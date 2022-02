Živijo sanje, kaj pa tujina? Krute številke za mlade v Sloveniji.

Mnogi mladi sanjajo o hitri vožnji avtomobila, le redki pa premorejo dovolj odločenosti, da svoje znanje pokažejo tam, kjer to zares šteje - na zaprtih cestah ali dirkališčih, torej na uradnih tekmovanjih, kjer odločata ura oziroma neposredni dvoboj s tekmeci. Pri tem je nekaj mladih slovenskih voznikov, ki predstavljajo dobro tretjino vseh avtomobilskih dirkačev v Sloveniji, še posebej uspešnih. Pri preboju v višje kategorije in tujino pa se zatika predvsem pri denarju.

Če bo letos kar nekaj vidnih imen slovenskega relija leto končalo že pri zavidljivi starosti (Peljhan 53, Humar 50, Popovič celo že 60 let), je bila v lanski sezoni pod okriljem nacionalne zveze za avtošport AŠ2005 dobra tretjina avtomobilskih tekmovalcev uradno mladih. Vrh slovenskega relija in gorskih dirk resda zasedajo izkušeni dirkači, a v ozadju trka tudi vse več mladih imen. Lani je bilo v reliju med dobitniki točk 36 odstotkov tistih v uradno mladinski konkurenci (do 25 let), na gorskih dirkah (do 23 let) pa je znašal ta delež 37 odstotkov. V reliju je bil mladinski prvak kot 17-letnik Mark Škulj, enako je bil star skupni državni prvak pokala Twingo na krožnohitrostnih dirkah Nik Štefančič, na gorskih dirkah pa je v mladinski konkurenci slavil 20-letni Mark Žgavec.

Tudi mnogi najuspešnejši avtomobilisti v Sloveniji so nekoč kariere začeli v dostojno mladih letih. Darko Peljhan je prvi reli kot voznik odpeljal pri starosti 21 let, Aleks Humar je bil leto starejši, Andrej Jereb je začel pri komaj devetnajstih, enako tudi zdajšnji reli prvak Rok Turk.

Mark Škulj se je lani kot najmlajši voznik relija zavihtel na zmagovalne stopničke relija za državno prvenstvo. Foto: Gregor Pavšič

Lani je v reliju nase najbolj opozoril novinec Mark Škulj (ford fiesta rally4), ki je vozil kot sedemnajstletnik in je moral imeti na dirkalniku še oznako L za mladega voznika. Z njo se mu je uspelo zavihteti celo na zmagovalne stopničke. Tudi Nik Štefančič je državni prvak v pokalu Twingo na krožnohitrostnih dirkah postal eno leto pred polnoletnostjo. Med mladimi prav gotovo izstopa Martin Čendak (opel adam cup), ki smo ga nedavno podrobneje spremljali kot slovenskega udeleženca izbora FIA Rally Star.

Med gorskohitrostnimi vozniki sta poleg Žgavca, ki ga letos čakajo nastopi s ciroënom DS3 in predvidoma s šibkejšim avtomobilom tudi že krst v reliju, nase opozorila tudi Aljoša Makarovič in Nejc Trček. Odličen je bil tudi Aleksander Buh, ki je prepričljivo zmagal na eni od gorskih dirk tudi v absolutni razvrstitvi svojega razreda. Letos bo za mladinsko kategorijo že prestar.

Nik Štefančič je lani kot 17-letnik osvojil državno prvenstvo pokala Twingo na krožnohitrostnih dirkah in to seveda v absolutni konkurenci. Foto: Iztok Franko

23-letni Nejc Mrak je nekdanji mladinski prvak v reliju, ki je dvakrat zapored postal državni prvak divizije I. Letos si želi prestopa v zmogljivejši dirkalni avtomobil. Foto: Uroš Modlic

Čendak, ki bo letos z opel adamom lahko kandidat za naslov državnega prvaka v diviziji I, bo letos večji del sezone še star 21 let. Državni prvak divizije I Nejc Mrak (lani suzuki swift, letos si želi tudi nastopov z dirkalnikom Rally4) je star 23 let. V drugi diviziji izstopa tudi le 19-letni Nik Prunk iz Kopra, ki je lani vozil prvo sezono v reliju. Letos bo še naprej sedel v peugeotu 208 R2, le da bo ta iz moštva OPV Racing, dobil pa bo tudi novega sovoznika.

