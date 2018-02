5G je zdaj zares pred vrati – toda zakaj v Evropo prihaja počasneje?

Mobile World Congress 2018: 5G kot ena od najbolj vročih tem

ZDA, Kitajska, Japonska in Južna Koreja so nedvomno vodilne pri razvoju in uveljavljanju mobilnih omrežij pete generacije. Zakaj na tem seznamu ni Evrope?

5G prihaja v resnično življenje: letos so (bili) v Barceloni na ogled prvi kosi opreme za peto generacijo mobilne komunikacije, ki bodo namenjeni končnim uporabnikom. Foto: Srdjan Cvjetović

Pri razvoju in uveljavljanju pete generacije mobilnih komunikacij mora Evropa priznati prevlado Združenim državam Amerike in Aziji – na največji svetovni celini pa zlasti izstopa Kitajska, veliko imata pokazati tudi Južna Koreja in Japonska.

Evropa – suženj svojih prejšnjih uspehov

Še pri tretji generaciji mobilne telefonije je ves preostali svet od daleč gledal hrbet Evropi, a potem so se razmerja začela spreminjati. Azijski tigri in ZDA so ob takratnem slabem stanju svojih mobilnih komunikacij svoja prizadevanja usmerili višje in skorajda preskočili kakšno vmesno stopnico.

Zakaj danes pri že delujoči četrti generaciji mobilnih komunikacij, še bolj očitno pri peti generaciji, ki si šele utrjuje pot iz razvojnih laboratorijev v naše žepe, Evrope ni več na najvišjih razvojnih stopnicah?

Glavni izvršni direktor družbe Nokia Rajeev Suri je velik del svojega predavanja na letošnjem dogodku Mobile World Congress v Barceloni namenil peti generacije mobilnih komunikacij. Foto: Reuters

"Evropa ima še vedno veliko prostih zmogljivosti v obstoječih omrežjih," je na kongresnem delu letošnjega največjega svetovnega dogodka Mobile World Congress, ki poteka vsako leto zadnji teden februarja v Barceloni, povedal prvi mož družbe Nokia (tistega dela, ki ne izdeluje mobilnih telefonov, temveč omrežno infrastrukturo) Rajeev Suri.

Izkušnje iz prakse pa kažejo, da to res velja v običajnih okoliščinah, ki praktično zapolnijo ves naš vsakdan, a v tistih najbolj kritičnih trenutkih in ob najvišjih obremenitvah, ki so značilne za množične dogodke, omrežja 4G z vsemi svojimi izboljšavami in nadgradnjami še nimajo vseh odgovorov.

Izredni dogodki so le en primer, ki nazorno dokazuje, da je peta generacija mobilnih komunikacij evolucijski korak, ki pa s svojimi novimi razsežnostmi vendarle odpira prostor za revolucionarni napredek v storitvah, ki bodo naše življenje naredile preprostejše, učinkovitejše in varnejše.

Letos bo 5G postal resničnost tudi zunaj raziskovalnih laboratorijev

A vendarle bodo tudi po Evropi še letos začele prve testne postavitve za 5G, do konca leta pa tudi lahko na trgu pričakujemo prve izdelke za končne uporabnike (nekaj od tega smo na barcelonskem sejmišču že začutili).

V Milanu se je tako že začel preizkus pilotskega omrežja 5G, kjer na trgu Cadorna, končni postaji ene od tamkajšnjih primestnih železnic, skozi katero vsak dan potuje velika množica ljudi iz širokega območja severozahodne Italije, predvajajo pretočni video v kakovosti HD (High Definition).

Swisscom je eden od (evropskih) operaterjev, ki je naznanil, da bo njihovo omrežje do konca leta pripravljeno na 5G, pri nekaterih mednarodnih razvojnih in raziskovalnih projektih pa sodeluje tudi Telekom Slovenije.

Kaj bo 5G prinesel končnim uporabnikom? Za zdaj si lahko samo še zamišljamo in si ogledamo nekatere primere rabe, a končnega odgovora še nimamo – tudi zato, ker ostaja še veliko izzivov pri dokončanju in predvsem pri prehodu iz laboratorijev v velika komercialna omrežja v realnem okolju.

