Realna prihodnost ali iluzija? To je prav posebna jadrnica.

Ta 107,35 metra dolga hibridna jadrnica je delo švicarskega oblikovnega studia Valentin Design, ki ga vodi industrijski oblikovalec Valentin Weigand, dobitnik nagrade za mladega oblikovalca leta 2020 in Romain Acquaviva. Oba v ospredje postavljata obnovljive vire, pametno zasnovo in preprosto izdelavo. "Naš cilj je izdelati jadralno superjahto, ki bo kupcem bolj dosegljiva kot te, ki so trenutno v vodi. Številne kupce prestraši njihova percepcija o kompliciranem jadranje, potrebno veliko število posadke in zakomplicirane naprave. Želimo ponuditi nekaj kaj združuje veselje do preprostega jadranja in udobje motorizirane superjahte," je ob razkritju povedal Weigand.

Inovativen način električnega pogona

Hibridna jadrnica bo zgrajena iz jekla in aluminija, sodeč po trenutnih podatkih pa jo bosta poganjala dva dizelsko-električna motorja s skupno močjo 1.100 kilovatov. Jadrnica ima vgrajen poseben sistem za pridelavo električne energije. Ko bo s pomočjo vetra dosegla primerno hitrost, bodo propelerji poganjali električne generatorje. Lopaticam propelerjev je možno spreminjati naklon in s tem regulirati rekuperacijo električne energije, med samim jadranjem se bo bodo tako baterije z zmogljivostjo 4 megavatne ure polnile sproti. Obenem bo s tem dovolj velik dotok energije, da bo na njej lahko 12 ur nemoteno potekala hotelirska strežba, brez da bi se prižgali dizelski generatorji. Na njej je sicer šest sob za dvanajst gostov in 31 članov posadke.

V trup bodo vgradili baterije litij-žveplo, ki so jih razvili pri Oxys Energy in so brez redkih zemeljskih surovin, kot je kobalt. Takšna vrsta baterije je varnejša in bolj učinkovita kot litij-ionska. Najvišja hitrost bo omejena na 17 vozlov, potovalna hitrost pa bo okoli 15 vozlov.

Kdaj bo računalniška vizija aktualizirana in bo jadrnica zaplula po svetovnih morjih za zdaj še ni znano. Foto: Valentin Design

Na pomoč priskočilo slavno ime

Na pomoč dvojcu iz Valentin Design je priskočil Derek Muntro, direktor pri Divergent Yachting, ki je imel eno ključnih vlog pri gradnji Ocenacotove hibridne jadrnice črni biser. "Derek je imel izkušnje iz prve roke kaj se lahko izboljša in kaj ni delovali pri črnem biseru. In to smo upoštevali pri dizajniranju projekta Sonata."

Med posebnosti sodi tudi 4,9-metrska izvlečna kobilica, ki po potrebi prihrani dva metra ugreza. DynaRig ne potrebuje vzdrževanja, a je obenem izredno vzdržljiv, zato je potrebno manjše število posadke. Kot pri black pearl je konice jamborov mogoče odstraniti - tako lahko jadrnica pluje pod mostom Amerik v Panami in dostopa do pacifiškega oceana.

Za velik bazen enostavno ni bilo prostora

Kot so priznali pri Valentin Design ima projekt Solana eno pomanjkljivost - je brez velika bazena. Zanj enostavno ni bilo prostora na jadrnici, zato so raje naredili več manjših ploščadi s katerih je olajšan dostop do morja. Velika terasa je namenjena sončenju in zvečer je tam restavracija. A gost bo kralj predvsem v notranjosti, kjer je veliko stekla, velik studio in tudi prostori VIP.

Foto: Valentin Design

Foto: Valentin Design