Kako se je letalo, ki je poletelo le enkrat in še to za manj kot pol minute, zapisalo med legende letalstva.

H-4 hercules je imel razpon kril skoraj sto metrov, letelo pa ni letelo niti pol minute – vseeno je gigantsko hidroletalo postalo legenda in eno najbolj impresivnih zapuščin njegovega ekscentričnega snovalca Howarda Hughesa.

To letalo so začeli razvijati sredi 2. svetovne vojne, a je bilo, še preden so ga končali, vojne konec. Polet je trajal manj kot pol minute oziroma manj kot dva kilometra. H-4 hercules je bilo v svojem času daleč največje letalo in še za današnje razmere so njegove dimenzije izjemne. Njegov razpon kril je bil dolg kot nogometno igrišče in je za skoraj deset metrov presegal razpon kril poznejšega antonova an-225 mriya. Bil je enako visok, a krajši kot airbus A380, le da je trenutno največje potniško letalo pri razponu kril prekašal za okrog 18 metrov.

Hughes H-4 Hercules je bil zgrajen in zasnovan za prevoz vojakov in tovora med drugo svetovno vojno.

Letalo je dobilo vzdevek "Spruce Goose" (Smrekova gos), čeprav je bilo večinoma izdelano iz brezovega lesa.

Letalo je poletelo samo enkrat, 2. novembra 1947, za 26 sekund, pri čemer je doseglo višino 21 metrov.

Imelo je največji razpon kril med letali tistega časa – 97,5 metra – rekord, ki je trajal več desetletij.

Danes je H-4 ohranjen in razstavljen v Muzeju letalstva in vesolja Evergreen v Oregonu, ZDA.

Foto: EverGreen Museum

Izziv ZDA: prevoz vojakov in vojaške opreme prek Atlantika

Ko so ZDA leta 1942 vstopile v 2. svetovno vojno, so se znašle pred logističnim izzivom, kako najhitreje prepeljati veliko število čet in opreme prek Atlantika do Velike Britanije. Da bi se izognili prevozu z ladjami in grožnji nemških podmornic, je ladjar Henry J. Kaiser vladi ZDA predlagal izdelavo največjega tovornega hidroletala vseh časov. Po njegovih načrtih bi lahko to letalo prek oceana prepeljalo 68 ton tovora, 750 vojakov v polni opremi ali dva 30-tonska tanka M4 sherman.

Kaiser se je povezal s kontroverznim Howardom Hughesom, ki je bil že znan po svojih drznih poskusih v letalstvu. Hughes je bil zelo ambiciozen in prodoren, zato je projekt zasnove letala kmalu osebno prevzel in pustil Kaiserju le še obrobno vlogo.

Foto: Wikimedia Commons



Hughes je bil znan po svoji ekscentrični osebnosti, kasneje pa je trpel za hudo obsesivno-kompulzivno motnjo (OCD), zaradi česar se je umaknil v osamo. Kljub temu je ostal eden najbogatejših ljudi na svetu. V 60. letih je vlagal v nepremičnine v Las Vegasu in močno vplival na razvoj mesta. Njegovo zdravje se je zaradi kronične bolečine in uporabe zdravil poslabšalo, leta 1976 pa je umrl pod skrivnostnimi okoliščinami. Howard Hughes (1905–1976) je bil ameriški poslovnež, letalec, inženir, filmski producent in filantrop. V 20. in 30. letih je zaslovel s produkcijo filmskih uspešnic, kot sta Hell’s Angels in The Outlaw. Kot strasten letalec je postavil več svetovnih hitrostnih rekordov in oblikoval inovativna letala. V 30. in 40. letih je vodil TWA in Hughes Aircraft Company, s čimer je spremenil letalsko industrijo.Hughes je bil znan po svoji ekscentrični osebnosti, kasneje pa je trpel za hudo obsesivno-kompulzivno motnjo (OCD), zaradi česar se je umaknil v osamo. Kljub temu je ostal eden najbogatejših ljudi na svetu. V 60. letih je vlagal v nepremičnine v Las Vegasu in močno vplival na razvoj mesta. Njegovo zdravje se je zaradi kronične bolečine in uporabe zdravil poslabšalo, leta 1976 pa je umrl pod skrivnostnimi okoliščinami.

