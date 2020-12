Klik z miško, dvig cene: spletne dražbe avtov v Sloveniji

Pri klasični prodaji rabljenih avtomobilov prodajalec postavi ceno za svoj avtomobil in se nato dogovarja z vsakim kupcem posebej. Klasične dražbe so lahko zaprtega ali odprtega tipa, kjer morebitni kupci sedijo v prostoru in ob ritmu hitrih besed dražitelja s komaj vidnimi gestami dvigajo ponudbe.

Pred leti smo bili na taki dražbi na Dunaju, kjer so takrat v naelektrenem vzdušju prodali nekdanjega porscheja 911 turbo Billa Gatesa. Ne le zaradi omejitev ob epidemiji koronavirusa, zaradi katerih je izvedba klasične dražbe trenutno nemogoča, tudi zaradi digitalizacije pri prodaji se avtomobilske dražbe selijo na splet.

Namesto s kretnjami rok kot na klasični dražbi prek spleta klikamo le na gumb z želeno vsoto denarja. Foto: Autopoint

Včeraj smo na daljavo prisostvovali na eni izmed teh tudi v Sloveniji. Na spletni strani so bili objavljeni avtomobili s fotografijami in osnovnimi podatki. Avtomobili so bili del že izkoriščene flote večjega podjetja. Trije renaulti megani in po en renault clio, renault laguna in mitsubishi outlander. Avtomobili, stari od 12 do 17 let, ki so imeli od 271 do 429 tisoč prevoženih kilometrov.

Vsak je imel izklicno ceno in ob določeni uri se je za vsak avtomobil začela minuta dražbe. Kdor se nanjo prijavi, lahko v tem času zviša ponudbo za 50, 100 ali 200 evrov. Tik ob izteku časa vsaka povišana ponudba ponastavi uro in do konca je spet vsaj še 15 sekund. Trenutna ponujena cena se je osvežila na zaslonu. Ni mogoče vedeti, proti komu višamo ponudbo, koliko ljudi se še poteguje za isti avtomobil, od kod prihajajo in podobno.

"Bolj čustveno kot pri ponudbah v zaprtih kuvertah …"

"Dražbe v živo in s tem tudi spletne dražbe v živo so za prodajalce vozil bolj privlačne od dražb v zaprtih ponudbah. Glavni razlog je, da se v živo kupec velikokrat odzove tudi čustveno in morda tudi bolj tekmovalno v primerjavi z oddajo ponudb v zaprtih kuvertah, s tem pa prodajalec doseže višjo ceno," pojasnjuje Gregor Picelj, direktor slovenske platforme spletnih avtomobilskih dražb Autopoint.

"Morebitni dogovor med dražitelji ni mogoč, ker na spletni licitaciji dražitelji ne morejo vedeti, kdo vse bo sodeloval. Po našem mnenju so spletne dražbe najhitrejši in najpreglednejši način prodaje," dodaja Picelj.

Outlanderju je cena z izklicnih 1.900 evrov zrasla na 3.100 evrov. Foto: Autopoint

Prodali so tudi že avtomobil za 40 tisočakov

Do zdaj so v sedmih mesecih na več kot 40 izvedenih dražbah prodali okrog 400 vozil. Večinoma prodajajo vozila s ceno med pet in 10 tisoč evri. Najdražje prodano vozilo je doseglo ceno okrog 40 tisoč evrov.

Včerajšnja dražba je ponudila zares odslužena flotna vozila, ki so imela zato tudi nižjo ceno. Outlanderju je od izklicne cene 1.900 evrov cena narasla na končnih 3.100 evrov. Kdor pa bi iskal zasilno vozilo zase, bi lahko dobil laguno za 800, megana za 500, clia le za 200 evrov.

Kdor avtomobil kupi, mora plačati provizijo v višini 150 evrov, prodajalec pa provizijo 200 evrov (v obeh primerih ni vštet DDV). Pri provizijah so pri določenih dražbah mogoča tudi manjša odstopanja.

Dražiti je mogoče tudi svoj rabljeni avtomobil

"Na podlagi več kot 40 izvedenih dražb od maja letos lahko rečemo, da prodajalci dosegajo 30 in več odstotkov višjo ceno v primerjavi s predhodnimi načini prodaje. Pri takem načinu prodaje je še en pomemben vidik, hitrost od naročila do prodaje. To lahko traja le 72 ur. Prvih 24, da pripravimo dražbo, 48 ur pa je dražba objavljena na vpogled, nato že sledi dražba v živo," prednosti hitrega obrata zaloge in manjše potrebe po parkirnih mestih še poudarja Picelj, sicer nekoč tudi direktor družbe Toyota Adria.

Po njegovih besedah je spletna platforma avtomobilske dražbe namenjena predvsem podjetjem, prav tako pa lahko tako svoj rabljeni avtomobil prodajo tudi posamezniki. V resnično prodajo so primorani le v primeru, če na dražbi avtomobil doseže višjo ceno od izklicne.