številu prodanih enot.

Silak čez "jurja" je že povsem običajen

Tudi pri Applu je mogoče zaznati trend, da so vsako leto primerljivi novinci dražji (in seveda tudi zmogljivejši) – smo se že kar navadili, da je za nove paradne konje ob izidu treba odšteti več kot evrskega tisočaka (če ni kakšne ugodnosti ob vezavi naročniškega razmerja).

To poraja svojevrsten paradoks: dražji kot so novi telefoni, bolj se uporabniki ozirajo po lanskih ali celo predlanskih modelih, ki mnogim uporabnikom še vedno zadoščajo z zmogljivostnega vidika, a predstavljajo veliko manjši poseg v njihove denarnice.

Prodajni delež najnovejših pada

To potem vpliva na prodajo novih modelov, kar dokazujejo statistike, ki so jih zbrali v analitski družbi Canalys. V obdobju od zadnjega lanskega trimesečja do drugega letošnjega trimesečja so takrat najnovejši iphoni (iPhone XS, iPhone XS Max in iPhone XR) predstavljali 59 odstotkov vseh prodanih pametnih telefonov.

Toda leto dni pred tem so takratni najnovejši iphoni (iPhone 8, iPhone 8 Plus in iPhone X) dosegli 68-odstotni delež.

Veliki tekmeci novim iphonom so – starejši iphoni

Še bolj zgovorna je primerjava v absolutnih številkah. Od zadnjega lanskega trimesečja do drugega letošnjega trimesečja je Apple prodal 87 milijonov svojih pametnih telefonov najnovejše generacije (iPhone XS, XS Max in XR), kar je zajetnih 26 odstotkov manj kot število prodanih telefonov takratne najnovejše generacije (iPhone 8, iPhone 8 Plus in iPhone X) v obdobju natanko eno leto pred tem.

Hkrati pa občutno raste prodaja starejših iphonov. V obdobju od zadnjega lanskega trimesečja do drugega letošnjega trimesečja so prodali kar 61 milijonov starejših iphonov, kar je 12,4 odstotka več kot v enakem obdobju eno leto pred tem.

Že tretje rdeče trimesečje

To niso edine številke, ki nakazujejo, da se iphoni ne prodajajo več tako kot prej. V drugem letošnjem trimesečju je Apple prodal 36 milijonov iphonov, kar je 13-odstotni padec na letni ravni. Tako je drugo letošnje trimesečje, zadnje, za katere imamo podatke, že tretje zaporedno, v katerem Apple beleži padec prodaje.

Od oktobra 2018, ko je Apple predstavil iPhone XR, do konca junija letos so prodali 47 milijonov kosov tega pametnega telefona.



Pametna telefona iPhone XS in iPhone XS Max so predstavili nekoliko prej, natančneje konec septembra, a je njuna prodaja do konca junija bistveno nižja v primerjavi z modelom iPhone XR: za iPhone XS je številka 20 milijonov, za iPhone XS Max pa 28 milijonov.

Več kot tretjino iphonov prodajo v ZDA

Prodajni rezultati prve polovice letošnjega leta kažejo, da največ iphonov (35,5 odstotka) prodajo v Združenih državah Amerike.

Več kot pol manj, natančneje 16 odstotkov vseh, prodajo na Kitajskem, nato sledijo Japonska z 9,5-odstotnim deležem vseh prodanih iphonov v tem obdobju, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske s skoraj petodstotnim deležem (4,9 odstotka) in Kanada (3,3 odstotka).