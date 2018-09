Iz Hrvaške prihaja fenomen, ki je o nakupu prepričal ogromno ljudi

Scum je najnovejša predstavnica zvrsti preživetja in boja na življenje in smrt. Hrvaški razvijalci obljubljajo, da gre za najglobljo tovrstno računalniško igro do zdaj.

Scum je najnovejša predstavnica zvrsti preživetja in boja na življenje in smrt. Hrvaški razvijalci obljubljajo, da gre za najglobljo tovrstno računalniško igro do zdaj. Foto: Steam

Čeprav sploh še ni dokončana, je igro preživetja Scum po poročanju hrvaškega medija Index do torka, 4. septembra, kupilo že skoraj 700 tisoč ljudi. Prejšnji konec tedna je bila celo najbolje prodajana igra v največji trgovini z računalniškimi igrami na svetu, še vedno pa je v samem vrhu. Foto: Steam

Kaj je Scum?

Scum (ali stilizirano SCUM) je igra preživetja in boja na vse ali nič, nova predstavnica zvrsti, ki sta jo v zadnjem letu popularizirali igri PlayerUnknown's Battlegrounds in Fortnite.

Dogajanje v igri je postavljeno v bližnjo prihodnost, v kateri televizijske gledalce zelo zabavajo nasilni resničnostni šovi. Eden od njih je Scum, v katerem nastopajo kaznjenci. Na sredozemskem zaporniškem otoku Bagne de Cayenne se bodo spopadli na življenje in smrt, zmagal pa bo tisti, ki si bo iz lobanje prvi odstranil poseben vsadek, kar mu bo omogočilo, da bo zapustil otok.

Lik vsakega igralca ima v zatilju vsadek, ki mu v skladu s pripovednim ozadjem igre preprečuje odhod z zaporniškega otoka. Če gre predaleč, ga napadejo robotski stražarji. Foto: Steam

Igralec v Scumu prevzame vlogo enega od 64 zapornikov, drugih 63 mest na otoku pa zasedejo tisti, s katerimi Scum igralca spari prek interneta. Njegova naloga je nato, da z iskanjem življenjskih potrebščin, opreme in orodja na otoku poskusi preživeti dlje od drugih igralcev.

Kako je igrati Scum - opis v hrvaškem jeziku:

Posebno pozornost mora igralec posvečati telesnim funkcijam svojega lika, kar je novost, ki je v računalniških igrah v takšni obliki do zdaj še nismo videli.

Igralec mora za ohranjanje polnega zdravja jesti in piti, paziti, da se njegova oblačila ne zmočijo ali da ne smrdi preveč, saj ga to lahko razkrije drugim igralcem. Prisotno je tudi opravljanje male in velike potrebe: če igralec to naredi nekje na prostem, mu bo mogoče priti na sled. Pomembno vlogo igrajo tudi poškodbe: če igralcu nekdo izbije zobe, bo moral jesti samo tekočo hrano, in tako naprej.

Igra Scum je v zadnjem tednu veliko pozornosti dobila tudi zato, ker so jo začeli igrati nekateri najbolj priljubljeni tako imenovani "streamerji" - posamezniki, ki svoje igranje računalniških iger prek spleta prenašajo v živo. Na fotografiji Scum igra shroud, s štirimi milijoni sledilcev eden največjih "streamerjev" na spletni platformi Twitch. Igri Scum je konec avgusta sicer uspel velik dosežek, saj jo je v nekem trenutku na Twitchu spremljalo več gledalcev kot Fortnite, trenutno najbolj priljubljeno igro na planetu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Čeprav je trenutno še na stopnji razvoja, ki ji pravimo Early Access (zgodnji dostop), kar pomeni, da sploh še ni dokončana, je Scum ena najbolje prodajanih računalniških iger ta hip.



Na servisu Steam, glavni trgovini z računalniškimi igrami na svetu, na lestvici najbolje prodajanih niha med tretjim in četrtim mestom, četrta najbolje prodajana posamična igra je tudi na spletni strani scdkey.com, kjer je mogoče kupiti serijske kode za odklepanje iger na Steamu.



Na Steamovi lestvici najbolje prodajanih je Scum trenutno na četrtem mestu. Verjetno bi bil še višje, če Steam pravkar ne bi konkretno znižal cene tretjega Witcherja, ene najboljših iger tega desetletja. Foto: Matic Tomšič

Scum na Steamu med zgodnjim dostopom stane 16,79 evra, igralec pa si bo z nakupom na tej stopnji razvoja zagotovil tudi vse nadaljnje posodobitve. Ob izidu dokončane različice bo igra namreč precej dražja.



Hrvaški medij Index je včeraj poročal, da je Scum kupilo že skoraj 700 tisoč igralcev, kar pomeni, da je igra že ustvarila več kot deset milijonov evrov prihodka.

Kdo je naredil Scum?

Pod igro Scum sta se podpisala dva razvojna studia iz Hrvaške: Gamepires in Croteam.

Gamepires je v svetu razmeroma neznano ime, ki je do zdaj izdalo samo serijo Gas Guzzlers. Gre za avtomobilske dirkalne igre z elementi akcije, saj je na vozila mogoče namestiti orožje, kot so mitraljezi in topovi. Ocene iger v seriji GG so bile precej solidne, a igre same niso bile ravno prodajne uspešnice. Gamepires je sicer podružnica hrvaškega podjetja Pandora Studio, ki se ukvarja z razvojem vsebin na področju navidezne resničnosti.

Zagrebški Croteam je čisto druga pesem. Gre za veterane industrije računalniških iger, ki so v poslu že od leta 1994, svetovno znani pa so postali v prvi polovici prejšnjega desetletja, ko so izdali serijo akcijskih iger Serious Sam.

Ekipa podjetja Croteam:

We're back at the office and #gamescom 2018 is far behind us, but we'll always have this piece of fine-art photography to remember it by pic.twitter.com/Qijz4RFru1 — Croteam (@Croteam) August 27, 2018

Serious Sam je igralca postavil v vlogo naslovnega junaka (Resni Samo, če njegovo ime prevedemo dobesedno), ki se je na kultnih zgodovinskih lokacijah (stari Egipt, Mezopotamija, srednjeveška Evropa) in kasneje na različnih planetih boril proti hordam vesoljskih pošasti. Zgodba je bila sicer malce privlečena za lase, akcija pa zelo dobra, zaradi česar je Serious Sam postal velika prodajna uspešnica.

Croteam še vedno razvija igre v seriji Serious Sam. Izid naslednje, Serious Sam 4, je napovedan za leto 2019.

Veliko o tem, kako velika stvar je Serious Sam v svetu računalniških iger, pove že podatek, da mu je PC Gamer, vodilni svetovni tiskani medij na tem področju, namenil celotno naslovnico avgustovske izdaje. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Croteam je leta 2014 zavil tudi v drugo smer in izdal znanstvenofantastično miselno igro The Talos Principle, v kateri je moral igralec reševati uganke in razvozlati veliko skrivnost. Čeprav je The Talos Principle pomenil velik odmik od brezglavega norenja v Serious Sam, po katerem je bila do takrat znana ekipa Croteam, se ji poskus prodora v drugo zvrst ni ponesrečil, saj The Talos Principle velja za eno najboljših iger leta 2014. Kmalu bo tudi znano, kdaj bo dobila napovedano nadaljevanje.

Preberite tudi: