Grozljivi Big Rigs: to je verjetno najslabša računalniška igra vseh časov

Letos bo 15. obletnico izida praznovala računalniška igra Big Rigs: Over the Road Racing, ki je igralcu ponujala dirkanje s tovornjaki. Posebnost Big Rigs je, da ne gre le za najslabšo računalniško igro zadnjega desetletja in pol, temveč morda celo kar za najslabšo igro vseh časov. Tistim, ki so jo leta 2003 kupili, presenetljivo jih ni bilo tako malo, je namreč pričarala grozljivo, a nepozabno izkušnjo.

Kaj je šlo po glavi pričakovanj polnemu igralcu, ki je za Big Rigs: Over the Road Racing leta 2003 plačal polno ceno, nato pa dobil tole, ne vemo, lahko pa ugibamo. Foto: YouTube

Na znani spletni strani Metacritic, ki videoigre za različne igralne sisteme (računalnik, konzole) po kakovosti razvršča z ocenami od 1 do 100, te ocene pa so povprečje ocen, ki jih igram dajejo mediji in igralci, ima Big Rigs: Over the Road Racing rekordno oceno 8. To je najnižja ocena od vseh iger na Metacriticu, teh pa je več tisoč in zajemajo obdobje zadnjih dvajsetih let.

Ocena na Metacriticu je upravičena, saj je igra Big Rigs ob izidu novembra 2003 ni bila le nedokončana, temveč je bila polizdelek, ki ni dostavil nobenega od igralnih elementov, ki jih je obljubljal igralcu. Namesto tega je dobil tole:

Po uradnem opisu in sliki na škatli z igro bi lahko pričakovali, da bo v Big Rigs mogoče dirkati z velikimi ameriškimi tovornjaki s prikolicami in bežati pred policijo. A skoraj vsi tovornjaki v igri so bili brez prikolic, o policistih ni bilo ne duha ne sluha, dirkanja pa pravzaprav ni bilo, saj se drugi tovornjaki niso niti premaknili s štartne črte.

Grafičnih anomalij, kot so tele zadnje luči na tovornjaku, je bilo v igri Big Rigs: Over the Road Racing ogromno. Igra tudi sicer niti približno ni bila videti primerno letu 2003, ko je bilo mogoče igrati grafično že precej bolj napredne naslove. Ste opazili, kje je bilo mogoče voziti? To je naslednja cvetka. Foto: YouTube

To je bil sicer le vrh ledene gore. Igra ni poznala zaznavanja trkov, zato je igralec svoj tovornjak lahko vozil skozi druge tovornjake in zgradbe ter prometne znake, vzpetine pa je igra obravnavala enako kot ravnino, zato je bilo navkreber, tudi v 90-stopinjski klanec, mogoče voziti brez izgube hitrosti in celo pospeševati.

Tovornjaku v Big Rigs je bilo vseeno, ali je vozil po asfaltu, travi, pesku, vodi pod mostom (in skozi most). Gume so namreč imele enak oprijem na vsaki podlagi. Tole je sicer prizor iz različice igre z že nameščenim popravkom, v katerem so se sotekmovalci celo premaknili s štartne ravnine, a se nato ustavili tik pred ciljno črto. Foto: YouTube

Zanimiva stvar se je zgodila, če je igralec poskusil voziti vzvratno. Zgornje hitrostne meje pri tem namreč ni bilo in pospeševati je bilo mogoče v nedogled. Najvišja hitrost, ki so jo v vzvratno smer dosegli igralci Big Rigs, je bil 1028-kratnik svetlobne hitrosti, ki znaša blizu 300.000 kilometrov na sekundo.

Če je igralec v eno smer vozil dovolj dolgo, je sčasoma zapustil okolje igre in se znašel v sivini, po kateri je bilo mogoče voziti v neskončnost.

A tudi če bi tam prebil več ur in se nato vrnil na progo ter prečkal ciljno črto, bi postal zmagovalec, saj drugi dirkači še vedno ne bi zapustili štartne ravnine.

Siva neskončnost, po kateri je bilo mogoče voziti v Big Rigs. V zgornjem desnem kotu je mogoče opaziti, da je bil površno narejen celo merilnik časa, saj se prikaz minut in sekund ni prilegal v okvirček. Foto: YouTube

Ob zmagi se je na zaslonu pokazal napis "You're Winner", ki je bil še ena zabloda razvijalca igre Big Rigs, saj ni bil zapisan pravilno. Napis se je sicer pojavil, če je imel igralec srečo: številne je igra ob prihodu v cilj namreč preprosto vrgla nazaj v Windowse in prenehala delovati.

Igra je odpovedala tudi, če je igralec hotel dirkati na zadnji od petih razpoložljivih prog. Tak prizor ("Program ne deluje več") so igralci Big Rigs videli kar pogosto. Foto: YouTube

Igre Big Rigs: Over the Road Racing se je praktično takoj po izidu oprijel zloglasen sloves. Gamespot, eden od najbolj znanih videoigram namenjenih medijev na svetu, ji je dal oceno 1.0 od 10, najnižjo mogočo, s čimer je Big Rigs postala opisana prva igra na Gamespotu, ki je prejela tako nizko oceno.

Nepravilni zapis "You Foto: YouTube

Eden od razlogov, zakaj je bila igra Big Rigs katastrofalna, je bilo rezanje stroškov pri njenem razvoju. Ameriško podjetje Stellar Stone je za razvoj najelo ukrajinske programerje in grafične oblikovalce ter jim ponudilo izredno majhen proračun, samo 15 tisoč ameriških dolarjev.

Čeprav so razvijalci vedeli, da igra ni kaj prida, je založnik GameMill Publishing v želji po zaslužku vseeno hitel z izdajo in začetkom prodaje. Igra se v resnici ni prodajala tako slabo: pri mediju Gamespot so bili leta 2004 zelo ogorčeni, ko so izvedeli, da so bile prodajne številke Big Rigs boljše od polovice naslovov, ki so jih uvrstili v svoj izbor najboljših iger, ki jih je po krivici igralo premalo ljudi.

