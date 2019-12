Zmaga za Airbnb na sodišču

Odločitev sodišča EU se nanaša na zahtevo Francije, ki je zaprosila za mnenje. Sodišče je odločilo, da je Airbnb storitev informacijske družbe in zato ne potrebuje licence za nepremičninske posrednike.

Irski Airbnb opravlja storitev informacijske družbe v skladu z evropsko direktivo o elektronskem posredovanju, saj opravlja storitev posredovanja, katere namen je prek elektronske platforme odplačno povezati potencialne najemnike s poklicnimi ali nepoklicnimi najemodajalci, ki ponujajo storitve kratkotrajne nastanitve. Zasebni subjekt lahko nasprotuje temu, da se zanj v okviru kazenskega postopka z uveljavljanjem premoženjskopravnega zahtevka uporabljajo ukrepi države članice, ki omejujejo svobodo zagotavljanja take storitve iz druge države članice, če navedeni ukrepi niso bili priglašeni v skladu z isto direktivo, je zapisalo sodišče.

Francozi trdili, da opravlja storitve nepremičninskega posrednika

Foto: Reuters V Franciji je združenje poklicnih ponudnikov nastanitve in turističnih storitev AHTOP tožilo Airbnb in od njega zahtevalo tudi plačilo odškodnine. Med drugim so poudarili, da Airbnb najemodajalcem na svoji platformi nudi tudi številne pomožne storitve, na primer podlago za določitev vsebine njihove ponudbe, zavarovanje civilne odgovornosti, orodje za oceno višine najemnine in plačilne storitve v zvezi z navedenimi storitvami. Zato je AHTOP trdil, da Airbnb ne povezuje le dveh strank, pač pa opravlja storitve nepremičninskega posrednika brez poklicne licence, s čimer krši francosko zakonodajo.

Sodišče EU je presodilo v prid Airbnbja, češ da podjetje opravlja storitev informacijske družbe, ki je ločena od storitve nastanitve. Njegova storitev posredovanja se namreč ne nanaša na takojšnje izvajanje nastanitvene storitve, temveč predvsem na zagotavljanje orodja za predstavitev in iskanje namestitev, ki se oddajajo, kar olajšuje sklenitev prihodnjih pogodb o najemu.

Primerjava z Uberjem

Ob tem Airbnbjeva storitev ni nujna za opravljanje nastanitvenih storitev, saj imajo tako najemniki kot najemodajalci za to na voljo številne druge kanale. Sodišče pa je poudarilo še, da Airbnb ne določa višine ali zgornje meje najemnin na platformi. Vse ostale storitve so zgolj pomožne, zato odločitve sodišča ne morejo spremeniti.

Sodišče je pri tem uporabilo primerjavo z ameriškim tehnološkim podjetjem Uber, ki denimo sam določa cene prevozov in s tem izvaja odločilen vpliv na opravljanje storitev, pri katerih posreduje.