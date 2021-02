Pozor: takoj izbrišite to aplikacijo, postala je nevarna #video

Aplikacija za odčitavanje črtnih kod in kod QR s preprostim imenom Barcode Scanner se je po letih običajnega delovanja z zadnjo posodobitvijo prelevila v nadlogo, ki uporabnika zasipa s potencialno škodljivimi oglasi in prevzame nadzor nad določenimi vidiki delovanja pametnega telefona. Google je aplikacijo že umaknil iz ponudbe, s telefona pa jo je, če jo imate nameščeno, treba odstraniti ročno.

Kot prikazuje zgornji videoposnetek, ki ga je v opozorilo uporabnikom aplikacije Barcode Scanner, teh je (bilo) po vsem svetu več kot deset milijonov, objavilo podjetje s področja informacijske varnosti Malwarebytes, aplikacija po zadnji posodobitvi samodejno odpira okno brskalnika.

To je bila sporna aplikacija na Google Play. Povezava do nje je sicer že umaknjena, kar pomeni, da je ni več mogoče namestiti. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nato nalaga neznane spletne strani, zaslon pametnega telefona bombardira z oglasi za druge aplikacije in uporabnika poskuša prepričati, naj jih namesti.

To je potencialno zelo tvegano početje, saj lahko na ta način na pametni telefon dobimo še nevarnejše aplikacije, ki se znajo infiltrirati tudi tja, kjer imamo občutljive osebne podatke.

Za zdaj še ni znano, zakaj se je aplikacija Barcode Scanner, ki so jo milijoni uporabnikov več let uporabljali povsem brez težav, spreobrnila v potencialno grožnjo, se je pa to zgodilo z zadnjo posodobitvijo decembra lani. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Google je sporni Barcode Scanner že odstranil s servisa z aplikacijami Google Play. Na povezavi, kjer je bila, tako ni več ničesar.

To sicer ne pomeni, da bo aplikacija razvijalca LavaBird LTD samodejno izginila tudi z vašega pametnega telefona. Priporočljivo je, da jo čim prej odstranite ročno, svetujejo pri Malwarebytes. Če imate na pametnem telefonu vključeno funkcijo Google Play Protect, ki "obračuna" s potencialno nevarnimi aplikacijami, je bilo za to morda že poskrbljeno.

Če ste med desetimi milijoni uporabnikov aplikacije Barcode Scanner, pazite, da boste s pametnega telefona odstranili pravo. Barcode Scanner ima namreč do črke enako ime kot starejša in veliko bolj priljubljena aplikacija za odčitavanje črtnih kod.



Foto: Matic Tomšič

"Izvirni" Barcode Scanner razvijalca ZXing Team je bil zaradi v grožnjo spreobrnjenega dvojnika v zadnjih dneh sicer žrtev kolateralne škode, saj so nezadovoljni uporabniki z negativnimi ocenami na servisu Google Play po nesreči bombardirali napačno aplikacijo. Google je krivico že popravil in odstranil večino slabih ocen.

