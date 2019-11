Dogaja se tudi v slovenskih trgovinah: popust, ki te spravi ob živce

"Ne hitite z nakupom stvari, ki jih ne potrebujete" je eno najpomembnejših opozoril, ki ga kupcem pred črnim petkom, vse bolj mednarodnim praznikom nakupovanja, na srce polagajo potrošniške organizacije. Nori popusti, ki jih trgovci ponujajo v obdobju črnega petka, so namreč pogosto lahko le navidezni. To pomeni, da bi za določen izdelek z domnevno močno znižano ceno pred ali po črnem petku lahko plačali manj.

Popust, ki to v resnici sploh ni

Uvodno domnevo lahko podkrepimo z dvema primeroma:

- Avtor tega prispevka je lani v obdobju črnega petka pri slovenskem trgovcu z elektroniko kupil nov televizor. Akcijska cena naprave je bila 829 evrov. Manj kot teden dni po koncu obdobja popustov cena televizorja ni narasla nazaj na izvirnih 1.149 evrov, temveč je celo padla na 819 evrov. V trgovini so pojasnili, da je bila sprememba cene posledica novega dogovora z dobaviteljem takoj po črnem petku.

- Eden večjih slovenskih spletnih trgovcev v sklopu akcij za črni petek trenutno prodaja sušilni stroj, redna cena je znižana za kar 35 odstotkov. Toda aprila letos je bilo isto napravo mogoče kupiti še za deset evrov manj kot danes.

Takole so lani v eni od tujih trgovin z elektroniko znižali ceno televizorja. Foto: YouTube

Opozorilo: na črni petek je bilo dejansko cenejših samo pet odstotkov izdelkov

Britanska organizacija za varovanje pravic potrošnikov Which? je medtem ravno danes opozorila na izsledke raziskave, v kateri ugotavljajo, da je v obdobju črnega petka močno napihnjena večina popustov.

Kar 95 odstotkov izdelkov, ki jih je zajela njihova raziskava, je bilo po črnem petku namreč cenejših oziroma je njihova cena ostala nespremenjena. 61 odstotkov izdelkov je bilo medtem v šestih mesecih pred obdobjem črnega petka že cenejših vsaj enkrat.

To je na spletu eden najbolj znanih primerov zavajanja pred črnim petkom. Media Markt, največji evropski trgovec z elektroniko, je bil v zadnjih letih večkrat obtožen, da je v tednih pred črnim petkom dvignil redne cene določenih izdelkov in jih na črni petek kupcem ponudil s "popustom". To je primer s Poljske. Foto: Reddit

Kako naj vem, ali je kupčija v resnici ugodna ali gre za navidezni popust?



Zveza potrošnikov Slovenije kupcem svetuje, naj ceno izdelka, ki ga nameravajo kupiti, spremljajo že nekaj tednov ali celo mesecev pred začetkom obdobja popustov za črni petek, saj bodo tako vedeli, če je akcijska znižana cena dejansko ugodna.



Še en primer navideznega znižanja cen za črni petek v eni od ameriških trgovin s športno opremo. Foto: Reddit

Če tega niste storili in ker na slovenskem trgu še ni dobrega orodja, ki bi beležilo zgodovino cen izdelkov pri slovenskih spletnih trgovcih, je v pomoč lahko spletna stran Wayback Machine.



Wayback Machine je orodje, ki sproti arhivira oziroma shranjuje vsebino mnogih večjih spletnih strani, med katere spadajo tudi bolj znane slovenske spletne trgovine. Strani posameznih izdelkov najverjetneje sicer ne boste našli, je pa mogoče preveriti zgodovino kategorij izdelkov, kjer so praviloma navedene tudi cene.



V iskalno polje v Wayback Machine vpišemo spletno stran, ki nas zanima, njeno zgodovino po dnevih, mesecih in letih pa lahko nato preverimo s kliki na ustrezne datume na spodnjem koledarju. Obarvani so le tisti dnevi, na katere je Wayback Machine ustvaril svežo kopijo spletne strani. Takole je videti v primeru Siol.net. Foto: Matic Tomšič

Kaj o tem pravi tržni inšpektorat?

Zavajanje z višino dejanskega popusta oziroma z določeno cenovno prednostjo po Zakonu o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) velja za nepošteno poslovno prakso, opozarja Tržni inšpektorat Republike Slovenije. ZVPNPP v primeru ugotovljenih kršitev za posameznike z dejavnostjo ali podjetja predpisuje globo do največ 40.000 evrov.

Na Tržnem inšpektoratu RS morebitne kršitve ZVPNPP sicer preverjajo tekom celotnega leta in ne le v obdobju največjih popustov, so še pojasnili za Siol.net.

Tistemu, ki namerava v obdobju črnega petka kupovati elektroniko, se morda še bolj splača počakati na prihajajoči ponedeljek, tako imenovani cyber monday, ko mnogi trgovci dodatno znižajo cene elektronike. Foto: Reuters

Kupcem še svetujejo, naj jih na črni petek in v predprazničnem ter prazničnem obdobju ne zavedejo popusti vseh vrst. Opozorili so, da je marsikdo v tem času še posebej dovzeten za podleganje akcijskim cenam, pa čeprav te pogosto v resnici sploh niso ugodne.

Ne pozabite



Zveza potrošnikov Slovenije opominja, da ima kupec po nakupu na spletu možnost, da izdelek v 14 dneh vrne trgovcu, ta pa mu mora vrniti kupnino. Veliko spletnih trgovcev v Sloveniji ima sicer še daljši rok za vračilo, dodajajo pri ZPS, a kupce tudi opominjajo, naj preverijo, ali ti roki držijo tudi v obdobju črnega petka in kiber-ponedeljka.

