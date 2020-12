Rabljeni avtomobili: to so nasveti odličnega poznavalca

V Sloveniji se letno proda okrog 200 tisoč rabljenih vozil, kar je od trikrat do štirikrat več kot novih avtomobilov. O tem, na kaj mora biti kupec pozoren, koliko rabljenih vozil uvozimo iz tujine in kakšne spremembe prinašajo novi prodajni kanali, med njimi tudi spletne dražbe vozil, v nadaljevanju Gašper Picelj, dober poznavalec avtomobilske prodaje v Sloveniji.

"Po moji oceni je trg rabljenih vozil precej zasičen. V zadnjih letih se je pojavilo veliko število trgovcev, ki ponujajo rabljena vozila. Na naših vsakdanjih poteh vsi zagotovo opažamo vedno več ograjenih parkirišč avtoprodaj. Pred časom sem govoril s predstavnikom družbe BCA, ki je eden večjih ponudnikov dražb rabljenih vozil v Evropi in je, sicer malo v šali, dejal, da smo mi dežela z največjo koncentracijo prodajalcev rabljenih vozil v Evropi," pravi Gašper Picelj, poznavalec slovenskega trga tako novih kot rabljenih avtomobilov. Pred leti smo ga spoznali kot direktorja prodaje pri družbi Toyota Adria, zdaj pa je Picelj skupaj z Andrejem Jerebom, prav tako znanim avtomobilskim trgovcem, v Sloveniji začel s spletnimi dražbami rabljenih avtomobilov.

Trg rabljenih vozil je v Sloveniji precej večji kot trg novih. Lani so trgovci v Sloveniji prodali okrog 73 tisoč novih vozil, a so okrog 30 odstotkov teh dejansko izvozili v tujino. Z rabljenimi avtomobili se po Picljevih podatkih v Sloveniji letno naredi okrog 200 tisoč transakcij. Okrog 30 tisoč rabljenih avtomobilov uvozimo iz tujine, ostalo pa so prodaje med slovenskimi lastniki. Na trgu so vozila vseh vrednosti. Tista najcenejša, s ceno nekje do 1.500 evrov, se najbolj pogosto izvozijo v države nekdanje Jugoslavije.

Kako veliko tveganje je danes v Sloveniji še nakup rabljenega avtomobila?

Pri rabljenih vozilih vedno obstaja nek dvom o stanju vozila, opravljenih servisih, realnih kilometrih, zato je zelo pomembno, da se stranka pred nakupom prepriča, da je vozilo korektno in da ima jamstvo. Velikokrat je stanje vozila povezano s ceno vozila. Če gledamo na daljši rok, najcenejše vozilo ni vedno najugodnejše. V primeru poceni nakupa in velikih težav z vozilom kot lastnik ne bomo najbolj zadovoljni. Zato je moj nasvet strankam, da vozila kupujejo pri zaupanja vrednih trgovcih, ki imajo na razpolago celotno zgodovino vozila in dajo stranki te podatke na vpogled. V kolikor so to vozila iz uvoza, naj stranka zahteva tudi dokumente o stanju vozila iz tujine.

Tako kot spremembe dohitevajo prodajo novih avtomobilov in trgovce silijo k prilagajanju, je treba biti najbrž inovativen tudi pri rabljenih vozilih?

Inovativnost je vedno dobrodošla. Prodaja rabljenih vozil ni izjema. Sam vidim prihodnost v prodaji vozil preko spleta, tako novih kot tudi rabljenih. Razlika je samo v tem, da so nova vozila nova in brezhibna, pri rabljenih pa je potrebno kupcu zagotoviti popolno transparentnost. In to bo največji izziv. Na naši spletni platformi Autopoint vedno prikažemo avtomobil v realni luči, tudi z napakami, in dodamo vso dokumentacijo. Na željo prodajalca naročimo Dekra pregled in ga dodamo v opis vozila. Transparentnost je po mojem mnenju eden najpomembnejših dejavnikov pri prodaji rabljenih vozil, še posebej na spletu.

Kako pa je s takimi rešitvami pri prodaji v tujini?

V tujini, če gledamo na zahod, je razlika v tem, da se manj odstotkov fizičnih oseb samih ukvarja s prodajo vozil preko spleta. To raje prepustijo avtohišam, torej dajo vozilo v račun staro za novo ali staro za staro. S tem za vozilo iztržijo nekaj manj, po drugi strani pa se izognejo vsej birokraciji pri prodaji vozila, možnim zapletom povezanim s skritimi napakami in seveda tudi raznoraznim telefonskim klicem, pogajanjem za ceno, testnim vožnjam in podobno. Na naši platformi bomo predvidoma marca 2021 omogočili nakup tudi fizičnim osebam, vendar le za tista vozila, za katera bomo lahko jamčili in priložili dokumentacijo o stanju vozila in servisiranju.

Kako v povprečju velika slovenska podjetja skrbijo za svoje flote? Imajo po vaših izkušnjah za to delo zaposlene ali jim to urejajo zunanji partnerji?

Načeloma imamo dva načina nakupa in vzdrževanja vozil. Eno je operativni najem, kjer podjetje najema vozilo. V najem so vključeni vsi stroški: registracija, vzdrževanje, pnevmatike, izjema so le stroški goriva. Ti najemi navadno trajajo med 3 in 5 let. Po pretečenem obdobju se ta vozila vrnejo najemodajalcu, ki potem vozilo proda z zaslužkom, ki bi sicer ostal najemniku, če bi vozilo prodal sam.

