To so najdražji avtomobili za leto 2021 #foto

Epidemija covid-19 ima velik vpliv na gospodarstvo, upad kupne moči pa na prodajo avtomobilov. A niti epidemija ni zamajala razvoja in prodaje najdražjih avtomobilov na planetu. V letošnjem letu bodo številni proizvajalci lansirali svoje modele, že za deseti najdražji model pa bo treba pripraviti več kot 1,5 milijona evrov. Številka se do najdražjega seveda primerno dviguje, kupci bodo za Paganijev model huarya tricolore plačali več kot šest milijonov evrov.

Britanski trio "najcenejših"

McLaren je roadsterja brez vetrobranskega steklar prvič uradno pokazal lani in sprva načrtoval omejeno serijo s 399 McLaren bo v letošnjem letu dostavil prve primerke modela elva, ki bo v Evropi lahko brez vetrobranskega stekla, v ZDA pa bo zaradi drugačne zakonodaje sprednje zaščitno steklo moral imeti. Foto: Mclaren izdelanimi avtomobili. Po odzivu kupcev so načrtovano številko izdelanih športnikov znižali na 249, prvi kupci pa bodo ta redki model elva v svoje garaže lahko parkirali letos. Zanj bodo odšteli vsaj 1,4 milijona evrov, a najverjetneje noben kupec svojega izjemno redkega modela ne bo pustil v serijskem stanju.

Benley bi moral že lani dvanajstim kupcem dostaviti najredkejši dvovratni model svoje znamke, a je covid-19 zaprl tovarne in prihod modela bacalar by Mulliner premaknil na letošnje leto. Tudi če bi imeli na računu vsaj 1,7 milijona evrov, si tega posebnega bentleyja ne bi mogli kupiti, vse so prodali že pred samim razkritjem.

Lotus je avtomobilska znamka z 71-letno tradicijo, toda evija je po daljšem obdobju njihov prvi model. Britanci so se odločili za povsem električni pogon, ki ga sestavljajo štirje elektromotorji s sistemsko močjo skoraj dva tisoč "konjev" in 1.700 njutonmetrov navora, baterijski sklop pa ima kapaciteto 70 kilovatnih ur. Evijo so predstavili že pred dvema letoma, a razvoj in navsezadnje tudi epidemija sta prihod zamaknila na letošnje leto. Britanci nameravajo izdelati le 130 avtomobilov, cena brez davka pa znaša skoraj 1,9 milijona evrov.

Električni superšportnik lotus evija bo premikal meje zmogljivosti in učinkovitosti. Foto: Lotus

Hrvati med največjimi imeni

Kupci brutalnega mercedesa bodo le prišli na svoj račun, saj naj bi superšportni one dokončali v letošnjem letu. Foto: Mercedes-Benz Že pred skoraj tremi leti je bil prvič postavljen na ogled Rimčev drugi avto c_two, a prvi primerki bodo šele v letošnjem letu zapeljali na cesto. Le nekaj tednov po predstavitvi v Ženevi so Hrvati že razprodali vseh 150 avtomobilov, ki jih nameravajo izdelati. Osnovna cena električnega superšportnega c_two je dva milijona evrov, a kot so razkrili pri družbi Rimac, je velika večina kupcev izbrala dodatne možnosti v vrednosti pol milijona evrov.

Mercedes-AMG je koncept project one prvič predstavil že davnega leta 2017. Kot so obljubili, bo serijske primerke poganjal nekoliko predelan hibridni pogonski sklop iz Mercedesovega dirkalnika W08 F1. 1,6-litrski prisilno polnjeni šestvaljni agregat skupaj s štirimi elektromotorji proizvede več kot 735 kilovatov, a očitno je predelava motorja iz dirkalnike formule bistveno težja, kot so si zamislili. Po nekajkratnih prestavitvah začetka serijske proizvodnje naj bi letos le na ceste zapeljali prvi avtomobili s ceno 2,2 milijona evrov.

Britanski Aston Martin je z razkritjem športnega modela valkyrie dvignil veliko prahu, zato ni presenečenje, da so prav vse že zdavnaj razprodali. Čeprav uradno pri Aston Martinu niso potrdili cene, naj bi se ta gibala od 2,4 milijona evrov dalje. Izdelali bodo le 150 avtomobilov, poganjal jih bo 6,5-litrski dvanajstvaljnik z 865 kilovati in 900 njutonmetri navora.

Na vrhu lestvice stalni gostje

Da je Christian von Koenigsegg izredno ponosen na svoje korenine in svoje pretekle izdelke, ni skrivnost. Z najnovejšim Najdražji avto v letošnjem letu bo pagani huayra tricolore z nakupno ceno vsaj 5,5 milijona evrov. Foto: Pagani superšportnim strojem se je tako poklonil kar dvema pomembnežema - svojemu očetu in modelu agrera RS. Po očetu je namreč poimenoval novi avtomobil, s številnimi karoserijskimi posebnostmi pa je obudil spomin na najuspešnejši model znamke. Jeska poganja petlitrski osemvaljnik, vgrajen pa ima izpušni sistem Akrapovič. Pri Koenigseggu bodo izdelali le 125 modelov jesko z začetno ceno 2,65 milijona evrov (brez davka).

Chiron pur sport je z začetno ceno tri milijone evrov v resnici eden cenejših posebnih bugattijev. To omejeno serijo bi morali predstaviti na letošnjem ženevskem avtosalonu, a je zaradi odpovedi salona predstavitev potekala prek spleta. Model poganja že znani osemlitrski šestnajstvaljni motor s 1.103 kilovati, vendar so inženirji večji poudarek namenili aerodinamiki, manjši masi in boljši razporeditvi moči. Nameščen ima večji usmerjevalnik zraka in nekoliko bolj aerodinamičen nos avtomobila.

Pagani je z modelom huayra zadel v polno, saj razprodajo praktično vse izvedenke. Tudi tri z oznako tricolore so že zdavnaj razprodane, vse tri bodo kupcem dostavili letos po ceni vsaj 5,5 milijona evrov. Pravzaprav gre za zelo podoben model, kot je običajni roadster, izdelali pa so ga ob 60-letnici italijanske letalske akrobatske ekipe. Poleg nekaj unikatnih elementov se ponaša še s posebno grafično tribarvno podobo. Huayra tricolore bo tako najdražji avto, ki ga bo kupec dobil v letošnjem letu.