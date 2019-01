Če še niste kupili nove vinjete, je nikar ne poskusite dobiti po tej poti #video

Kriteriji, ki jim ustrezajo profili na Facebooku, ki vam skoraj zagotovo ne bodo poslali vinjete, tudi če zmagate v njihovi nagradni igri:

- Profil je bil ustvarjen pred kratkim in razen poziva k sodelovanju v nagradni igri ter obvestil, da je zamenjal fotografijo, nima drugih objav.

- V vizitki profila ni razvidno, kdo ga upravlja oziroma kdo organizira nagradno igro in podarja vinjeto.

- Razen možnosti pošiljanja sporočila prek Facebookove aplikacije za pogovore je z lastnikom profila nemogoče vzpostaviti stik. Ni telefonske številke, ni e-poštnega naslova.

- Uporaba pomanjkljive slovnice.

Preberite, kaj se lahko zgodi, če sodelujete v takšnih nagradnih igrah:

Ena od posledic morebitnega sodelovanja v nagradnih igrah za brezplačne vinjete, na katero je pred časom opozoril spletni portal projekta Varni na internetu, ki ga upravlja nacionalni odzivni center SI-CERT, je, da uporabnik ostane brez 50 evrov.



"Izžrebancu" prevarant pojasni, da mora za prevzem svoje nagrade na številko 6688 poslati sporočilo z vsebino PSC kupim 50. Prejel bo kodo, ki jo mora sporočiti organizatorju nagradne igre, ta pa mu bo potem poslal vinjeto. Srečni nagrajenec bo prevarantu v resnici kupil predplačniško kartico PaySafeCard.

Preverite nekaj aktivnih slovenskih profilov na Facebooku, ki ustrezajo zgornjim kriterijem in prirejajo lažne nagradne igre za vinjete:

Brezplačna vinjeta 2019: Ni podatkov za stik, objave in celo naslovna fotografija so prepredene s slovničnimi napakami (brazplačna vinjeta).

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Vinjeta zastonj: profilu sledi skoraj 50 tisoč slovenskih uporabnikov, na Facebooku pa vztraja že od jeseni 2013. Podatka o tem, ali je kdo od več deset tisoč Slovencev, ki so že sodelovali v nagradnih igrah tega profila, kdaj res dobil vinjeto, ni mogoče najti. Profil je do decembra lani vsak dan delil tudi več člankov z zdaj že ugaslega rumenega portala svetzabave.eu, na katerem prav tako ni bilo mogoče najti nobenega podatka o tem, kdo ga upravlja, zelo verjetno pa je, da gre za isto osebo kot v primeru Vinjeta zastonj in še nekaj drugih profilov (Vsi Slovenci/-ke na kupu, na primer), ki je množico sledilcev uporabila za preusmerjanje prometa na spletno stran.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Vinjeta 2019: profilu sledi samo 432 posameznikov, objave o nagradnih igrah pa imajo nekaj sto delitev in komentarjev. Iz enega od njih je sicer razvidno, da je neznana oseba, ki upravlja ta profil, od "zmagovalke" ene od preteklih lažnih nagradnih iger zahtevala osebne podatke.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Z nasmehom v nov dan: nagradno igro tega profila je delilo že skoraj 2.000 ljudi. Profil je bil sicer ustvarjen šele sredi decembra, ima pa okrog 1.500 sledilcev oziroma približno toliko, kolikor uporabnikov je komentiralo nagradno igro, kar je eden od pogojev za sodelovanje. To pomeni, da je profil tako rekoč vse sledilce pridobil izključno zaradi vinjete, pa čeprav se predstavlja kot stran z lepimi mislimi za polepšanje dneva. Podatkov za stik ni.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Brezplačna vinjeta 2019: profilu, ki je bil ustvarjen šele oktobra lani, sledi že več kot deset tisoč oseb, približno toliko delitev pa imajo tudi vse objave profila. Zelo verjetno je, da tisti, ki upravlja profil Brezplačna vinjeta 2019, to počne za promocijo šampona za spodbujanje ponovne rasti las Hairbell, saj je do zdaj delil že več objav na to temo in uporabnike tudi spodbuja, naj obiščejo spletno stran, ki ga prodaja. Šampon lahko naročijo tudi kar prek profila, ki "podarja" vinjete.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Brezplačna vinjeta: profil je bil ustvarjen v začetku novembra lani in je od takrat tudi nedejaven, a uporabniki Facebooka še vedno delijo nagradno igro za vinjete in komplete zimskih gum. Ni znano, kdo je v ozadju profila, prav tako ni podatkov za stik.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

