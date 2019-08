To so utrinki z uradno najbolj nevarnih cest v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je cesta Transbucegi, ena najbolj privlačnih v Romuniji. Cesta z oznako DJ31 se nahaja pri kraju Sinaia in vodi na planote do nadmorske višine skoraj dva tisoč metrov. Foto: Gregor Pavšič

Romunija je država izjemne pokrajine, ki prav na svojih cestah kaže vse svoje slikovite kontraste. Doma sestavljeni "porscheji", stare dacie in konjske vprege se združujejo z novejšimi avtomobili, ki so predvsem na podeželju še vedno glavni statusni simbol. Statistično zelo nevarne romunske ceste pa so predvsem posledica zanemarjanja osnovne varnosti in starih vozil.

Romunija ima vsaj uradno v Evropski uniji statistično najbolj nevarne ceste. Lani je na njihovih cestah umrlo 96 ljudi na milijon prebivalcev, kar je skoraj dvakrat več od evropskega povprečja (49) in tudi bistveno več od Slovenije (44). Romunija in njena soseda Bolgarija sta na neslavnem dnu te evropske lestvice.

Prometna statistika: Romunija in Bolgarija sta na dnu držav Evropske unije. Foto: Gregor Pavšič Neprivezani otroci, konjske vprege in stari avtomobili

Toda v praksi bi romunske in bolgarske ceste težko ocenili za kaj bolj nevarne od slovenskih, ki so sicer še bistveno bolj natrpane z avtomobili. V nekaj dneh nismo opazili omembe vredne nevarne vožnje ali nespoštovanja prometnih predpisov. Torej daleč od slovesa zloglasnih ruskih cest, kjer pogosto na cesti velja status močnejšega in tudi rdeče luči na semaforju marsikdo ne upošteva.

Čeprav Romuni vozijo zgledno, je njihova prometna varnost kljub temu skrb zbujajoča. To pa je predvsem posledica zelo nizke ravni dojemanja prometne varnosti. Neprivezani otroci na zadnjih sedežih (podobno kot pri nas pred 30 in 40 leti) niso nič nenavadnega, na cestah je veliko živali, konjskih vpreg in tudi mnogo zastarelih avtomobilov. Pasivna varnost pa je pri teh bistveno slabša kot pri novejših avtomobilih. Ko se torej zgodi prometna nesreča, so lahko njene posledice v Romuniji bistveno hujše kot v zahodnoevropskih državah.

In še to - policije je na romunskih cestah izjemno malo, v naseljih na podeželju le redki občutneje zmanjšajo hitrost vožnje, ena najbolj razširjenih navad romunskih voznikov pa je ustavljanje avtomobila na cesti. Za opravek, skok v trgovino, pogovor s sosedom - avtomobil enostavno ustavijo na svojem pasu in le redki ga zares umaknejo s ceste.

Na romunskem podeželju je tovrsten prevoz nekaj vsakdanjega. Foto: Gregor Pavšič

Tale osel je imel na sebi odsvevnik in je tako v poznopopoldanskih urah opozarjal na "izredni prevoz" ... Foto: Gregor Pavšič

Za njim je namreč po cesti pastir s paše gnal več deset ovac. Foto: Gregor Pavšič

Edini pravi eksces smo videli v eni izmed vasic, kjer se je ostareli Romun po cesti pripeljal s traktorjem. Ko je želel ustaviti pri eni izmed hiš, je spregledal obcestni jarek in se prekucnil vanj. Ob udarcu traktorja v hišo se je zazdelo, da se je prav v tistem trenutku zbudil iz (pol)sna.

