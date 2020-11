Ste igrali njegovo igrico? Pred 25 leti je dozorel kot šampion.

25 let pozneje - Colin McRae in naslov svetovnega prvaka v reliju

Ni bil najuspešnejši voznik dirkač vseh časov, je bil pa eden najbolj srčnih, vplivnih in brezkompromisnih. Voznik navdiha. Pred natanko 25 leti je v Walesu prvič in zadnjič postal svetovni prvak v reliju. Nepozabni Colin McRae.

Januar leta 1995. Na cestah v južnofrancoskih Alpah poteka prestižni reli Monte Carlo. Prva preizkušnja svetovnega prvenstva, ki bo imelo to leto le osem prireditev. Pozno zvečer drugi tekmovalni dan hitrostna preizkušnja Sisteron, ena najbolj zloglasnih na tem reliju. S štartno številko 19 se nanjo podata tudi slovenska reli prvaka Darko Peljhan in Miran Kacin (VW golf G60 rallye). Spregledata ledeno zaplato na sicer suhem asfaltu in v trdi temi zgrmita v jarek pod cesto. Nenadoma spoznata, da je v isti jarek zgrmel tudi eden največjih zvezdnikov svetovnega relija Colin McRae. Sam je že obupal, toda Slovencema, za katera do takrat najbrž še ni slišal, vseeno nesebično pomaga. Pa kaj, če sta zasebnika, on pa favorit za naslov za svetovnega prvaka. Z vrvjo ju pomaga izvleči na cesto in ju napodi naprej, da ne bosta tako kot on dobila preveč časovnega pribitka.

Colin McRae je odpeljal 146 relijev za svetovno prvenstvo. Dosegel je 25 zmag, devet drugih in osem tretjih mest. V celotni karieri je na SP dobil 477 “brzincev.” Foto: Reuters Deset mesecev pozneje. Turbulentna sezona svetovnega prvenstva, v kateri si noben izmed favoritov ni uspel privoziti prednosti. Carlos Sainz pade s kolesom in mora izpustiti reli na Novi Zelandiji, na predzadnjem reliju v Kataloniji odkrijejo goljufijo Toyote s prilagajajočim restriktorjem turbo polnilnika in jih izključijo iz svetovnega prvenstva, na isti dirki dokončno zavre v taboru Subaruja. Na Sainzovem domačem reliju je hitrejši McRae, a ker moštvo pod taktirko Davida Richarda hoče varne točke za prvenstvo proizvajalcev, določijo zmago Sainza in tako izenačenje obeh dirkačev pred zadnjim relijem v Veliki Britaniji. McRae noče namensko upočasniti, ne zdi se mu pošteno in to je v neskladju z njegovim prirojenim dirkaškim nagonom. Voziti vsak ovinek kar najhitreje, kar najbolj odločeno, tik na meji mogočega in tistega, kar avtomobil še prenese. Zamudi v zadnjo časovno kontrolo, dobi kazen, Sainz je zmagovalec. Pred finalom v Veliki Britaniji pa med obema kandidatoma za naslov vre, razklan je tudi Subarujev tabor. McRae se pred štartom opraviči Sainzu in umiri strasti.

22. november leta 1995. Malo pred 13. uro po lokalnem času se v Walesu konča še zadnji reli. 28 hitrostnih preizkušenj v dolžini 510 kilometrov. Zmagovalec je le eden in takrat slavi cela Velika Britanija, ena izmed zibelk svetovnega avtomobilskega športa. Šampanjec, fanfare in vrtenje na mestu s kurjenjem gum. To je slavje McRaeja, sovoznika Davida Ringerja. V odločilnem trenutku sezone sta bila za razred močnejša od tekmecev, v prvi vrsti Sainza. Prvi naslov svetovnega prvaka zanju, McRae postane najmlajši svetovni prvak, prvi naslov za Veliko Britanijo in tudi prvi za moštvo Subaruja. Zgodilo se je na današnji dan pred 25 leti.

Video - McRae in spomini na reli po Veliki Britaniji 1995

Sin petkratnega britanskega prvaka v reliju je še vedno eden največjih talentov volana

To je bil dan, ko je Colin McRae pri 27 letih dozorel v pravega šampiona. Sin Jimmyja McRaea, petkratnega britanskega prvaka v reliju, je dolgo veljal za enega največjih talentov svetovnega relija. Leta 1988 ga je pod okrilje prvič vzel britanski Peugeot, leta 1991 je začel sodelovanje s Prodrivom in Subarujem.

Izjemne posamezne čase pa je le stežka sestavil v celoto enega relija, kaj šele celotne sezone svetovnega prvenstva. Imel je izjemen občutek za drsenje, obnašanje avtomobila, toda vozil je na vso moč in nikoli prav nič zadržano. Pogosto je napadel preveč močno, šel z glavo skozi zid in to taktiko drago plačal.

Jeseni leta 1995 je pokal od samozavesti

Tokrat je bilo vse drugače. Kot da bi ga sprava s Sainzem iz Katalonije notranje umirila in ga postavila na višjo raven. Sam pri sebi je pokal od samozavesti, tako prepotrebne lastnosti za uspehe v športu. Če bi lahko Španca prehitel na španskem (katalonskem) asfaltu, ga bo prav gotovo lahko tudi v težkih poznojesenskih pogojih dirkanja po dobršnem delu britanskega otočja.

