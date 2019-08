Ogromno Slovencev delilo izreden nesmisel: to je vrh ledene gore

Javnih delitev objave, ki zatrjuje, da bo Facebook s širnim svetom kmalu delil vse, kar so objavili njegovi člani, smo med slovenskimi uporabniki v zadnjih dneh zasledili na stotine. Malce ironično je, da smo jih odkrili na profilih ljudi, ki imajo že tako ali tako javne profile, kar pomeni, da lahko vsak vidi, kakšne vsebine so objavljali skozi leta.

Javnih delitev objave, ki zatrjuje, da bo Facebook s širnim svetom kmalu delil vse, kar so objavili njegovi člani, smo med slovenskimi uporabniki v zadnjih dneh zasledili na stotine. Malce ironično je, da smo jih odkrili na profilih ljudi, ki imajo že tako ali tako javne profile, kar pomeni, da lahko vsak vidi, kakšne vsebine so objavljali skozi leta. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zgornji kolaž prikazuje zgolj delček javnih delitev zapisa, s katerim se poskušajo slovenski uporabniki Facebooka znova neuspešno zaščititi pred vdori v zasebnost. Vseh slovenskih delitev besedila brez repa in glave, ki po Facebooku kroži že od leta 2012 in velja za eno najbolj znanih prevar, je verjetno tudi tokrat še veliko več, saj ima večina uporabnikov zasebne profile. Od zadnje epidemije delitev istega zapisa med Slovenci je sicer minilo vsega sedem mesecev .

Besedilo je prevedeno iz angleškega jezika, in to zelo slabo. Najverjetneje gre za različico potegavščine, ki po spletu kroži že nekaj let in je bila z enim od prevajalnikov, kot je Google Translate, prevedena še v času, ko so takšna orodja delala precej več napak kot danes. Zaskrbljujoče je, da tega niso opazili, temveč so objavo brez kritične presoje delili tudi nekateri slovenski učitelji in profesorji. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na neresničnost zgornjega zapisa, ki ga slovenski uporabniki Facebooka po zadnjem valu, ki se je zgodil januarja letos, znova delijo od začetka tega meseca, je vodstvo družbenega omrežja opozorilo v internetnem času že skoraj davnega leta 2012.

Da gre za del Facebookove pradavnine, opozarja že z velikimi črkami zapisana OPOMBA, da je Facebook "zdaj javna ustanova". Ta slab prevod izvirnika v angleščini se nanaša na Facebookov vstop na newyorško borzo, ki se je zgodil 18. maja 2012.

Srž objave je sicer sporočilo, da Facebook v lastne namene ne bo mogel uporabiti podatkov tistega, ki je besedilo prilepil na svoj osebni profil. Kdor objave ne bo delil, pa bo Facebooku dovolil, da še naprej uporablja njegove podatke. Še več, vse, kar je uporabnik kadarkoli objavil na Facebooku, tudi sporočila in fotografije, ki jih je že izbrisal, naj bi postalo javno.

To je seveda velika neumnost. Facebook je navedbe v objavi že zdavnaj ovrgel in pojasnil, da vsak uporabnik sam določa, katere njegove vsebine bodo javne in katere zasebne, kar je navedeno tudi v Facebookovih osnovnih načelih zasebnosti.

S sprejetjem pogojev uporabe ob registraciji na Facebooku družbenemu omrežju sicer podelimo tudi pravico dostopa do vseh naših vsebin, ta pravica pa preneha, ko in če jih izbrišemo oziroma izbrišemo uporabniški račun.

Deljenje zgornjega besedila zato ne bo pomagalo. Kako tudi bi, ko pa je kot datum začetka veljavnosti domnevnih novih pravil glede zasebnosti vedno navedeno "jutri". Kdaj pravila torej začnejo veljati za vse, če je en uporabnik objavo delil v soboto, drugi pa jo bo šele danes?

Dodaten bizaren nesmisel je tudi omenjanje Rimskega statuta, na katerega naj bi se lahko skliceval tisti, čigar zasebnost bi z novim pravilnikom kršil Facebook. Kot je zapisano v Uradnem listu, Rimski statut obravnava najtežja hudodelstva, kot so vojni zločini, zločini zoper človečnost in genocid.