Najceneje je začeti s pokalnim twingom, lani je izkušene mačke ugnal 17-letnik

Eno najcenejših vstopnih točk tudi za mlade v Sloveniji predstavlja Pokal Twingo. Lani je pri 17 letih naslov prvaka osvojil Nik Štefančič, ki je celo sezono odpeljal zelo konstantno in se predvsem dobro znašel v zaključkih dirk. Po njegovih besedah stane dirkaški konec tedna z dvema dirkama okrog 2.500 evrov, celotna sezona pa nekje med 10 in 15 tisočaki. Na gorskih dirkah, kjer je kilometrina kajpak mnogo manjša, so ti zneski še mnogo manjši. Tudi zato je večina voznikov v mladi konkurenci na gorskih dirkah vozila prav s pokalnimi twingi.

"Sam ostajam zvest krožnohitrostnim dirkam. Lani se še kako dobro spomnim prvih kvalifikacij na Hungaroringu, kjer sem bil od vseh hitrejši za pol sekunde. Vedel sem, da je to dober pokazatelj za celo leto," pravi Štefančič.

V gokartu pri šestih, v avtomobilu pri 14 letih

Slovenija pač ni Finska, kjer lahko avtomobile po zasebnih makadamskih cestah vozijo že otroci. Le kdo se ne spomni takih začetkov Kalleja Rovanpere, ki je lani s Toyoto postal najmlajši zmagovalec relija za svetovno prvenstvo? Mladi Slovenci lahko začnejo v kartingu, pri avtomobilih pa ustreznega objekta ni. Zato mnogi prve izkušnje dobijo ob dopolnjenih 16 letih, ko se lahko uradno udeležijo dirk.

Štefančič nam je povedal, da je kot šestletnik vozil mali gokart po zaprtih parkiriščih, največkrat ob nedeljah, ko tam ni motil nikogar. Prvo uradno dirko je odpeljal pri devetih letih. Twinga je na stezi prvič peljal pri 14 letih.

Mladinski gorski prvak je bil lani Mark Žgavec, ki bo letos vozil zmogljivejši citroen DS3 R3T. Žgavec potiho načrtuje tudi prve nastope v reliju. Foto: GMT

Eden najbolj opaznih novincev lanske sezone je bil tudi Martin Čendak, ki se je nedavno uvrstil tudi v evropski finale izbora FIA Rally Star. Foto: Uroš Modlic

Na gorskih dirkah je nase lani opozoril tudi Aleksander Buh, ki pa bo letos že prestar za mladinsko konkurenco. Foto: Uroš Modlic

Pogosto pa se nato zaplete pri prestopu v višje kategorije, ko bi bill treba nadgraditi uspehe v mladinski kategoriji. Štefančiča bi na primer en dirkaški konec tedna s pokalnim renault cliom stal okvirno toliko kot celotna lanska sezona s twingom. Zato za letošnje leto tudi nima še povsem izdelanih načrtov.

Še mnogo zahtevnejši je preskok na mednarodno raven. Karting zahteva že za otroke proračun v višini več sto tisoč evrov. Za mladinsko svetovno prvenstvo v reliju, kjer bodo letos prvič uporabljali štirikolesno gnane ford fieste rally3, potrebuje voznik vsaj 300 tisoč evrov. Zato nemara ne čudi, da je v prvenstvo prijavljenih le osem posadk.

Avtomobilisti čakajo svojega Tima Gajserja

Toda v preteklosti je s prebojem uspelo tudi že voznikom iz majhnih držav. Zmagovalec evropskega dela izvora FIA Rally Star je bil Romet Jurgenson iz Estonije, ki je v reliju v zadnjih 20 letih postala prava velesila. Ko je nekdanji as Markko Martin pokazal, da sanje niso nedosegljive, je naslednikom odprl vrata. Tudi v Sloveniji zato še čakamo na avtomobilskega Tima Gajserja, čeprav je seveda avtomobilski šport neprimerljivo dražji od motokrosa. Do zdaj je namreč v petdesetletni zgodovini svetovnega prvenstva med Slovenci v eni sezoni le Andrej Jereb nastopil na več kot eni posamezni dirki.