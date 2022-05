Vstopili smo v skrito Porschejevo skladišče in ostali brez besed #video

Le nekaj ulic stran od pompoznega Porschejevega muzeja in proizvodnega središča te legendarne znamke leži stara, siva in nič kaj opazna zgradba. Velika stekla na spodnji strani prekriva barva, ki preprečuje neželene poglede v notranjost. Pravzaprav je nemogoče ugotoviti, da se v njeni notranjosti skriva največja zakladnica Porschejev na Zemlji. Objekt ni odprt na za javnost in je skrbno varovan pred neželenimi obiski, a tokrat smo se po njem lahko sprehodili tudi mi. In ostali brez besed, osupli. Na enem mestu je namreč zbrana vsa zgodovina Porscheja, prototipi, dirkalniki, ki so to znamko povzdignili med največje, omejene serije praktično vseh modelov in še mnogo drugih avtov.

Čeprav smo vstopili v njihov sveti hram, nam je bilo hitro jasno, kaj je lahko vidno našim očem (in posledično tudi vašim prek fotografij in videa) in kaj ne. Številni avti so bili namreč oblečeni v zaščitno "obleko", ki je zakrivala radovedne poglede. Kot so nam pojasnili kasneje, gre za posebne prototipe, študije in tudi rešitve, ki jih bodo uporabili na prihajajočih modelih in jih svet enostavno ne sme videti. V nekaterih primerih gre za strogo varovane skrivnosti, ki jih poznajo le člani uprave in nekateri razvijalci.

Središče Porscheja skrito pred očmi javnosti

Porsche ima v svoji Aladinovi votlini in muzeju skupno okoli 700 zgodovinsko pomembnih avtomobilov. Na ogled je postavljenih približno 350 avtomobilov, od tega jih je 140 registriranih in jih uporabljajo tudi za razne dogodke. V tem skladišču, ki z zunanje strani nima niti enega napisa Porsche ali logotipa znamke, tudi servisirajo in obnavljajo svoje avtomobile. Celotno skladišče je, vsaj v grobem, razdeljeno na tri področja. V enem delu skladišča imajo shranjene dirkalnike, v drugem prototipe in študije, v središču objekta pa so parkirani serijski in posebni serijski modeli. Tam je tudi mehanična delavnica, ki ima polno podporo Porschejevih arhivov (zgodba o njihovem arhivu prihodnjič), kjer z originalnimi servisnimi navodili, načrti, dokumenti do popolnosti obnavljajo zgodovinsko pomembne modele.

Porsche ima najbolj dragocene dirkalnike zapakirane kar v lesenih zabojnikih. Foto: Gašper Pirman

Od prvega hrošča pa vse do Röhrlovih dirkalnikov

V nekaj urah, ki smo jih preživeli v tem skritem skladišču, je bilo nemogoče videti in si zapomniti vse, ter ugotoviti, zakaj si zaslužijo avtomobili mesto v tem svetem hramu. A naj začnemo na samem začetku. Ob vstopu skozi vrata nas je pozdravil par dirkalnih avtomobilov 959 z relija Dakar, 911 safari in še en serijski 959. Pogled na desno nam je vzbudil zanimanje, saj je bilo na ogled nekaj posebnih izdaj 911, na koncu prostora pa so bili veliki leseni zabojniki, v katerih so bili parkirani avtomobili.

Vanje so parkirali nekatere najbolj dragocene dirkalnike. Gre za dirkalnike, ki so jih po zadnji dirki brez popravil, servisov ali drugih izboljšav pripeljali v Zuffenhausen in jih zaprli v lesene zabojnike. Na njih je še mogoče videti poškodbe in praske s preteklih dirk. Na desni strani je bilo parkiranih kar nekaj zanimivih modelov. V oči nam je takoj padel 356 A s trdo streho. Gre za različico carrera, kar pomeni, da ima vgrajen dirkalnik štirivaljni motor iz modela 550 spyder. Na svetu obstaja le še približno 115 oziroma 120 takih avtomobilov. Ob njem je bil pokrit prototip hrošča, ki ga je zasnoval Ferry Porsche. Kasneje je iz njega nastal Volkswagnov beetle. Le nekaj metrov stran smo začudeno opazovali še en avtomobil, ki nam ni bil poznan.

