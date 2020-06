Nova slovenska zmaga: aplikacija Kranjčanov številka ena na svetu

ASMR Slicing je preprosta brezplačna mobilna igra, ki je izšla aprila letos in poustvarja enega najbolj priljubljenih trendov na družbenih omrežjih in YouTubu - rezanje tako imenovanega kinetičnega peska oziroma čarobnega peska.

Da igralcu prehitro ne postane dolgčas, igra ASMR Slicing poskrbi s široko paleto peskastih objektov in izzivi, kot so odkrivanje predmetov v pesku, rezanje na določeno število rezin in rezanje ravno prav težkih kosov. Pretirane globine igranja seveda ni moč pričakovati - ASMR Slicing je predstavnica tako imenovane zvrsti ultrapriložnostnih mobilnih iger, kar pomeni, da jih poženemo med petminutnim čakanjem na avtobus ali med oglasi na televiziji. Foto: Matic Tomšič

Gre za vlažno mivko z dodanim silikonskim oljem, ki pesku omogoča, da zadržuje obliko in da ga je mogoče rezati kot kruh. Kinetični pesek je mogoče kupiti v večini trgovin z igračami.

ASMR Slicing igralcu omogoča rezanje neštetih predmetov iz kinetičnega peska, vsak poteg z nožem pa spremlja za številne ljudi zelo zadovoljiv in pomirjujoč zvok.

Od tod ASMR v imenu aplikacije - ASMR je okrajšava za angleški izraz Autonomous Sensory Meridian Response, ki v slovenščini nima pravega prevoda, pomeni pa povsem spontan odziv na zunanje dražljaje, ki pri posamezniku sprožijo najvišjo raven zaznavanja, primerljiv z evforijo. Preberite več o ASMR.

Igra ASMR Slicing je brezplačna, prihodke pa ustvarja predvsem s prikazovanjem oglasov, ki jih je v aplikaciji precej. Foto: Matic Tomšič

Po podatkih podjetja Sensor Tower, ki se ukvarja z analizo trga mobilnih aplikacij, je bila ASMR Slicing v maju skupno največkrat prenesena igra za pametne telefone na svetu. Zabeležili so kar 36,5 milijona namestitev:

