Huawei Mate 50 Pro: boj se nadaljuje

Dobri dve leti za tem, ko je Huawei v Evropo pripeljal svojo takratno paradno serijo Mate 40, in leto dni za ravno tako Huaweievo premijsko serijo P50, sta pametna telefona Mate 50 in Mate 50 Pro, ki so ju na Kitajskem predstavili septembra, kar naenkrat skoraj na skrivaj prišla v Evropo. Ogledali smo si močnejšega v tem parčku.

Za začetek naj povemo, da se nikar ne zaljubite v tisto lepo oranžno barvo, v kateri je bil naš preizkušanec, kajti v Sloveniji in bližnjih državah te barve ne bo. Pri nas bo namreč Huawei Mate 50 Pro na voljo (samo) v črni in srebrni barvi.

Razlika pa ni samo v barvi: oranžna zadnja stran telefona je namreč narejena iz veganskega usnja in je tam, kjer je ta izvedba na voljo, za približno sto do 200 evrov (odvisno od države) dražja od tistih, ki sta na voljo tudi pri nas in sta brez tega materiala. "Oranžko" ima tudi več shrambnega prostora in za varovanje zaslona uporablja Huaweievo lastno odporno steklo Kunlun Glass, za katerega zatrjujejo, da je primerljiv ameriškemu Gorilla Glassu.

Zaslon OLED pametnega telefona Huawei Mate 50 Pro ima premer 6,74 palca, to je 17,1 centimetra, njegova slika pa se glede na vsebino prikaza prilagodljivo osvežuje do 120-krat v sekundi. Foto: Ana Kovač

Brez strahu ob vodi in prahu

Pri Huaweievih premijskih telefonih smo se navadili na odlične kamere in zaslon in lahko rečemo, da Mate 50 Pro to tradicijo nadaljuje. Zaslon OLED ima premer 6,74 palca, to je 17,1 centimetra, njegova slika pa se glede na vsebino prikaza prilagodljivo osvežuje do 120-krat v sekundi. Pri zgornjem robu zaslon prepušča nekaj prostora sprednji kameri za selfije in razpoznavo obraza za varnostne funkcije ter zvočniku za pogovore, ki je tudi eden od dveh za predvajanje stereozvoka (drugi zvočnik je reža na spodnji strani telefona).

Preden se posvetimo kameri, povejmo še, da ima Huawei Mate Pro 50 certificirano odpornost po standardu IP68 (popolna odpornost proti prahu in visoka odpornost proti vodi celo med potapljanjem pod enim metrom za 30 minut) in certifikat petih zvezdic švicarskega SGS za odpornost na padce.

Nekoliko dražje oranžne izvedbe, ki poleg igrive barve in veganskega usnja na zadnji strani prinaša še nekatere dobrote, v Sloveniji ni, čeprav smo na preizkus dobili točno takšnega. Foto: Ana Kovač

Še vedno z (delno) zvezanimi rokami

Huawei Mate 50 Pro poganja verjetno najzmogljivejši mobilni procesor v tem trenutku – najnovejši Qualcommov procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1, a z eno nezanemarljivo omejitvijo – nima podpore za 5G.

Ameriška blokada, ki je Huaweiu odščipnila 5G (medtem pospešeno razvijajo svoj čip za 5G), mu je vzela tudi dostop do Googlovega mobilnega ekosistema, a tudi tu Huawei vedno močneje uveljavlja zamenjave in nadomestke. Veliko in vsak dan več aplikacij je tako že na voljo v Huaweievi programski tržnici App Gallery, z vzporednim programom GSpace pa se povrne velik del funkcionalnosti Googlovega mobilnega ekosistema z njegovimi aplikacijami. Ni isto, a marsikomu zadošča.

Na spodnji strani se vrstijo utor za kartico SIM, vmesnik USB-C in reža, ki je eden od dveh zvočnikov telefona. Foto: Ana Kovač

Hitro se polni, prazni pa se počasi

Pri Huaweiu smo tudi vajeni, da akumulator niti ob intenzivni uporabi ne omaga od jutra do večera in tudi pri tem trenutno najzmogljivejšem Huaweievem telefonu ostaja enako, čeprav nazivna zmogljivost 4.700 miliamperskih ur ni med najvišjimi.

Priloženi polnilnik (kar danes ni več samoumevno) podpira hitro 66-wattno polnjenje, ki zagotovi več kot pol napolnjenosti v manj kot pol ure, ne manjkata niti brezžično polnjenje in povratno brezžično polnjenje, ki lahko podaljša življenje kakšni drugi napravi, ki se zmore polniti brezžično.

Huawei Mate 50 Pro poganja verjetno najzmogljivejši mobilni procesor v tem trenutku – najnovejši Qualcommov procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1, a z eno nezanemarljivo omejitvijo ... Foto: Ana Kovač

Deset samodejno prilagodljivih apertur glavne kamere

In zdaj smo pri kameri, ki ostaja Huaweieva močna stran tudi po tem, ko so prekinili sodelovanje z nemško družbo Leica. Tipalo glavne kamere ima ločljivost 50 milijonov pik, ker je nominalno precej manj od 108 milijonov, kolikor imajo tipala kamer nekaterih drugih telefonov, a ima Huawei Mate Pro 50 variabilno zaslonko (od f/1.4 do f/4.0), ki se samodejno prilagaja vsakokratnim svetlobnim razmeram.

Zaslonka ima namreč deset možnosti nastavitev odprtja, hitra apertura pa se pozna predvsem pri (hitro) premikajočih se motivih. Že res, da programska oprema mobilnih kamer lahko doseže podobne učinke, a je, zlasti za resnejše fotografe, vsekakor dobrodošla tudi ta dodatna možnost na ravni strojne opreme.

V zavojčku je med drugi tudi hitri 66-wattni polnilnik. Foto: Ana Kovač

Čar je tudi v algoritmih snemanja

Optični četverček na zadnji strani telefona sestavljata tudi širokokotna kamera, katere ločljivost je 13 milijonov pik, in telefoto kamera, katere periskopska leča z ločljivostjo 64 milijonov pik premore 3,5‑kratno optično povečavo.

H kakovosti fotografij, predvsem v nočnem času in nasploh pri pomanjkljivi osvetljenosti, zlasti prispevajo programski algoritmi, ki so ob dobri osvetljenosti včasih morda malo preveč agresivni s svojim olepševanjem, a to je že vprašanje okusa.

Fotografije, posnete s pametnim telefonom Huawei Mate 50 Pro v privzetem načinu:

Pametni telefon Huawei Mate 50 Pro

Dimenzije: dolžina 162,1 milimetra, širina 75,5 milimetra, debelina 8,5 milimetra

Masa: okrog 209 gramov (črni ali srebrni)

Zaslon: OLED, premer 6,74 palca (17,1 centimetra), 1212 x 2616 pik, 1,07 milijarde barv (10-bitna barvna globina), osveževanje do 120 hercev, varovalno steklo Huawei Kunlun Glass (samo na oranžni izvedbi)

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G (1 × Cortex-X2@3.2 GHz + 3 × Cortex-A710@2.75 GHz + 4 × Cortex-A510@2.0 GHz), GPU Adreno 730

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov (naš preizkušanec, ki ni na voljo v Sloveniji, je imel 512 gigabajtov), razširljivo z opcijsko nanopomnilniško kartico z največ 256 gigabajti

Kamera zadaj: glavna z ločljivostjo 50 milijonov pik in prilagodljivo aperturo od f/1.4 do f/4.0 ter s samodejnim ostrenjem s fazno detekcijo (PDAF), optično stabilizacijo slike (OIS) in laserskim samodejnim ostrenjem (Laser AF); ultraširoka z zornim kotom 120 stopinj, ločljivostjo 13 milijonov pik in aperturo f/2.2; periskopska telefoto kamera z ločljivostjo 64 milijonov pik, 3,5-optično povečavo, aperturo f/3.5, optično stabilizacijo slike (OIS) in samodejnim ostrenjem s fazno detekcijo (PDAF); LED-bliskavica.

Kamera spredaj: ločljivost 13 milijonov pik, apertura f/2.4, samodejno ostrenje

Povezljivost: 4G LTE FDD (Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66), 4G TD-LTE (Bands 34/38/39/40/41), 3G WCDMA (Bands 1/2/4/5/6/8/19), 2G GSM (Bands 2/3/5/8(1900/1800/850/900 MHz), Wi-Fi 6 (2,4 in 5 gigaherca, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO), Bluetooth 5.2 (podpora BLE, SBC, AAC, LDAC), NFC, vmesnik USB Type-C (USB 3.1 GEN1 s podporo DP1.2), čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, stereo zvok, brez 5G

Akumulator: nazivna zmogljivost 4.700 miliamperskih ur, 66-wattno hitro žično polnjenje, 50-wattno hitro brezžično polnjenje, petwattno povratno brezžično polnjenje

Senzorji: 33 senzorjev

Odpornost: standard IP68 (polna odpornost na prah in odpornost na vodo na več kot poldrugi meter globine za več kot 30 minut

Operacijski sistem: odprtokodni Android 13, uporabniški vmesnik EMUI13, Huawei Mobile Services (HMS), brez Googlovega mobilnega okolja

Barvi: v Sloveniji (in večjem delu Evrope) bosta naprodaj črna in srebrna

Cena: 1.299 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za naprave, ki so naprodaj v Sloveniji)

H kakovosti fotografij, predvsem v nočnem času in nasploh pri pomanjkljivi osvetljenosti, zlasti prispevajo programski algoritmi. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Če poznate in sprejmete življenje brez Googla in njegovih storitev (oziroma ste pripravljeni na zvijače, da si ga v precejšnji meri povrnete) in vam 4G zadošča za podatkovne storitve, je Huawei Mate 50 Pro lahko zanimiva izbira višjega razreda. To velja zlasti za ljubitelje mobilne fotografije, ki jih je v svojem predsankcijskem času Huawei navadil, da je prvi predstavil številne inovacije s področja mobilne fotografije – spomnimo se, kako je pred nekaj leti Huawei delal prve ostre in svetle posnetke, ko so drugi o tem lahko samo še sanjali.

Huawei Mate 50 Pro bo razveselil tudi tiste, ki ne želijo večkrat na dan polniti svojega mobilnega spremljevalca (a ko ga pač morajo, da to traja čim manj časa). Zanesljivo delovanje ob zelo zmogljivem procesorju in pregleden zaslon pa sta še dve (in vsekakor ne edini) lastnosti, po katerih pametni telefon Huawei Mate lahko prepriča. Še lažje bi prepričal, če bi bila cena vsaj še malo nižja.

Vsekakor pa je pojav serije Mate 50 v Evropi zanesljiv pokazatelj, da kljub vsem omejitvam Huawei ni in ne bo vrgel puške v koruzo niti na področju premijskih telefonov, kjer je bil pred uvedbo ameriških omejitev med najpomembnejšimi igralci.

Kaj nam je bilo všeč:

- kamera, predvsem variabilna (desetstopenjska) zaslonka glavne kamere in nočni posnetki,

- trenutno najzmogljivejši mobilni procesor,

- hitrost in zanesljivost delovanja.

Kaj nam ni bilo všeč:

- zdaj že standardne omejitve zaradi ameriške blokade (Google, 5G),

- oranžne različice ni na voljo pri nas.