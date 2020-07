Nov zdrs: je res tako težko preveriti, kakšna je slovenska zastava?

Grb na slovenski zastavi v videoigri F1 2020 je nepravilne oblike, saj je ščit na dnu zaobljen in ne zaostren.

Površno je izrisana tudi vsebina grba, saj se lik Triglava v beli barvi in valoviti črti, ki ponazarjata reke in morje, ne bi smeli dotikati njegovih notranjih robov.

Še ena podrobnost, ki je sicer težko opazna, a tudi ni nepomembna: zvezde v slovenskem grbu so šesterokrake, v grbu v videoigri F1 2020 pa peterokrake.

Razvijalcem videoigre F1 2020 bi spletno preverjanje slovenske zastave oziroma njenega grba vzelo nekaj sekund. Foto: Nik Jevšnik/STA

Napaka je toliko bolj izstopajoča glede na to, da so zastave drugih držav oblikovane pravilno.

Grb na slovaški zastavi, na primer, ki se v meniju videoigre nahaja v neposredni bližini slovenske, je pravilne oblike, pa čeprav je njegova spodnja polovica praktično enaka slovenskemu.

Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Spodrsljaj se tudi ni zgodil amaterjem ali novincem na sceni razvoja videoiger, temveč prekaljenim veteranom. F1 2020 je namreč razvilo britansko podjetje Codemasters, ki (pretežno dirkaške) videoigre dela že skoraj 35 let in ima 700 zaposlenih.

Napačna slovenska zastava je zadnji odmeven incident zakrivila oktobra lani, ko so organizatorji teniškega turnirja na Dunaju ob imenu slovenskega teniškega igralca Aljaža Benedeta pomotoma prikazali belo-modro-rdečo zastavo z grbom dežele Kranjske:

It's 2019 and @ErsteBankOpen (Vienna ATP) somehow manages to f*** up SLO national flag.



p.s.: Yes, we are neighbour countries#YouHadOneJob pic.twitter.com/5uN7CxUOvj