Kaj je v ozadju zapisa, ki ga panično delijo številni Slovenci

Na slovenskem delu Facebooka lahko znova opazujemo zanimiv pojav, in sicer množično deljenje objave, ki napoveduje, da bodo vsi uporabnikovi podatki, tudi zasebna sporočila, postali javni, če zapisa ne objavi na svojem profilu. V resnici gre za prevaro, ki sega v leto 2012, ko je Facebook vstopil na borzo.

Foto: Matic Tomšič

Kot je razvidno iz vsebine zgornjega zapisa, ki ga Slovenci delijo od četrtka, naj bi Facebook zdaj, ko se z njegovimi delnicami trguje na borzi, pravilnik zasebnosti spremenil tako, da bodo vsi podatki uporabnikov javno dostopni.

Kdor na svoj profil kopira ta zapis, bo medtem iz nove politike zasebnosti izvzet, ker bo Facebook njegovo objavo videl in upošteval.

Kdor enkrat ustvari svoj uporabniški račun na Facebooku, s tem sprejme tudi Facebookove pogoje uporabe in pravilnik zasebnosti. Svojo odločitev, da bo te pogoje sprejel, lahko za nazaj spremeni le tako, da Facebook preneha uporabljati, ne more pa izbirati, katere pogoje sprejema in katerih ne, ter tega Facebooku sporočiti s preprosto objavo na svojem profilu. Tega, kar trdi zgornji zapis, Facebook sicer tudi nikoli ni napovedal. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Nesmislov je toliko, da boli glava, a slovenskih uporabnikov Facebooka to ne moti

Preverimo, kaj vse je ob tem, da je Facebook že daljnega leta 2012 oznanil, da je ta zapis lažen, pokazatelj, da je deljenje te objave povsem nesmiselno (velja tudi za druge podobne prevare, saj so vse sestavljene po istem kopitu):

- Vsebinske napake. Facebook je "javna oseba" že od 18. maja 2012, ko je izvedel prvo javno ponudbo delnic na newyorški borzi. Prav tako se Rimski statut ne uporablja za reševanje pravnih sporov glede zasebnosti na Facebooku, temveč za najtežja hudodelstva, kot so vojni zločini, zločini zoper človečnost, genocid.

- Logični nesmisli. Nekateri slovenski uporabniki ta zapis objavljajo še danes, nekateri so ga v četrtek. Kdaj bo torej tisti dan, ko vsebina njihovih profilov postane javna? Prav tako je v zapisu navedeno, da je "vsebina tega profila zasebna", delilo pa ga je ogromno uporabnikov z javnimi profili, katerih objave lahko vidi vsak.

- Pomanjkljiva slovnica. Zapis je prepreden s slovničnimi napakami, ker je bil zelo slabo preveden iz angleškega jezika. Najverjetneje je tisti, ki ga je prevedel, uporabil tudi orodje Google Translate, ki pa leta 2012, ko se je zapis prvič pojavil tudi na slovenskem spletu, še ni bilo tako natančno kot danes.