Porschejev poskus prodora na Kitajsko

Porsche je izdelal študijo C88. Z njo je želel prodreti v najbolje prodajan segment avtov. Oznaka C88 je sestavljanka besede C Eden zadnjih izdelanih avtomobilov 356, ki je bil povrhu vsega še policijski, in zraven študija C88, namenjena za kitajski trg. Foto: Gašper Pirman kot China in številke 88, ki je za Kitajce srečna številka. Izdelali so le en primerek te študije in pri njem upoštevali marsikatero pomembno stvar. V tistih časih, torej leta 1994, je bilo na Kitajskem v veljavi pravilo o tričlanskih družinah. Zato na avtu ne najdemo logotipa Porsche, temveč logotip s tremi pikami. Te tri pike ponazarjajo družino: očeta, mamo in otroka. Tudi zato je zadaj nameščen le en otroški sedež. Študijo so razvili v štirih mesecih, a jo je Kitajska vlada zavrnila in Porsche je zaključil s projektom. Ob njem je bil parkiran tudi policijski 356. Zadnjih deset izdelanih avtomobilov 356 je šlo namreč v roke nizozemskim policistom, enega pa so kasneje vrnili Porscheju. Še zanimivost: jutri, torej 26. maja, bo minilo 56 let od zadnjega izdelanega avtomobila 356.

Kar nekoliko v senci novega 911 turbo, ki so ga naredili ob 75. obletnici rojstva slovitega dirkača Jackyja Ickxa, je bil še en dragulj. Replika prvega 356. Gre za popolnoma natančno repliko prvotnega modela. V muzeju je namreč parkiran originalni prvi izdelani 356, a so ga pretekli lastniki že večkrat obnovili in mu v vseh teh letih velikokrat zamenjali tudi barvo. Prvi 356 naj bi bil obarvan v svetlo modro barvo in bil tako povsem enak novodobni kopiji.

Za Ferryjevo sestro naredili prvo 911 turbo

Med vsemi 911 je izstopal temno modro obarvan 911 turbo prve generacije. Oblazinjenje je bilo živo rdeče barve v karirastem blagu, zadnji blatniki niso bili poširjeni (kot so pri vseh preostalih 911 turbo), stekla pa tudi niso bila zatemnjena. Kot so pojasnili zaposleni, gre za prvi izdelan 911, ki jo je Ferry Porsche podaril svoji sestri za rojstni dan. Kot se spodobi, je sestra imela svoje zahteve, in tako je nastal prav poseben 911 turbo. Z njim je, kljub starosti 70 let, prevozila 30 tisoč kilometrov.

Prav osupljivo je bilo videti, kako majhen je motor v hibridnem dirkalniku 919, naše zanimanje pa je zbudil tudi posebni 928. Prav vsi deli, ki povzročajo hrup, so bili nameščeni zunaj avtomobila. Izpušni sistem je bil nad zadnji steklom, hladilnik z ventilatorji spredaj na odbijaču, motor pa nekako speljan na polovico sprednjega pokrova. Gre za prototip, s katerim so pri Porscheju preverjali glasnost pnevmatik in kakšen hrup se prek pnevmatik prenaša v notranjost avtomobila. Med prototipi je bilo možno videti tudi posebni 924. Inženirji so se igrali in motor namesto spredaj namestili zadaj. Tam je bilo še ogromno različnih testnih 924, 928 in celo študija 956 kabriolet.

Prvi 911 turbo je bil izdelan po željah sestre Ferryja Porscheja. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman