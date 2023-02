Šest pošastnih telefonov, ki so najbolj prepričali Slovence

Kateri pametni telefon je po mnenju bralcev Siol.net najzmogljivejši? V finalni izbor tekmovanja Naj Digi se je uvrstilo šest kandidatov, ki so prepričali s surovo močjo, gladkostjo delovanja, vrhunskimi fotografskimi zmožnostmi in premijskim oblikovanjem: Apple iPhone 14 Pro, Apple iPhone 14 Pro Max, Huawei Mate 50 Pro, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Samsung Galaxy Z Fold4. Predstavljamo jih po abecednem vrstnem redu.

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro Foto: Sabina Bravec

iPhone 14 Pro je prava izbira za kupca, ki si lahko privošči nekaj v višjem cenovnem razredu (in seveda pogleduje proti Applom), a hkrati razmišlja tudi o določeni omejitvi, kar zadeva velikost pametnega telefona. iPhone 14 Pro je namreč najmanjši od naštete šesterice (če odmislimo Samsung Galaxy Z Fold4, ki odstopa iz drugih razlogov). Ne pomeni pa to tudi, da je kakorkoli slabši.

Še vedno gre za premijsko napravo z vrhunskimi komponentami, ki se lahko kosa z najboljšimi, in tudi, sodeč po številnih ocenah strokovnjakov in mnenjih kupcev, sega v sam vrh aktualne ponudbe. Največje prednosti iPhona 14 Pro so fenomenalen sistem kamer, ki je verjetno trenutno eden najboljših na trgu, gladkost delovanja, ki je sicer tako ali tako značilna za znamko iPhone, izreden zaslon z novostjo − tako imenovanim dinamičnim otokom −, in nekatere priročne funkcije, kot sta zaznavanje prometne nesreče in samodejen klic na pomoč.

Apple iPhone 14 Pro Max

Foto: Shutterstock

iPhone 14 Pro Max je z vidika nabora funkcij zgolj večji iPhone 14 Pro − gre namreč za isti pametni telefon v drugih dimenzijah. Pri kupcih morda ne bo pretehtala le velikost zaslona, ampak tudi dejstvo, da je avtonomija baterije pri iPhonu 14 Pro Max boljša kot pri njegovem manjšem bratu. Stranska učinka več prostora na zaslonu in daljšega trajanja baterije sta ob velikosti, ki je manj primerna za žepe, sicer tudi teža in pa višja cena.

Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 Pro Foto: Ana Kovač

"Pojav serije Mate 50 v Evropi je zanesljiv pokazatelj, da kljub vsem omejitvam Huawei ni in ne bo vrgel puške v koruzo niti na področju premijskih telefonov, kjer je bil pred uvedbo ameriških omejitev (zaradi njih nima dostopa do Googlovih storitev) med najpomembnejšimi igralci," smo zapisali v oceni tega pametnega telefona novembra lani.

Pohvalili smo sistem kamer, predvsem variabilno (desetstopenjsko) zaslonko glavne kamere in nočne posnetke, takrat najzmogljivejši mobilni procesor in pa splošno hitrost ter zanesljivost delovanja Huawei Mate 50 Pro. Glavni minus so, to velja za tako rekoč vse pametne telefone znamke Huawei, še naprej zdaj že standardne omejitve zaradi ameriške blokade (Google, 5G).

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro Foto: Huawei

Huawei P50 Pro trpi zaradi istih omejitev kot vsi telefoni Huawei, ki v zadnjih letih zaidejo na naš trg, zato je prišel z adutom, na katerega odsotnost Googlovih storitev ali povezljivosti z omrežjem 5G še najmanj vpliva − vrhunskima fotoaparatom in videokamero. Čeprav je od izida tega pametnega telefona minilo že leto dni, gre brez dvoma še vedno za enega najbolj sposobnih mobilnih fotografov na trgu. V našem testu smo med prednostmi izpostavili tudi zelo hitro delovanje in pa bliskovito polnjenje baterije.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Foto: Ana Kovač

Galaxy S22 Ultra 5G je bil lanski Samsungov vrhunec ponudbe pametnih telefonov (pravkar je bila predstavljena že generacija za leto 2023) oziroma je bil za Samsung to, kar je iPhone 14 Pro Max za Apple, torej predimenzionirana in s tako rekoč vsemi najbolj naprednimi tehnologijami natlačena telefonska pošast.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G je telefon presežkov: je ogromen, ima najboljši Samsungov zaslon za mobilne telefone, najzmogljivejši procesor, najboljši sistem kamer, kot duhovni naslednik serije Samsung Galaxy Note pa ima tudi pametno pisalo S Pen. Temu primerna je tudi cena, saj Galaxy S22 Ultra 5G tudi leto dni po izidu še vedno stane blizu poldrugega tisočaka evrov.

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4 Foto: Ana Kovač

Upogljivi, pregibni ali zložljivi Samsung Galaxy Z Fold4 so mnogi svetovno znani tehnološki mediji, med drugim Tom's Guide, Cnet, Phone Arena, ZDNet in Stuff.tv, označili za trenutno najboljši pametni telefon tega formata.

V našem preizkusu smo podobno kot pri naštetih medijih ugotovili, da je Galaxy Z Fold4 letvico prestavil višje in začrtal nove smernice, ki se jih bodo letos (verjetno) držali pregibni pametni telefoni. Ob brezšivnosti preklapljanja med klasičnim, sicer res precej debelim pametnim telefonom in napravo, ki je tako rekoč tablica, smo pohvalili še izboljšave glede na prejšnjo generacijo, napredek pri fotografiji in snemanju videoposnetkov, zelo dober in prostoren zaslon, bliskovito hitrost delovanja, podporo uporabi pametnega pisala S Pen in pa dejstvo, da gre pravzaprav za tri naprave v eni.

