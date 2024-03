Znani so nagrajenci prvega kroga glasovanja za Naj Digi 2024

Končal se je prvi del izbora Naj Digi 2024. Gre za glasovanje, ki je potekalo od 5. februarja do 29. februarja. Znani so srečni nagrajenci, med katere smo razdelili glavno nagrado bon SPORT VISION v vrednosti 150 evrov, monitor Xiaomi in še tri praktične nagrade Siol.net. Čestitke!