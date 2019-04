Slovenci navdušili Kickstarter z rešitvijo za številne ure pred računalnikom

Na Kickstarterju, svetovni platformi, kjer podjetniki iščejo zagonska sredstva za svoje ideje, je bilo od leta 2012 že več kot 160 tisoč uspešnih projektov, ki so dobili okrog 4,2 milijarde dolarjev.

Po manjšem zatišju slovenskih projektov je na svetovni platformi za množično financiranje Kickstarter trenutno znova bolj živahno. V teku je pet projektov, štirim pa je že pred koncem uspelo doseči zastavljeni cilj.

Med njimi je najuspešnejša ideja Korošcev, imenovana Mouzen, ki želi reševati težave vseh, ki veliko ur preživijo pred računalnikom, svoj cilj pa so dosegli v le treh dneh.

Po treh letih pripravili končni izdelek

Gašper Kumprej je izdelek začel razvijat pred tremi leti. Foto: Mouzen Idejo je Gašper Kumprej dobil v službi, kjer je imel zaradi številnih presedenih ur za računalnikom različne težave s hrbtenico, ramo in zapestjem. Leta 2016 je zato začel razvijati pripomoček najprej zase in prijatelje. "Prvi prototip je bila lesena deska s prilagodljivim naslonom," se začetkov spominja Kumprej.

"Nato sem ugotovil, da takšnih izdelkov ni veliko oziroma ne spadajo v skupnost, v pisarne, niso preprosti, lahki," razlaga Kumprej.

V le treh dneh dosegli cilj

Vsi deli izdelka so narejeni v Evropski uniji, večina v Sloveniji, sestavljen pa je iz plastike in oblazinjenega držala za roko, ki se giblje v vse smeri. Ob pregledu trga je Kumprej ugotovil, da je takšnih izdelkov malo oziroma jih večina ne spada v pisarne in niso preprosti.

Mouzen je trenutno v sedmi prototipni izvedbi s patentiranim mehanizmom ErgoFlow, ki drži roko v naravnem položaju in dovoljuje premike v vse smeri, obenem pa pomaga uporabniku vzdrževati pokončno držo. Foto: Mouzen

Zdajšnji izdelek je sedmi prototip, na Kickstarterju pa so zastavljeni cilj 25 tisoč dolarjev dosegli v 72 urah.

Do zdaj so zbrali več kot 45 tisoč dolarjev, Kumprej pa že razmišlja o nadaljevanju. "Če se bo vse izšlo, bomo po tej kampaniji z ameriškim partnerjem zagnali še kampanjo na Indiegogo," pojasnjuje Kumprej.

Ime sestavljenka dveh besed

Ime Mouzen je sestavljanka iz besed mouse (miška v angleščini, op. p.) in zen, kar je stanje umirjenosti.

"Ime še ni bilo zaščiteno, ob tem pa je zelo redko iskano na spletu, kar pomeni, da se lahko hitro povzpneš na vrh v iskalnikih," ideje in razloge za ime razkriva Kumprej.

Ponudbe dobivajo tudi od podjetij

Mehanizem, ki se vrti v vse smeri, so patentirali, ob kampanji na Kickstarterju pa so veliko zanimanja pokazala tudi podjetja, v katerih imajo zaposleni velikokrat težave s karpalnim kanalom in podobnim.

Zaradi neprimernih gibov zapestja pri uporabi miške za bolečinami trpi vedno več ljudi, posledice pa so vidne predvsem na daljši rok s povečanjem tveganja za razvoj sindroma karpalnega kanala. Foto: Mouzen

"Naša želja je ozavestiti uporabnike in podjetja, kjer se veliko dela z računalniki. Podjetjem bomo omogočili, da njihovi zaposleni preizkusijo naš izdelek, ker še ni poznan oziroma raziskan in si ga podjetja najprej želijo preizkusiti," razlaga Kumprej.

Mouzen so preverili tudi kineziološki strokovnjaki, ki so ga priznali kot ergonomski pripomoček.

Družinske recepte zapisala v kuharsko knjigo

Uspešna je bila tudi kuharska knjiga Cook Eat Slovenia v angleškem jeziku, v kateri so zbrani družinski recepti Špele Vodovc. Po teh so pri njih doma kuhali že od nekdaj. Do konca projekta so še štirje dnevi, kuharska knjiga pa je zbrala že deset tisoč dolarjev in je za skoraj 200 odstotkov presegla začrtani cilj.

Špela Vodovc je v kuharski knjigi, ki je v angleškem jeziku, zbrala družinske recepte. Foto: Bojan Puhek

"Ko sem začela prirejati kulinarične delavnice, se je začela porajati tudi ideja o knjigi. Na teh delavnicah so namreč večinoma sodelovali tujci, ki so bili navdušeni nad hrano. Večkrat sem jim tudi pošiljala recepte. Potem pa sem si rekla, da bo očitno treba iz teh receptov nekaj sestaviti. In ko sem se tega lotila, sem ugotovila, da gre za precej obsežno delo," je v intervjuju za Siol.net povedala Vodovčeva.

V knjigi je zbranih več kot sto receptov, ki izvirajo iz vse Slovenije, vsak pa je opremljen s krajšo zgodbo.

Obliži za obleke

Več kot 200 podpornikov je pomagalo do uspeha Fixripu. Gre za poseben komplet za popravilo vseh vrst oblačil in drugih tekstilnih izdelkov.

Fixrip, obliži za oblačila Foto: Kickstarter

S tako imenovanimi obliži Fixrip za tekstil lahko svoje obleke popravite v le minuti, so zapisali v opisu na Kickstarterju. Za cilj so si postavili le 500 dolarjev, 13 dni do konca pa so že presegli 15 tisoč dolarjev.

Bliskavica za pametne telefone

Uspešna je bila tudi ekipa, ki je razvila LIT Flash. To je prenosna ksenonska bliskavica za fotografiranje s pametnim telefonom.

Bliskavica je tako majhna, da jo lahko spravite v žep, zanjo pa je treba na največji platformi za množično financiranje odšteti 199 dolarjev. Zbrali so že več kot 45 tisoč dolarjev.

Foto: Kickstarter