Druga opcija je nakup vozil oziroma finančni najem. V tem primeru je lastnik vozila podjetje in mora poskrbeti za registracijo, vzdrževanje in vse ostalo. Pri podjetjih z večjimi voznimi parki imajo eno ali več oseb zadolženih za upravljanje z njimi in so ta vozila praviloma dobro vzdrževana. Po analizi trga smo prišli do spoznanja, da velikokrat nastane problem, ko je ta vozila potrebno prodati. V kolikor se prodajajo vsa naenkrat v paketu, prodajalec ne doseže primerne cene. V primeru dražb v živo lahko pride do dogovorov med dražitelji. Prav tako vsaka taka prodaja zahteva določene zaloge. Zato smo na trgu ponudili rešitev, ki podjetje razbremeni vseh aktivnosti v zvezi s prodajo, obenem pa jim na transparenten način prodamo vozila po najvišji možni ceni.

Spletna dražba rabljenih avtomobil kar neosebno prek računalnika? Foto: Gregor Pavšič Kako ste dobili idejo o spletnih dražbah za prodajo avtomobilov?

Ideja je nastala, ko smo analizirali dražbe v tujini in ugotavljali, kako to prenesti v Slovenijo. V tujini je takih storitev kar veliko, v Sloveniji pa, mislim, da smo edini. Tu ne gre samo za spletne dražbe, temveč za celostno storitev prodaje voznih parkov. Poskrbimo tudi za prevoz vozil, prevzemno dokumentacijo, hrambo, sodno cenitev ter prodajo in predajo vozila kupcu.

Koliko drugačna je s psihološkega vidika prodaja na digitalni kot na klasični tradicionalni dražbi, kjer so ponudniki zbrani eden ob drugem?

Dražbe v živo in s tem tudi spletne dražbe v živo so za prodajalce vozil bolj privlačne od dražb v zaprtih ponudbah. Glavni razlog je, da se v živo kupec velikokrat odzove tudi čustveno in morda tudi bolj tekmovalno za razliko od oddaje ponudb v zaprtih kuvertah, s tem pa prodajalec doseže višjo ceno. Poleg tega ni možen potencialen dogovor med dražitelji, ker na spletni licitaciji dražitelji ne morejo vedeti, kdo vse bo sodeloval. Po našem mnenju so spletne dražbe najhitrejši in najbolj transparenten način prodaje. Glede na trenutno situacijo s covid-19 je spletna dražba celo edini način prodaje, saj dražbe s fizično prisotnostjo niso dovoljene.

Kaj je glavni motiv za nakup avtomobilov prek take dražbe? Z vidika, da bo cena najbrž višja, kot če bi kupil avto prek individualnega dogovora …

Glavni motiv za nakup je vedno primerno vozilo in primerna cena. V Autopointu vedno stremimo k temu, da so vozila na dražbi transparentno predstavljena, da je cena zanimiva in da so stranke zadovoljne z našo storitvijo. Bodisi prodajalci ali kupci.

So take dražbe namenjene le podjetjem za prodajo večjih flot ali tudi posameznikom, ki bi želeli prodati svoj osebni avtomobil?

Prvenstveno so naše dražbe namenjene podjetjem, ki imajo vozni park, nimajo pa resursov za prodajo vozil oziroma to ni njihova primarna dejavnost. Za nas je vsaka stranka pomembna, če ima eno vozilo ali pa cel vozni park. Tudi fizične osebe, ki bi želele prodati vozilo, so dobrodošle, saj smo za njih že opravili prodajo vozil. Pričakujem, da bo tega v prihodnje še več, predvsem pri tistih, ki se nimajo časa ukvarjati s prodajo svojega vozila, ga oglaševati, opravljati oglede, testne vožnje in nenazadnje se tudi ukvarjati z vso birokracijo.

Picelj: "Provizija znaša 200 evrov po vozilu, vendar se plača le v primeru, da je vozilo prodano. Če ni, prodajalec nima nobenega stroška." Foto: Autopoint Če tak zasebnik (če je to mogoče) proda svoj osebni avto prek dražbe, kolikšen odstotek predstavlja provizija za vaše posredništvo?

Provizija znaša 200 evrov po vozilu, vendar se plača le v primeru, da je vozilo prodano. Če ni, prodajalec nima nobenega stroška. Provizijo prilagodimo, kadar prodajamo večje količine za isto stranko ali je vrednost vozil majhna. V ceno je všteto slikanje vozila in dokumentacija na lokaciji prodajalca, priprava in izvedba dražbe ter priprava vse dokumentacije za prenos lastništva.

Fizičnega ogleda vozil torej ni, kdo jamči za verodostojnost fotografij avtomobilov? Oziroma kaj se zgodi, če kupljeni-prevzeti avto ni tak, kot je bil na slikah …

Za verodostojnost podatkov jamči prodajalec, Autopoint pa jamči za pravilen vnos podatkov v licitacijo. Veliko podjetij, ki sodelujejo z nami, se odloča za poročila o stanju vozila, ki jih pripravlja naš pogodbeni partner. S tem so vozila transparentno predstavljena. Iz izkušenj pa lahko povem, da je bilo do sedaj reklamacij malo, konkretno dve vozili od več kot 400 prodanih. Pa še tu ni bilo nekih večjih težav, pri enem spregledana poškodba od toče, pri drugem pa praska na vozilu.