Še vedno ostaja veliko izzivov pri dokončanju vseh podrobnosti pete generacije mobilne telefonije in predvsem pri njenem prehodu iz laboratorijev v velika komercialna omrežja v realnem okolju. Foto: Srdjan Cvjetović

Prvi mož družbe Nokia: "Sliši se kot pretiravanje, a bo 5G resnično spremenila naša življenja"

Ni nobenega dvoma, da bo peta generacija mobilnih komunikacij prinesla povsem nove razsežnosti, ki so celo za omrežja četrte generacije še vedno povsem nepredstavljive. Podpirala bo veliko širši razpon aplikacij in storitev, od interneta stvari do pretočnega videa v najvišji mogoči kakovosti, samovozečih vozil, resnično pametnih in uporabnikom razumljivih mest, domov in upravljanja prometa, novih možnosti v medicini ter mnogo več.

Koristi pa zagotovo ne bo samo na ravni uporabnikov: 5G in vse, kar omogoča, odpira nove priložnosti tudi za visokokvalificirana delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in tako tudi za nov zagon gospodarstva.

"Vem, da se sliši kot pretiravanje, a 5G bo resnično spremenila način, kako živimo in kako se zabavamo," je prepričan Suri.

Predstavitveni video enega od mednarodnih razvojnih projektov za razvoj in uveljavljanje pete generacije mobilnih komunikacij, pri katerem je sodeloval in k njemu dejavno pripomogel tudi Telekom Slovenije.

Suri: "Evropa ima preprosto preveč operaterjev!"

Suri je v Barceloni znova opozoril na posebnosti evropske telekomunikacijske regulative, ki že več let pleni pozornost predavateljev na kongresnem delu največjega svetovnega dogodka mobilnih komunikacij: "Evropski operaterji imajo bistveno nižje povprečne prihodke po uporabniku kot na drugi strani Atlantika, zato imajo evropske operaterji tudi manjše možnosti za naložbe."

To je po njegovem prepričanju posledica preveč konkurenčnega okolja (pre)velikega števila operaterjev, kjer je v boju za uporabnike cenovna vojna še vedno eno od ključnih orodij.

Na naslednjih olimpijskih igrah bo kraljevala peta generacija

Prav zato bodo, je večkrat poudaril Suri, prve zgodbe o uspehu komercialnih omrežij 5G prihajale predvsem iz severnoameriške in azijske celine, Evropa pa bo le sledila.

Nobenega dvoma ni, da bo peta generacija mobilnih komunikacij prinesla povsem nove razsežnosti, ki so celo za omrežja četrte generacije še vedno povsem nepredstavljive. Foto: Srdjan Cvjetović

Japonski operater NTT DoCoMo napoveduje, da bomo ob naslednjih olimpijskih igrah, te bodo v deželi izhajajočega sonca leta 2020, že uživali v pretočnem 360-stopinjskem videu ter aplikacijah navidezne (VR, Virtual Reality) in obogatene/nadgrajene resničnosti (Augmented Reality, AR) za povsem novo dimenzijo uporabniškega doživetja. Ti dve tehnologiji sta namreč zmožni ponuditi veliko več kot le izjemno izkušnjo iger, po čemer so za zdaj (neupravičeno) najbolj znani.

Varnost bo ključnega pomena

Za uspeh pete generacije mobilnih komunikacij je izjemno pomembno poskrbeti za vse vidike storitev, ki se bodo v njih izvajale. Eden od največjih izzivov bo zagotovo varnost: od preverjanja pristnosti uporabnikov do preprečevanja kakršnihkoli neupravičenih posegov.

Tako je v Barceloni veliko besed in razstavnega prostora namenjenih prav tej temi, kajti, soglašajo strokovnjaki, varnostni incidenti in pomanjkljivosti v internetu stvari in vseh drugih storitvah, ki bodo delovale v mobilnih omrežjih pete generacije, lahko resnično pripeljejo do katastrofalnih posledic.