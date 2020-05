Prihodnost je tu: v Sloveniji nastaja nova športna zveza

Slovenska e-športna zveza (SEZ) nastaja na pobudo Društva za elektronske športe spid.si in s podporo slovenske pravne agencije Lemur Legal, ki e-športnikom ponuja pravno zastopanje. Njena osrednja cilja v letu 2020 sta uradna prepoznava e-športa kot samostojne športne panoge in pa legitimizacija SEZ kot nacionalne panožne zveze, ki upravlja panogo na področju Slovenije.

Krovno zvezo Slovenija zaradi izredno hitro naraščajoče priljubljenosti e-športa tako po svetu kot v Sloveniji zelo potrebuje, je prepričan Samo Zavašnik, predsednik Društva za elektronske športe in pobudnik ustanovitve SEZ.

E-šport je industrija, v kateri se danes letno obrne več kot milijarda evrov, prenose tekmovanj v videoigrah pa redno spremlja že skoraj skoraj četrt milijarde ljudi. Rastoča prepoznavnost je v e-šport pritegnila številne velike sponzorje, ki ne prihajajo s področja videoiger ali tehnologije, kot so Red Bull, Adidas, Visa, Michelin. Na fotografiji je Slovenec Mihael Mehle. Foto: Reuters

Glede na število prebivalcev v Sloveniji izredno zanimanje za e-šport

V Sloveniji se je z videoigrami sodeč po lanski raziskavi Mediane občasno zabavalo blizu 700 tisoč prebivalcev. Ljubiteljev videoiger, torej tistih, ki jih igrajo razmeroma redno, je bilo okrog 115 tisoč, resnih igralcev, ki so se tudi že preizkusili v tekmovalnem igranju, pa približno 40 tisoč. To sta skoraj dva odstotka slovenske populacije.

E-šport v Sloveniji ravno zaradi razmeroma visokega deleža ljubiteljev videoiger že doživlja razcvet, je povedal Zavašnik. Največjega slovenskega turnirja v videoigrah, ki poteka dvakrat letno, se vsakokrat udeleži več kot 500 igralcev, slovenska ligaška tekmovanja se povezujejo v mednarodne lige, s profesionalnim igranjem v tujini pa se preživlja že več kot deset Slovencev.

Zmagovalec enega večjih turnirjev v letu 2019 je zaslužil več kot Novak Đoković za zmago v Wimbledonu



Foto: Reuters Najboljši igralci videoiger na svetu imajo že danes status superzvezdnikov in so za svoj talent večinoma tudi dobro plačani.



Eden od njih je Kyle Giesdorf (fotografija zgoraj), ki je julija lani osvojil mednarodno tekmovanje v zelo priljubljeni videoigri Fortnite in postal najbolje plačani posamični zmagovalec kateregakoli od turnirjev v videoigrah.



Domov je odnesel rekordnih 2,7 milijona evrov, kar je več od nagradnega zneska, ki ga je za zmago lani v Wimbledonu dobil teniški igralec Novak Đoković.

Težava je, da e-šport v Sloveniji v veliki meri še vedno spominja na Divji zahod. Ustanovitev krovne zveze je zato po prepričanju pobudnikov ključna za ureditev področja z enotnimi standardi.

"S tem bi postavili temelje pravilnega razvoja in sodelovanja v športu ter preprečevanju nepravilnosti in zlorab. Vzpostavili bi tudi oporno točko, ki bi vodila igralce na poti do uspeha na področju e-športa iz lokalnega do regijskega, nacionalnega in nato svetovnega nivoja," je v izjavi za javnost še pojasnil Zavašnik.

Slovenska e-športna zveza želi najprej doseči priznanje e-športa kot samostojne športne panoge s strani Olimpijskega komiteja Slovenije in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Naslednji cilji so standardizacija pravil za posamezne discipline (videoigre), vzpostavitev sistema nacionalnih tekmovanj v igrah Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, FIFA in Rocket League, pridružitev mednarodnim organizacijam s področja e-športa in pa izvajanje aktivnosti odnosov z javnostmi na področju legitimizacije e-športov in videoiger ter razbijanje stereotipov, ki so še vedno prisotni v širši javnosti. Foto: Reuters

Kljub naraščajoči prepoznavnosti e-športa so v Sloveniji še vedno prisotni stereotipi

Kot je za Siol.net lani povedal Peter Merc, ustanovitelj pravne agencije Lemur Legal, ki sodeluje pri nastanku Slovenske e-športne zveze, so v Sloveniji, kar zadeva e-šport, še vedno prisotni stereotipi v slogu "igrice so za otroke".

Razlog za to je, da ljudje pri nas večinoma ne poznajo niti pojma e-šport, kaj šele, da bi vedeli za globalno dogajanje v tej industriji in predvsem za potencial te najhitreje rastoče športne panoge na svetu, je pojasnil Merc.

"Profesionalni e-šport je v veliki meri enak profesionalnemu tradicionalnemu športu. Pred časom sem prebral članek, da so včasih starši v Veliki Britaniji izpisovali otroke iz šol, da so ti lahko profesionalno trenirali nogomet. Danes to delajo zato, da lahko otroci bolj resno trenirajo Fortnite," je pojasnil Merc. Foto: Reuters

A tudi v Sloveniji se stvari pospešeno spreminjajo. Svoj blagoslov je e-športu decembra lani namenila Nogometna zveza Slovenije in v panogo vstopila s projektom Postani eReprezentant, izborom tekmovalcev, ki slovensko virtualno reprezentanco zastopajo na prihajajočem evropskem prvenstvu v nogometni simulaciji eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Prvenstvo bo potekalo pod okriljem Uefe, krovne evropske nogometne zveze.

Preberite tudi: