Slovensko uspešnico hvalijo po vsem svetu: tako se dela! #video

Ekipa podjetja Triternion, ki je razvila Mordhau, računalniško igro, ki simulira srednjeveško bojevanje s hladnim orožjem in ščiti ter loki in katapulti, je v ponedeljek sporočila, da so prodali že skoraj 500 tisoč izvodov igre.

Mordhau je mogoče od prejšnjega ponedeljka, 29. aprila, kupiti v spletni trgovini Steam, ki je tudi z naskokom največja trgovina z računalniškimi igrami na svetu. Na Steamu lahko trenutno najdemo okrog 30 tisoč različnih iger, Mordhau pa je že vse od izida prodajana najbolje od vseh.

Petkov seznam najbolje prodajanih iger na Steamu. Mordhau je številka ena že od prejšnjega tedna. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pol milijona v prvem tednu prodanih izvodov igre pomeni, da je Triternion v sedmih dneh, če odštejemo delež, ki ga od vsake prodane igre vzame Steam, ob akciji ceni igre (22,49 evra, zdaj 25 evrov) ustvaril prihodek v višini skoraj osem milijonov evrov.

Poglejte, kakšna je vsaj na začetku videti izkušnja večine igralcev Mordhau - smrt, smrt in še enkrat smrt:

Posledica nepričakovanega uspeha: Trenutno smo z vseh strani oblegani z delom

Da število prodanih izvodov zanesljivo leze proti prelomnemu milijonu, je za Siol.net potrdil tudi Marko Grgurovič, idejni oče slovenske računalniške igre.

Zaradi izrednega in tudi docela nepričakovanega navala igralcev z vsega sveta na Mordhau o prodajnih številkah trenutno sicer ne razmišljajo preveč, saj imajo druge skrbi.

"Za zdaj smo z vseh strani čisto oblegani z delom. Trudimo se, da bi nam uspelo sproti reševati vse in tudi upamo, da se bo vse skupaj nekoliko umirilo," je Grgurovič razkril za Siol.net.

Doktorski študent računalništva in informatike Marko Grgurovič se je razvoja Mordhau sprva lotil sam, nato pa je k projektu povabil še enega Slovenca in pisano mednarodno ekipo osmih programerjev, grafičnih oblikovalcev in animatorjev. Foto: Facebook / Marko Grgurovič

Nepričakovano veliko zanimanje za Mordhau je v dneh po izidu igre razvijalcem s tehničnega vidika povzročilo precej nevšečnosti, saj njihovi strežniki, prek katerih poteka internetno mečevanje v Mordhauu, preprosto niso mogli prebaviti tolikšnega števila igralcev. Zagata, zaradi katere se igralci niso mogli pridružiti bojem, je bila sicer rešena zelo hitro, težav s povezovanjem na strežnike trenutno ni več.

Grgurovič je še dodal, da so prejeli tudi že precej ponudb za sodelovanje, a prioriteta je trenutno vsem, ki so kupili Mordhau, zagotoviti čim bolj gladko igralno izkušnjo.

Odzivi z vsega sveta so odlični: opisujejo jo kot najboljšo mečevalsko igro vseh časov

Mordhau je samo na Steamu do zdaj ocenilo že več kot 10 tisoč različnih igralcev, večina pa jih nakup igre predvsem zaradi izjemno dobro zasnovane mehanike srednjeveškega bojevanja toplo priporoča.

"Samo kupite jo. Za 25 evrov trenutno ne boste našli boljše igre," je pred enim tednom zapisal eden od njih.

Kako je videti, ko se v Mordhau spopadeta izurjena mečevalca:

Mordhau je navdušil tudi nekatere največje medije s področja videoiger.



Pri Polygonu so zapisali, da je "Mordhau zelo verjetno najboljša srednjeveška bojevalna igra, kar smo jih igrali do zdaj."



Spletni portal Kotaku je dan po izidu igre, ko so Grgurovič in ekipa Triterniona še odpravljali tehnične težave, zapisal, da je "Mordhau malce nerodna in lesena igra, ki pa je ne moremo nehati igrati.”



Matt Cox, pisec medija RockPaperShotgun, pa je svoj odnos z Mordhauom opisal kot "ljubezen na prvi pogled".

Ob tem, da je Mordhau na Steamu trenutno še vedno številka ena po prodajanosti, se vedno višje vzpenja tudi na lestvici najbolj igranih iger. Skoraj se je namreč že prebila med prvo deseterico. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Mordhau ne izstopa samo zato, ker je slovenski, ampak tudi zato, ker je pošten do igralca

Ne samo, da Mordhau po mnenju igralcev in profesionalnih kritikov pravzaprav za polovično ceno ponuja precej zabave, igra ima pomembno lastnost, ki je lahko zgled tudi največjim razvijalcem videoiger na svetu.

Mordhau igralcem kot ogromno drugih sodobnih iger med drugim omogoča, da z zapravljanjem virtualne valute znotraj igre odklenejo dodatna orožja in oklepe, ki mu lahko v bojih morda ponudijo prednost.

Za orožja, ki jih je mogoče odkleniti, ni treba zapraviti veliko virtualnih zlatnikov. Dovolj za tudi tiste meče, ki jih zahtevajo največ, jih lahko zaslužimo že po enem samem uspešno končanem boju. Foto: Matic Tomšič

A v Mordhauu je dodatna oprema v nasprotju z večino drugih iger razmeroma lahko dostopna. Že po nekaj bojih imamo namreč dovolj virtualnega zlata, da lahko odklenemo precej različnih kosov, igra pa tudi ne ponuja možnosti mikrotransakcij - zapravljanja resničnega denarja za virtualno valuto, da bi hitreje prišli do odklenljive vsebine.

Za primerjavo: v igri Star Wars Battlefront II, ki je izšla jeseni 2017, j e moral igralec v služenje virtualne valute vložiti okrog 40 ur igranja, da je odklenil samo enega od najbolj zaželenih dodatnih likov. Tisti, ki se mu to ni ljubilo, je lahko izvlekel kreditno kartico in z evri dokupil preostanek zahtevane virtualne valute. V Mordhauu bi imeli po toliko urah igranja medtem dostopno že tako rekoč vso opremo.

Ena od najbolj legitimnih kritik igre Mordhau leti na njeno nazorno nasilje, natančneje na količino krvi, ki pljuska po bojiščih. Pripadniki ekipe modrih so po še posebej hudih bojih občasno namreč dobesedno preliti s krvjo, zaradi česar jih je izredno težko ločiti od nasprotnikov v rdečem. Tudi avtorju prispevka se je ob igranju za modro ekipo zato že nekajkrat zgodilo, da se je zmotil in z mečem kresnil svojega soigralca. Foto: Triternion

"Počutim se, kot da sem se vrnil nazaj v stare dobre čase. Mordhau je igra najvišjega kakovostnega razreda, a v nasprotju z večino tovrstnih sodobnih iger igralca ne zaničuje," je na spletnem forumu Reddit, kjer hitro raste skupnost igralcev Mordhau, zapisal eden od uporabnikov.

