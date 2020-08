Solze ob Zdravljici v čast njunemu sinu: preberite zgodbo staršev #video

Mark Kastelic je star šele 12 let in prejšnji konec tedna nikakor ni dosegel svojega prvega uspeha. Stopničke na italijanski dirki in doneča Zdravljica pa so bili zelo odmevne. Tudi zato, ker sta Marka na zmagovalnem odru snemala starša in pri tem nista mogla zadržati solz. Ne spreglejte zgornjega videa.

Karting je bil vselej valilnica največjih zvezd svetovnega avtomobilskega športa, vsaj v začetni fazi pa je to vselej tudi celovit družinski projekt. Nešteti kilometri, življenje v kombiju, konci tedna ob dirkaških stezah, številna odrekanja in povsem prilagojen slog življenja so sestavni del mednarodnega kartinga.

“Samo lani smo v sezono sami vložili okrog 150 tisoč evrov,” pravi Robert Kastelic, oče mladega slovenskega kartista Marka Kastelica. Letos, ko so njegovega sina ne le opazili, temveč tudi že finančno podprli Italijani, je že mnogo lažje. Čez tri leta ima obljubljen sedež v formuli 4 in tam se začne novo poglavje, nova zgodba. Kako visoko?

Mark Kastelic je šele 12-letni fant, ki pa že od leta 2017 gradi svojo kariero v kartingu v Italiji. Foto: Team Driver Racing Kart

Po zmagi na dirki na stezi Adria v sklopu italijanskega pokala IAME sta se vrnila domov, si privoščila en dan oddiha na morju in se nato odpravila proti italijanski Sieni. Tam Kastelica ta konec tedna čaka nova dirka, nato pa z moštvom Team Driver potuje proti Siciliji na prvo dirko italijanskega državnega prvenstva.

“Mark je postal že kar samostojen in tudi jaz se počasi umikam stran ter vse manj hodim na dirke. Čustveno in finančno sem sicer še vpleten, toda starši smo v kartingu ponavadi moteč element. Mark je v ekipi dobil trenerja Feliceja Tieneja, ki zanj v celoti skrbi od četrtka zjutraj do nedelje zvečer. Je njegov mentor, praktično drugi oče in mu pomaga pri celovitem razvoju,” razlaga Robert Kastelic, ki je sina v gokart prvič posadil pri petih letih.

Vsaka zmaga v Italiji veliko šteje. Mark Kastelic letos vozi še v razredu Mini 60, prihodnje leto ga čaka prestop v višji razred OK Junior. Foto: Team Driver Racing Kart

Spomini na začetke v družinskem okviru: oče in sin Kastelic na eni izmed dirk v Avstriji. Foto: osebni arhiv

Takrat je v Ljubljani organiziral šolo kartinga za otroke. Zanimanja je bilo veliko, naposled je zbral okrog 30 otrok in jih učil prvih korakov v tem športu. Robert priznava, da se je takrat z Markom ukvarjal še najmanj med vsemi. Točka preobrata je prišla na neki dirki v Avstriji, ko je osvojil prvi štartni položaj, Roberta pa je eden izmed očetov neposredno vprašal, kaj sploh počneta tam. Da je fant dober, da naj gresta v resnejše prvenstvo, najbolje v Italijo.

“Da vem, vsaj eno leto prej bi že morala narediti ta korak,” priznava Robert, ki se je tudi sam ukvarjal z zastopništvom za gokarte. V Italiji je v ekipi Team Driver našel dobro sredino, ki jo iz ozadja vodi legendarni Dino Chiesa - eden bolj znanih lastnikov moštev v kartingu in nekdanji mehanik asov kot so Lewis Hamilton, Alessandro Zanardi, Nico Rosberg, Lance Stroll in še mnogih drugih.

Ko je na vrsti dirka, za Marka od četrtka zjutraj do nedelje zvečer skrbi trener Felice Tiene. Foto: Team Driver Racing Kart

Na nekaterih dirkah se lahko zbere tudi več kot 100 voznikov in tam nato zares odločajo najmanjše malenkosti. Foto: Team Driver Racing Kart

Za Chieso ekipo Team Driver vodi Devid DeLuchie, namenjena pa je selekciji najmlajših voznikov. Tisti najboljši nato napredujejo v višjo kategorijo in vozijo že pod okriljem Chiesove ekipe.

V Lonatu je Mark v konkurenci 108 voznikov postavil najboljši štartni položaj, v tako številčnih konkurencah na posameznih dirkah pa so že uvrstive v prvo deseterico navadno zelo opazne. Znotraj ekipe je tako Mark letos dobil tudi finančno podporo in njegov program zdaj ni več le na ramenih družinskega proračuna. Ima drugačno barvo gokarta in kombinezona, Chiesa je zanj tudi začrtal pot naprej in leta 2023 je v načrtu prehod v formulo 4.

Alpskemu smučanju se bo odpovedal, leta 2023 v načrtu formula 4

Mark Kastelic je do zdaj združeval karting z alpskim smučanjem, kjer je bil tudi reprezentant. V obeh športih ne bo mogel več enako aktivno nastopati in zato bo dal prednost kartingu. Še vedno obiskuje osnovno šolo v domači Ivančni Gorici, kjer so mu šli zaradi prilagojenega programa do zdaj zelo na roko. Njegov oče sicer pripomni, da predvsem zaradi statusa alpskega smučarja in ne dirkača v kartingu. Letos še ostaja doma, v prihodnje ni izključeno niti zasebno šolanje, morda celo selitev v tujino.

Sicer pa je Kastelic tudi prek smučanja dobil veliko znanja za hitro vožnjo po dirkališčih. Podobno kot nekoč Aleš Prek, nekdanji evropski gorskohitrostni prvak. Smučanje ga je naučilo samostojnosti, resnosti in doslednosti, poudarja njegov oče.

Ta konec tedna ga čaka dirka v Sieni, nato pa tudi že prva dirka italijanskega državnega prvenstva na Siciliji. Foto: Team Driver Racing Kart

Če bo šel začrtani program po predvideni poti, čaka Marka Kastelica leta 2023 vstop v formulo 4. Foto: Team Driver Racing Kart