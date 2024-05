Slovenska obala je pred več kot pol stoletja že gostila odmevne avtomobilske dirke. Na krožni dirki okrog Portoroža je nekoč dirkal celo Jochen Rindt, poznejši posthumni svetovni prvak formule ena.

Portorož je imel dolgo uspešen kartodrom, kjer so prirejali tudi pomembna mednarodna tekmovanja, na tem mestu pa je danes rekreacijski park. Že pred več kot desetimi leti so v Kopru zgradili novo stezo za karting, na kateri pa motorji niso brneli dolgo. Zaradi nerešenih lastniških vprašanj je steza, ki je tik ob koprski hitri cesti oziroma poleg glavne avtobusne postaje, samevala.

Obudili 800 metrov dolgo stezo

Zdaj se na stezi spet nekaj dogaja. Popravili so asfaltno podlago, delovni stroji čistijo okolico, uredili in pobarvali so nekaj robnikov, poleg steze pa čaka 15 novih rekreacijskih gokartov. Steza, ki bo poleti predvsem ponudila novo turistično ponudbo in omogočila varno sproščanje adrenalina, je tik pred novim zagonom. Upravljanje z njo je prevzel znani slovenski dirkač Vladimir Stankovič, ki ima podoben center že ob letališču na Brniku.

"Pri Sodikartu smo kupili najnovejšo različico takih gokartov. Poganja jih 390-kubični motor, imajo disk zavore in zaradi novejšega vpetja tudi mehkejše upravljanje z volanom," pravi Stankovič, ki pri vnovičnem odprtju kartodroma poudarja tudi podporo koprske občine. Proga je dolga 800 metrov, odprta pa bo v popoldanskem času.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Prokarting