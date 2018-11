Kmalu bo za marsikoga konec presenečenj na računu za telefon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Google se bo s svojim spletnim brskalnikom Chrome, ki ga uporabljata okrog dve tretjini Slovencev, decembra začel boriti proti eni najbolj pogostih internetnih prevar zadnjih let, ki uporabnika prosi za številko mobilnega telefona in ga nato včlani v plačljiv SMS-klub. Pri Googlu upajo, da bodo z opozarjanjem na plačljive storitve, ki tega same ne storijo dovolj razločno, uporabnikom prihranili kakšen evro.