Prvi dan je bilo na sporedu sedem kratkih hitrostnih preizkušenj, ki so bile dolge kvečjemu dobrih osem kilometrov in so bila po parkih in dirkališčih namenjena predvsem gledalcem in televizijskemu prenosu na BBC-ju. In prvi štirje vozniki - poleg McRaea in Sainza še oba Mitsubishijeva voznika Kenneth Eriksson in Tommi Makinen - so bili prvi dan zgolj 26 sekund narazen.

Zemljevid skoraj 59 kilometrov dolge hitrostne preizkušnje Pundershaw, kjer je leta 1995 McRae prebil gumo in proti Sainzu izgubil več kot dve minuti. Foto: Prodrive

McRaejev šok na Pundershawu - 58 kilometrov dolgem najdaljšem "brzincu" leta

Nato pa drugi dan in etapa iz Leedsa proti Škotski. Proti zloglasno zahrbtnim cestam v gozdu Kielder. Na prvi jutranji preizkušnji je McRae deklasiral Sainza. Na 27 kilometrih je bil hitrejši za 29 sekund. Sainz, ki je prvi dan ob prečkanju umetne vodne ovire poškodoval hladilnik impreze, je zaostajal že 43 sekund.

In nato Pundershaw. Najdaljša hitrostna preizkušnja celotne sezone. Kar 58,9 kilometra dirkanja po ozkem makadamu, obdanem z drevesi in globokimi jarki. Sainz jih je zmogel brez težav, na enem izmed skal pa sta gumi prebila tako drugouvrščeni Eriksson kot tudi McRae. Moral je ustaviti in menjati pnevmatiko. Proti Sainzu je izgubil minuto in 57 sekund.

Po devetih hitrostnih preizkušnjah, oziroma po 131 od skupno 510 tekmovalnih kilometrov, je McRae za Sainzom v skupnem seštevku zaostajal za minuto in 14 sekund.

Iz kilometra v kilometer je zmanjševal zaostanek

Mladi McRae bi morda že na naslednji preizkušnji želel nadoknaditi ves zaostanek. Končalo bi se z razbitim dirkalnikom in koncem sanj o naslovu svetovnega prvaka. Toda novembra leta 1995 je McRae dozorel in začel Sainzevo prednost zmanjševati postopno. Kilometer za kilometrom. Na naslednjih dvanajstih hitrostnih preizkušnjah le enkrat samkrat ni bil hitrejši od Sainza. Po drugem tekmovalnem dnevu je zaostajal še 43 sekund, na enaindvajsetem "brzincu" ga je ugnal še za 22 sekund in prevzel vodstvo.

"Drugi dan sem v Kielderju bolj napadal, tu v Walesu pa vožnja ni bila več tako napadalna. Nisem brezglavo tvegal," je pred kamerami BBC-ja ocenjeval McRae.

Colin McRae je bil znan po svojem brezkompromisnem slogu vožnje. Foto: Reuters

Veliko veselja McRaeja in celotne ekipe Subaru na reliju po Veliki Britaniji pred 25 leti. Osvojili so trojno zmago in poleg vozniškega tudi naslov svetovnega prvaka med proizvajalci. Foto: Prodrive

Dan, ko je zablestel v polnem sijaju

Pred sto tisoči gledalcev, oboroženimi z angleškimi in škotskimi zastavami, je McRae dan pozneje - 22. novembra 1995 - na zadnjih sedmih preizkušnjah potrdil svojo premoč. Do cilja je imel pred Sainzem 36 sekund prednosti. Če ne bi prebil tiste pnevmatike, bi Sainza najbrž ugnal za več kot tri minute. To je bil dan, ko je McRae zablestel v svojem polnem sijaju.

Popolni reli zanj, za Britance in Subaru. Japonsko moštvo je z McRaejem, Sainzom in Richardom Burnsom slavilo trojno zmago in osvojilo naslov svetovnega prvaka med proizvajalci.

Ni bil najuspešnejši, morda tudi ne najboljši, toda …

To za McRaea ni bila zadnja zmaga na domačem reliju svetovnega prvenstva, je pa bil to zanj edini naslov svetovnega prvaka. Tovarniški voznik je bil še slabo desetletje. Njegovo življenje se je 15. septembra leta 2007 končalo s tragično nesrečo s helikopterjem, le streljaj od rodnega Lanarka na Škotskem. V nesreči so umrli še njegov petletni sin Johnny in dva družinska prijatelja.

McRae prav gotovo ni bil najuspešnejši voznik relija vseh časov, morda tudi ne najboljši. Zagotovo pa bi v zgodovini težko našli koga, ki bi imel tak vpliv na širšo popularizacijo relija, navdih za poznejše voznike in svetovne prvake ter bi na vsaki dirki znal s svojo srčnostjo tako iskreno navdušiti. Računalniška igra z njegovim imenom in posnetki brezkompromisnih voženj so bili najboljša reklama in najmočnejši magnet za prihodnje generacije.

"Voznika kot je bil Colin ne bo več," mi je pred leti zatrdil njegov dolgoletni sovoznik Nicky Grist.

Januarja leta 1995 je iz jarka v mrzli januarski noči vlekel slovenska reli prvaka in omogočil prvi prihod slovenske reli posadke na cilj preizkušnje svetovnega prvenstva, deset mesecev pozneje je ta isti dirkač osvojil naslov svetovnega prvaka. Nepozaben dan.