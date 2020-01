Airbnb bo zanesljivost najemnikov preverjal z umetno inteligenco

Svoj nedavno objavljen patent, imenovan Določanje zanesljivosti in združljivosti oseb, Airbnb opisuje kot skupek metod za samodejno preverjanje značilnosti oseb, predvsem iskalcev namestitev. Patentno zaščito zanj zdaj iščejo tudi pri Evropskem patentnem uradu.

S temi metodami, ki temeljijo na umetni inteligenci, želijo pri Airbnb okrepiti postopke preverjanja in graditve zaupanja med gostom in gostiteljem, ki so sicer težko uresničljivi zaradi oddaljenosti in nepoznavanja.

Pregledoval bo družbena omrežja in internetne strani

Avtomatizirani sistem pregleduje vse dostopne podatke o iskalcu namestitve na internetu tudi v novicah in drugih digitalnih objavah ter družbenih omrežjih z namenom določanja značilnosti te osebe in ugotavljanja njegovih vedenjskih vzorcev.

Z drugimi besedami, sistem gradi profil te osebe in, če oceni da bi zaradi svojega morebitnega narcizma ali psihopatskega vedenja lahko ustvarjal težave, ga označi za nezanesljivega.

Gostitelj bo izvedel, če je potencialni gost "nezdružljiv"

Pri ugotavljanju morebitnih težav bo sistem pregledoval tudi lažne profile na družbenih omrežjih in povezanost z njimi ter spletna mesta, ki spodbujajo sovražni govor, uporabo prepovedanih substanc ali prostitucijo.

Posameznike, ki bodo na ta način opredeljeni za tvegane, bo sistem prijavil potencialnem gostitelju z opombo, da gre za nezdružljivega gosta.

Tehnologijo že imajo, a ne povedo, koliko jo uporabljajo

Airbnb je tujim medijem potrdil, da razpolaga s to tehnologijo, a ni razkril, koliko jo (če sploh) že uporablja.

Na svojih spletnih straneh za rezervacijo so zapisali, da pred potrjevanjem vsake rezervacije opredelijo tveganje: "Uporabljamo napovedno analizo in strojno učenje za takojšnje vrednotenje stotine signalov, ki nam pomagajo ugotoviti in preiskati sumljiva dejanja, preden se zgodijo."

Gotovo pa ni naključje, da prihaja ta novica kmalu za tem, ko je Airbnb kupil zagonsko podjetje Trooly, katerega dejavnost so prav takšne preverbe.