Gigantsko letalo ni bila prioriteta ZDA, primanjkovalo je tudi materiala

Težave so se hitro začele. Materiala je primanjkovalo, to letalo pa ni bilo med glavnimi prioritetami ZDA. Hughes zato ni smel uporabiti kovinskih delov, ampak je moral kar največ delov letala izdelati iz lesa.

H-4 so zgradili iz napredne vrste laminiranega vezanega lesa, ki so ga oblikovali na posebnih kalupih. Sestavljalo ga je več slojev brezovega furnirja. Te sloje so spojili pod vplivom toplote in pritiska ter jih strdili s pomočjo visokofrekvenčnih elektronskih radijskih valov.

Foto: EverGreen Museum

Pred izdelavo prototipa je bilo vojne konec

Eksentrični Hughes se je prvoosebno lotil razvoja številnih sistemov letala, v katerega je vložil večji del svojega časa. To je postal njegov osebni projekt, ki ga je moral zagovarjati pred politiki, različnimi lobisti in se tako zoperstaviti svojim ne tako redkim nasprotnikom.

Bil je tudi razvojni in testni pilot hidroletala, ko so ga preizkušali šele na vodni gladini. Toda takega letala ni bilo mogoče izdelati hitro. Še preden je Hughes izdelal prvi prototip, se je druga svetovna vojna končala.

Prvi in edini polet je trajal manj kot pol minute

Vrhunec za letalo H-4 hercules je zato napočil 2. novembra leta 1947, torej že dve leti po koncu vojne.

Pred Long Beachem v Kaliforniji je Hughes zbral medije in jim pokazal svojo izjemno stvaritev. Letalo je bilo šestkrat večje kot katerokoli letalo do takrat in še danes ga v nekaterih dimenzijah – predvsem v dolžini, nikakor pa ne pri razponu kril – moderna letala komaj presegajo. Edino letalo, ki je imelo še večji razpon kril, je bil stratolaunch ro (117 metrov) iz leta 2019.

H-4 hercules je bil dolg 66,6 metra, visok je bil 24 metrov, razpon kril pa je meril osupljivih 97 metrov. Prazno letalo je imelo maso 113 ton. Poganjalo ga je osem motorjev Pratt & Whitney; vsak med njimi je imel moč 2.200 kilovatov (več kot tri tisoč "konjev"), razpon propelerjev pa je presegal pet metrov. Letalo je bilo tako veliko, da so se lahko inženirji sprehajali znotraj krila.

Hughes naj bi zbranim novinarjem in fotoreporterjem letalo predstavil le ob pospeševanju na morski gladini. Toda nepredvidljivi pilot je nato pospešil, dosegel hitrost okrog 70 vozlov (130 kilometrov na uro) in se z velikanom odlepil od morske gladine. Letel je s hitrostjo 217 kilometrov na uro, dvignil se je za 21 metrov in poletel eno miljo (1,6 kilometra) daleč. Polet, načrtovan ali pa povsem naključen, je trajal okrog 26 sekund.

Za vzdrževanje je do smrti plačal milijon dolarjev letno

To je bil edini polet tega letala. Hughes je zanj zgradil poseben hangar s sistemom za nadzor vlage in zanj so še dolgo skrbeli. Sprva je letalo vzdrževalo 300 ljudi, nato so njihovo število zmanjšali na okrog 60 ljudi.

Letni strošek vzdrževanja letala je bil približno milijon ameriških dolarjev. Vse do svoje smrti je stroške plačeval Hughes, pozneje so letalo prepustili v uporabo Muzeju letalstva in vesolja Evergreen v Oregonu, ZDA.