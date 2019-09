Sporočilo, ki ga takoj izbrišite: kaj se lahko zgodi, če podležete skušnjavi?

Bralec nas je opozoril, da je prejel sporočilo SMS s spletno povezavo, ki je zaradi strahu pred morebitno okužbo pametnega telefona z virusom ni upal odpreti. To smo storili mi in ugotovili, da povezava vodi do lažne nagradne igre za pametni telefon iPhone, ki uporabnika v resnici poskusi včlaniti v plačljiv SMS klub in od njega izvabiti 20 evrov na mesec. Kaj storiti, če nasedemo in podležemo želji osvojitvi neobstoječega glavnega dobitka, oziroma kako se rešiti iz takšne godlje?

Spletno povezavo, ki jo je v sporočilu SMS prejel bralec, smo odprli v Peskovniku, orodju operacijskega sistema Windows 10, ki omogoča preizkušanje kibernetskih groženj brez tveganja, da bi okužili ves računalnik.

Da nekaj ni v redu, bi moral uporabnika opozoriti že poziv za vpis telefonske številke, ki je v češčini. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Povezava vodi do spletne strani, ki poskusi od uporabnika izvabiti njegovo telefonsko številko pod pretvezo, da bo sodeloval v nagradni igri za pametni telefon iPhone X.

Če uporabnik v polje vnese svojo telefonsko številko in jo potrdi, bo prejel poziv, naj svoje sodelovanje v nagradni igri potrdi tako, da klikne na gumb na zaslonu, in dobil bo sporočilo SMS, na katero mora poslati ključno besedo DA.

Mi smo vnesli telefonsko številko, ki jo tudi sicer uporabljamo za preizkušanje različnih spletnih prevar. Tudi če ne greste dlje od tega, je vnašanje telefonske številke v takšne obrazce sicer zelo nespametno početje, saj je mogoče, da boste v prihodnje prejeli še več nadležnih sporočil SMS ali tudi kakšen klic iz tujine. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

S tem sicer ne bo potrdil udeležbe v nagradni igri, temveč svoje članstvo v plačljivem SMS-klubu, prek katerega bo vsak teden prejel eno sporočilo SMS z večpredstavnostnimi vsebinami, za katero mu bo njegov operater zaračunal 4,99 evra.

To je navedeno v drobnem tisku pod obrazcem za (lažno) nagradno igro, ki pa ga marsikateri uporabnik zaradi zasnove spletne strani najverjetneje sploh ne bo opazil.

Lažna nagradna igra se pojavlja v dveh različicah, a je končni rezultat vselej enak - včlanitev v plačljiv SMS klub. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kako so prevaranti sploh dobili mojo telefonsko številko?



Strokovnjake podjetja TSmedia, ki izdaja Telefonski imenik Slovenije, smo lani ob incidentu Hallo Kupon, ki je prizadel kar nekaj Slovencev, vprašali, kako prevaranti sploh lahko najdejo telefonske številke slovenskih uporabnikov in jih zasujejo z goljufivimi sporočili SMS. To je mogoče na več načinov, so pojasnili.



- Prevarant je bazo telefonskih številk kupil od ponudnika storitev obveščanja prek sporočil SMS, ki v resnici ima dovoljenje uporabnikov, da jim lahko pošilja sporočila.



Spomnimo, kaj se je zgodilo v primeru Hallo Kupon: sredi januarja lani je več slovenskih uporabnikov na mobilne telefone prejelo sporočilo s pozivom k obisku spletne strani hallokupon.si in nakupu vinjete za leto 2018 po občutno znižani ceni. Ob klicu na priloženo telefonsko številko za sprejemanje naročil se nato ni javil nihče, marsikdo pa je prepozno opazil, da je poklical plačljivo številko (090). Sodeč po objavah na Facebooku se je opeklo kar nekaj slovenskih uporabnikov, nekatere je goljuf obral tudi za več kot sto evrov. Foto: Matic Tomšič

- Prevarant je bazo telefonskih številk pridobil po nezakoniti poti, na primer jo ukradel prek kibernetskega vdora v drug računalniški sistem.



- Prevarant uporablja računalniški program, ki samodejno pošlje sporočila SMS na vse mogoče telefonske številke, na primer od 03100000 do 031999999.



- To je zelo malo verjetno, a prevarant, ki pošilja nadležna sporočila SMS, ima svojo bazo naročnikov, od katerih je enkrat prej na tak ali drugačen način že dobil dovoljenje, da od njega lahko prejemajo promocijska sporočila.

Različni načini, kako se spletni prevaranti dokopljejo do osebnih podatkov o uporabnikih:

Naključje ali naklep? Sporočilo z nagradno igro za iPhone je bralec prejel na ravno "pravi" dan.

Bralec, ki nam je poslal primer prejetega sporočila, je izrazil sum, da je bil k sodelovanju v lažni nagradni igri ravno včeraj povabljen zato, ker je bil iPhone včeraj v središču pozornosti. Podjetje Apple je prav včeraj namreč predstavilo nove pametne telefone iPhone.

Applovi izdelki, še posebej pametni telefoni iPhone in tablice iPad, so zelo pogosto glavni dobitek lažnih spletnih nagradnih iger. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ali je šlo v tem primeru za naključje ali naklepno kampanjo zavajanja, je težko reči, smo pa v preteklosti že lahko opazovali, kako se goljufi prilagajajo zanimanjem trga.

Lani poleti se je eden od naših bralcev namreč ujel na limanice prevarantov, ki so ga k včlanitvi v plačljiv SMS klub prepričali z obljubami o dostopu do izjemno priljubljene igre Fortnite za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Ta ni bila za njegov model pametnega telefona nato na voljo še nekaj mesecev, a povpraševanje zanjo je bilo ogromno, to pa so nekateri izkoristili tudi za goljufijo.

Kaj narediti, če ste se ujeli na limanice in si prislužili tedenski obrok za pet evrov



Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) uporabnikom, ki so postali žrtev nenamerne včlanitve v plačljiv SMS-klub, svetuje, naj se za pomoč obrnejo na svojega telekomunikacijskega operaterja oziroma od njega zahtevajo blokado komercialnih sporočil.



Alternativa je vzpostavitev stika neposredno z gostiteljem ene od platform, prek katerih delujejo plačljivi SMS-klubi, še bolj zanesljivo pa je pošiljanje ključne besede za odpoved storitve na ustrezno telefonsko številko:



NTH AG. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk - 3838, 3443, 6060, 3223, 4343, 3888. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta customer.care@ccsupport.biz ali telefon 01 600 18 50 (med delavniki od 9. do 17. ure). Splošni pogoji in pravila uporabe.



Tehnični izvajalec storitve je v konkretnem primeru podjetje NTH, vendar pa je za izstop iz SMS kluba potrebno na številko 3838 poslati nekoliko drugačno ključno besedo in sicer STOP ZMAGA. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona



DIMOCO GmbH. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk - 3322, 3663, 6655, 6677, 6886, 3500. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta office@dimoco.si ali telefon 01 8888 689 .Splošni pogoji in pravila uporabe.



12MEDIA, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk - 6633, 6116, 3883. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@12media.si ali telefon 01 237 33 04. Splošni pogoji in pravila uporabe.



IT Ena, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na številko 3600. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@it1.si ali telefon 059 699 299. Splošni pogoji in pravila uporabe.



MobileNobo. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključni besedi STOP NOBO na številko 3838. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta mobilenobo.slo@ccsupport.biz ali telefon 01 600 19 02. Splošni pogoji in pravila uporabe.

