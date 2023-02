Prvi pametni telefoni, s katerimi bo Samsung letos nagovarjal najzahtevnejše uporabnike

Neugodne gospodarske razmere kažejo zobe tudi pri prodaji mobilnih telefonov: v zadnjem trimesečju lanskega leta je po podatkih analitske družbe Canalys prodaja pametnih telefonov padla za 18 odstotkov, kar je neposredno vplivalo na to, da je bilo v letu 2022 prodanih 12 odstotkov manj pametnih telefonov kot v letu 2021.

Samsungova (februarska) tradicija

Upočasnitev trga pa ni ovirala južnokorejskega tehnološkega velikana Samsung, da ne bi tudi letos februarja naznanil novosti svojega premijskega razreda pametnih telefonov Galaxy S. Lani, ko je pisalo S Pen postalo del najzmogljivejšega telefona v tej družini, modela Ultra, so se pri Samsungu dokončno poslovili od serije Note, avgustovski termin za premiere, ki je bil rezerviran za Note, pa so prepustili svojim pregibnim telefonom.

Pisalo S Pen, nekoč značilni podpis Samsungove serije Note, je svoj novi dom že lani našlo na modelu Ultra serije Galaxy S. Na fotografiji: pametni telefon Samsung Galaxy S23 Ultra s pisalom S Pen. Foto: Samsung

Samsung je tako za svetovno predstavitev serije Galaxy S23 ponovno izbral San Francisco, kjer so, kot smo vajeni glede na prejšnja leta, spoznali tri nove pametne telefone: S23 Ultra, S23+ in ("navadnega") S23. Katere so glavne lastnosti, s katerimi utemeljuje njihov napredek v primerjavi z lansko serijo S22 (te telefone v teh dneh prodajajo po občutno znižanih cenah)?

Trije modeli, vsak v štirih barvah

Vsi trije pametni telefoni nove družine Galaxy S23 Ultra bodo na voljo v štirih barvah: črni (Phantom Black), kremni, zeleni in barvi sivke.

Vse štiri barve telefonov iz serije pametnih telefonov Samsung Galaxy S23. Foto: J. I.

Največji in najzmogljivejši med njimi Galaxy S23 Ultra ohranja zaslonski premer 6,8 palca (17,3 centimetra), kakršen je bil že pri lanski ultri, a je zaradi manjše zaobljenosti zaslonskega prostora vendarle malo več. Svoja zaslonska premera ohranjata tudi druga dva člana družine: S23+ meri 6,6 palca (16,8 centimetra), najmanjši med njimi S23 pa 6,1 palca (15,5 palca).

Trajnost v višji prestavi

Pri vseh treh Samsung izpostavlja bistveno večji delež uporabljenih recikliranih materialov, od aluminija in stekla do plastike, ki so jo pridobili tudi iz ribiških mrež in plastenk za pijače. Začne se že pri papirju, saj je vsa embalaža novih Samsungovih premijskih telefonov iz recikliranega papirja.

Naprednejše tipalo ter druge strojne in programske izboljšave kamer na telefonih serije Galaxy S23 napovedujejo še boljšo mobilno fotografijo in videografijo. Foto: Samsung

V družini Galaxy S23 je tudi prvi pametni telefon, ki ga varuje novo Corningovo steklo Gorilla Glass Victus 2. Opisujejo ga kot zelo odporno, a hkrati trajnostno, saj vsebuje 22 odstotkov recikliranega stekla, ki v svojem prejšnjem življenju ni prišlo do končnih uporabnikov.

Tudi letos je adut Nightography (nočna fotografija)

Čeprav je tudi pri lanski seriji Galaxy S22 kot največje izboljšave Samsung izpostavil kamere, zlasti za snemanje ponoči ali nasploh pri manjši osvetljenosti, so prepričani, da jim je letos uspelo narediti še več korakov naprej.

Pri Samsungu so prepričani, da so svojo tehnologijo Nightography za snemanje ob manjši osvetljenosti v seriji Galaxy S23 še izboljšali. Foto: Samsung

V glavni vlogi teh izboljšav so naprednejše tipalo, umetna inteligenca za odstranjevanje šuma in programsko obdelavo fotografije ter (zlasti pri S23 Ultra) krepko izboljšana optična stabilizacija slike zaradi podvojenega kota.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra je prvi pametni telefon, ki se lahko pohvali s tipalom glavne kamere z (največjo) ločljivostjo kar 200 milijonov pik. To je skoraj dvakrat več kot na lanskem modelu S22 Ultra, katerega tipalo glavne kamere ima ločljivost 108 milijonov pik.

Povečane ločljivosti in okrepljenih podrobnosti, ki jih ta prinaša, bodo veseli zlasti tisti, ki svoje fotografije radi tiskajo v velikih – res velikih – formatih. Več pik zagotavlja tudi hitrejše ostrenje in omogoča snemanje videov v ločljivosti 8K s hitrostjo 30 okvirjev v sekundi.

Pri vseh treh modelih ima sprednja kamera ločljivost 12 milijonov pik, kar je bil pri seriji S22 privilegij le pri ultri.

Najzmogljivejši procesor tokrat za vse trge

Samsung je (končno) odpravil dvojnost procesorjev za različne trge – za ameriški trg je v prejšnjih serijah Galaxy S uporabljal procesorje Snapdragon, v Evropi in večinoma drugod pa svoj procesor Exynos, ki na preizkusih hitrosti in zmogljivosti ni vedno dosegal enakih rezultatov.