Romunski izum: malo ferrari, malo porsche

Na ulicah Temišvare je bil parkiran tale vpadljiv rdeč športni avtomobil, ki bi ga zaman iskali v uradnih prodajnih katalogih. Foto: Gregor Pavšič

Čeprav je nosil napise "targa", to ni bil pravi porsche. Avtomobil je kljub neznanemu izvoru nosil uradno registrsko oznako. Foto: Gregor Pavšič

Vrh Transalpine na prelazu Urdele leži na višini 2.145 metrov. Foto: Gregor Pavšič Vrhunske ceste: sta Transbucegi in Transalpina še lepša od Transfagarasana?

Romunija slovi po raznoliki pokrajini in številnih vrhunskih cestah, ki jih najdemo predvsem na območju Transilvanije in Karpatov. Pisali smo že o najbolj slavni cesti Transfagarasan, kjer se pogosto odvija že pravi množični turizem. Kdor želi uživati tamkajšnje ovinke, se mora izogibati koncev tednov in praznikov, tudi sicer pa se je tja najbolje zapeljati v zgodnjih jutranjih urah.

Še višja in iz vidika pokrajine morda še bolj spektakularna je cesta Transalpina, ki vodi na višino 2.145 metrov (prelaz Urdele). To je najvišje ležeča cesta v Romuniji. Pot do vrha zahteva več časa kot na Transfagarasan. Približno tri ure z glavne državne ceste Sibiu. Cesta je nekoliko ožja kot omenjeni Transfagarasan, a še vedno precej širša kot tista na slovensko Mangartsko sedlo. Tudi tam smo srečali vozila slovenskih registracij.

Med najlepše pa spada tudi cesta Transbucegi, ki vodi v gorovje Sinai (ob cesti Brešov-Bukarešta). Tu je nekoč Škoda na še makadamski in kamniti cesti predstavljala svojega yetija, danes pa je z asfaltirano podlago tudi naval turistov precej večji.

Cesta Transalpina je še mnogo starejša od Transfagarasana. Na osnovi stare rimske ceste so jo gradili v obdobju kralja Karola II., med drugo svetovno vojno pa so jo utrdili nemški vojaki. Njen najvišji vrh je na prelazu Urdele na višini 2.145 metrov. Foto: Gregor Pavšič

Najbolj znane romunske ceste so ob koncih tedna in prazniki močno obremenjene. Foto: Gregor Pavšič

Utrinki s cest v Romuniji (in Bolgariji): osel z odsevnikom, stari lamborghini in zapleten sistem parkiranja

Prodaja vinjet na madžarsko-romunski meji. Plačati je bilo mogoče le z gotovino. Foto: Gregor Pavšič

Tramvaji so v romunskih mestih še pomembno sredstvo javnega prevoza. Foto: Gregor Pavšič

Ceste so razgibane in na njih ni malo pasti. Padajoče kamenje, veliko živali ... Foto: Gregor Pavšič

Ulica 16. decembra 1989 v Temišvari. Na ta dan se je v tem mestu začela romunska revolucija, ki je naposled odnesla dolgoletnega diktatorja Nicolaea Ceausescuja. Foto: Gregor Pavšič

Stara karavanska lada je bila povsem napolnjena z drvmi. Foto: Gregor Pavšič

V vaseh na podeželju se prek cest sprehaja veliko najrazličnejših živali, veliko je tudi potepuških psov. Foto: Gregor Pavšič

Reli starodobnikov v mestu Sibiu. V oči nam je padel tale lamborghini espada, avtomobil s 3,9-litrskim motorjem V12. Star je bil vsaj dobrih 40 let. Foto: Gregor Pavšič

Romunija ni izjema, avtomobil je eden od najpomembnejših statusnih simbolov. Foto: Gregor Pavšič

Že skoraj povsem uničena tabla na vrhu slavne ceste Transfagarasan. Foto: Gregor Pavšič

Stara dacia (s prazno zadnjo levo gumo) iz časov, ko ta romunski proizvajalec avtomobilov še ni bil pod lastništvom Renaulta. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Sistem parkiranja v središču Sofije v Bolgariji. Za vsako uro parkiranja en listek ... Foto: Gregor Pavšič