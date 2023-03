Pet odličnih videoiger, ki se jih je težko naveličati #video

"Nimam več česa igrati" je dilema, se katero se občasno srečuje marsikateri vsega naveličani ljubitelj videoiger. V takšnih trenutkih lahko dolgčas prežene katera od klasik z na videz neskončno količino vsebine, neusahljivo zalogo soigralcev iz mesa in krvi in nezahtevnimi igralnimi mehanikami.

V zgornjem videoposnetku predstavljamo pet videoiger po našem izboru, ki ne samo da so zelo dobra rešitev za mnogo igralcem dobro znano težavo "imam ogromno iger in hkrati nobene", blestijo še z enega vidika: vsako je mogoče pognati in odložiti kadarkoli. Odlične so namreč tako za dolgotrajne igralne seanse kot samo za pol ure pred odhodom od doma, ko se nimate kam dati.