Konec različnih procesorjev za različne trge: v pametnih telefonih serije Galaxy S23 so najnovejši in najzmogljivejši procesorji Snapdragon, ki bodo kos tudi procesorsko najbolj požrešnim aplikacijam. Foto: Samsung

Novo serijo Galaxy S23 pa poganja procesor Snapdragon Gen 2, prilagojen za Samsung in serijo Galaxy S23. Pri Samsungu so prepričani, da bo zadostil zahtevam in pričakovanjem tudi igralcev najzahtevnejših iger, ki so tradicionalno najbolj neusmiljeni porabniki procesorskih zmogljivosti.

Na svetovni predstavitvi serije Galaxy S23 v San Franciscu so predstavili primere profesionalnih filmskih ekip in fotografov, ki svoja dela ustvarjajo s pametnim telefonom Galaxy S23 Ultra. Foto: Samsung

Okrepljeni akumulatorji, nov uporabniški vmesnik

Glede na predhodno generacijo so vsi trije pametni telefoni družine Galaxy S23 dobili tudi močnejše akumulatorje: 5.000 miliamperskih ur za S23 Ultra, 4.700 miliamperskih ur za S23+ in 3.900 miliamperskih ur za S23.

Samsung Galaxy S23+ v eni od svojih štirih barv. Foto: Samsung

Novosti pa niso le pri strojni opremi, temveč tudi pri programju. Nad Googlovim operacijskim sistemom Android 13 je nova različica Samsungovega uporabniškega vmesnika One UI z oznako 5.1. Na seznamu njenih novosti so rutine (skupki ukazov), ki med drugim lahko sprožijo določene funkcije naprave in/ali prilagodijo njene nastavitve glede na opravilo, ki ga uporabnik izvaja.

Dolgo obdobje podpore

Nove programske funkcije so poskrbele tudi za prilagajanje barvnih tonov in ravni kontrasta, kar zmanjšuje obremenitev oči zaradi nočnega brskanja po zaslonu, ter prilagajanje po več stopnjah osvetlitve, kar pomaga pri moteči zunanji svetlobi in bleščanju ob dnevni svetlobi.

Kremna barva pametnega telefona Samsung Galaxy S23 in nekaj izmed njemu "najljubših" naprav. Foto: Samsung

Pametnim telefonom serije Galaxy S23 proizvajalec zagotavlja štiri generacije nadgradenj operacijskega sistema in pet let varnostnih posodobitev, torej dlje, kot je običajno v panogi.





Kot eno izmed poglavitnih prednosti Samsungovega prenosnika navajajo tesno sodelovanje z drugimi Samsungovimi mobilnimi napravami. Na fotografiji: Galaxy Book3 Ultra. Foto: Samsung

Kot pomembno prednost svojih računalnikov Samsung izpostavlja 13. generacijo procesorjev Intel, še bolj pa povezovanje in tesno sodelovanje z drugimi Samsungovimi napravami. To pomeni predvsem zvezno in neovirano delo na različnih napravah – kar smo, na primer, začeli na mobilnem telefonu, lahko kadarkoli nadaljujemo tudi na tablici ali prenosniku. Čeprav je bil soj žarometov na tokratni predstavitvi usmerjen predvsem na nove telefone serije Galaxy S23, velja omeniti tudi štiri Samsungove računalniške novince v seriji Galaxy Book3. Izvedba Pro je na voljo z zaslonom premera 14 palcev (35,6 centimetra) ali 16 palcev (40,6 centimetra). Galaxy Book3 Pro 360 je dvoživka prenosnika in tablice z zaslonom premera 16 palcev. Povsem nov član družine je najzmogljivejši med njimi Galaxy Book3 Ultra, ravno tako s 16-palčnim zaslonom.Kot pomembno prednost svojih računalnikov Samsung izpostavlja 13. generacijo procesorjev Intel, še bolj pa povezovanje in tesno sodelovanje z drugimi Samsungovimi napravami. To pomeni predvsem zvezno in neovirano delo na različnih napravah – kar smo, na primer, začeli na mobilnem telefonu, lahko kadarkoli nadaljujemo tudi na tablici ali prenosniku.

V prodaji še ta mesec

Prodaja novih pametnih telefonov se bo (tudi) v Sloveniji začela 17. februarja tako v trgovinah kot na spletu.

Pametni telefon Samsung Galaxy S23 Ultra ohranja enak zaslonski premer, 6,8 palca (17,3 centimetra), kot njegov lanski predhodnik S22 Ultra, a je zaradi manjše zaobljenosti na letošnji ultri zaslonskega prostora vendarle malo več. Foto: Samsung

Za najzmogljivejšega med njimi Samsung S23 Ultra je priporočena redna maloprodajna cena za osnovno konfiguracijo osmih gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora 1.399 evrov, za Samsung Galaxy S23+ pri enaki osnovni konfiguraciji pomnilnika in shrambnega prostora dvesto evrov manj, za S23, ki ima v osnovni konfiguraciji 128 gigabajtov shrambnega prostora, pa 949 evrov.

V spletni predprodaji, ki poteka od dneva predstavitve do 16. februarja, bodo pri vsakem od treh telefonov serije Galaxy S23 brez doplačila nadgradili osnovni model z dvakratnim shrambnim prostorom – to je 256 gigabajtov pri modelu S23 in 512 gigabajtov pri modelu S23+ ali S23 Ultra.

Poleg treh telefonov iz družine Samsung Galaxy S23 je Samsung predstavil tudi štiri modele prenosnikov iz družine Galaxy Book3. Foto: J. I.

Ultra je na voljo še v treh konfiguracijah, najzmogljivejša ima 12 gigabajtov pomnilnika in en terabajt shrambnega prostora. Tudi S23+ in S23 imata več konfiguracij, ki se razlikujejo po količini shrambnega prostora (pri obeh ima najzmogljivejša 512 gigabajtov shrambnega prostora), vsem pa je skupno osem gigabajtov pomnilnika.