Vredno obiska: to je šov najlepših avtomobilov na svetu #video

Po letu premora zaradi epidemije so se ob jezero Como, na trato pred sloviti hotel Villa d'Este, spet vrnili najlepši in dragoceni starodobniki na svetu. Na "sveti travi" se je predstavilo malenkost manj kot 50avtomobilskih draguljev, del izbora pa smo bili letos tudi mi – za najžlahtnejšo nagrado Coppa d’Oro Villa d’Este oziroma zlati kovanec smo okronali brezčasni delage D8-120S, a se drugi očitno niso strinjali z nami in za zmagovalca izbrali nič manj glamurozni ferrari 250 GT tdf.

Ferrari 250 GT "Tour de France" - letošnji zmagovalec izbora Coppa d’Oro Villa d’Este. Foto: BMW Classic Tokrat ne konec maja, v mestu Como pri istoimenskem jezeru se je po letu in pol premora izjemoma v začetku oktobra zbrala smetana avtomobilske zgodovine. Tekmovanje v eleganci avtomobilov ni namenjeno le razkazovanju avtomobilske kovine, gre predvsem za druženje, izmenjavanje mnenj in zgodb ter najbolj neposredno razkritje avtomobilske tehnike.

Obiskovalci, ki okrog svojega vratu ne nosimo kartice, na kateri piše lastnik, smo tam izključno zaradi ljubezni do avtomobilov, znanja in tehnik, ki so jih uporabljali v zadnjih sto letih, in predvsem zaradi osupljivega pogleda na nekatere najredkejše avtomobilske modele. Srce bije divje, roke so potne, koža se naježi in kot bi mignil je dneva konec.

Izbrati najboljšega? Misija nemogoče.

Ko smo proti večeru odprli namensko telefonsko aplikacijo in se je pred nami pokazal seznam vseh avtomobilov sodelujočih na Concorso d'Eleganza Villa d'Este, smo pravzaprav spoznali, da je izmed vseh razstavljenih avtomobilov nemogoče izbrati samo enega. Praktično vsi so v boljšem stanju, kot so bili, ko so zapeljali iz tovarne. Praktično vsak je poseben v svojem pomenu in praktično vsak je na svoj način vplival na razvoj avtomobilske industrije. Da ne omenjamo, da praktično vsak prihaja iz drugega avtomobilskega obdobja.

Ko smo med fotografiranjem in ogledovanjem le stežka zadrževali svoje navdušenje, je bolj kot po naključju mimo svojega avtomobila prišel Anthony MacLean, lastnik lancie asturo torpedo GS, ki je kasneje postala zmagovalka svojega razreda. "Congratulations, you have a beautiful car. It's a star of the concorso," (v prevodu: "Čestitamo, imate čudovit avto. Je zvezda concorsa.") smo mu na hitro pripomnili. Ker je navajen številnih pohval, smo v odgovor pričakovali nekaj splošnega, na primer hvala. Toda nas je kar nekoliko presenetil s svojim odgovorom. "Ja, res je lep. Hvala. Tako kot vi nas vsi vedno ocenjujejo. Upam, da se bova odrezala dobro."

Foto: BMW Classic Osupnil nas je delage švicarskega lastnika

"La Belle Voiture Francaise" (Čudovit francoski avto) so avtomobile, ki jih je izdelal Louis Delage, poimenovali Francozi. Ime Delage je obljubljalo najboljše inženirstvo in veliko možnosti pri izbiri, a ravno to je bil glavni povod za padec Louisa Delagea. Leta 1935 je njegov edini tekmec Delahaye izkoristil težave in kupil Delage, drag inženirski razvoj pa zamenjal s svojimi osemvaljnimi motorji. Vse skupaj je nadgradil z razkošnimi in edinstvenimi karoserijami.

V tem primeru je za zunanji videz poskrbel De Villard, ki je imel delavnico v mestu Courbeboie, kjer je bil tudi sedež znamke. Iz njihove delavnice so pod vodstvom milijarderja Franka Jaya Goulda prihajali izjemno redki in eksotični avtomobili. Eden izmed njih je bil tudi omenjeni delate D8-120S.

Krasijo ga dolge elegantne linije, zakovičeni karoserijski deli, pokončno vetrobransko steklo in številne elegantne plavuti, ki se končajo pri zadku. Avtomobil je bil naročen za ženo prodajalca modelov Delage v Parizu, ki se je rada udeleževala srečanj in razstav avtomobilov po celotni Evropi. Leta 1956 je avto kupil. Leta 1993 so avto obnovili v današnje stanje, Fritz Burkard pa je zdaj njegov osmi lastnik. Omenjeni delage je med drugim postal zmagovalec svojega razreda, naš glas pa je dobil tudi v glasovanju za Coppa d’Oro Villa d’Este.

Nemogoče je bilo spregledati superšportnike iz devetdesetih let

Popolno nasprotje razstavi na osrednjem prizorišču je bil razred superšportnikov iz devetdesetih let. V enem izmed kotičkov so na svoj račun prišli predvsem mlajši obiskovalci, ki so odraščali z nekaterimi najprepoznavnejšimi modeli zadnjih 30 let. Tako so se na ogled postavili ferrafi F50, mclaren F1, bugatti EB110 SS, isdera commendatore, mercedes-benz CLK GTR, porsche 991 GT1. Veliko pozornosti so pritegnili tudi ferrari F40 prototipo, lamborghini miura, aston martin V8 zagato in lamborghini countach prototype walter wolf special.

Kotiček, kjer so bili parkirani superšportniki iz devetdesetih let, je pritegnil precej pozornosti obiskovalcev. Foto: BMW Classic