Pozabljena zgodba: kot prva izdelala letalo in poletela

Lilian Bland velja za prvo žensko, ki je izdelala svoje letalo in z njim tudi poletela. Foto: Wikimedia Commons

Kar precej izumiteljev je v današnjih časih spregledanih, zdi se, da je to še bolj očitno pri ženskah, ki so s svojimi izumi pomagale spremeniti podobo sveta. Ena izmed takih je zagotovo Lilian Bland. Kot prva ženska je namreč zasnovala in izdelala letalo ter nato tudi letela z njim.

Bolj kot Blandova je svetu poznana Amelia Earhart, prva ženska, ki je sama preletela Atlantski ocean, čeprav je bila v pionirskih časih Blandove pravzaprav še najstnica. S svojim nepopustljivim duhom, pogumom in znanjem je pravzaprav tlakovala pot vsem letalcem, ki so zaradi njenega znanja postali slavni in se zapisali v zgodovino s svojimi dosežki.

Na začetku 20. stoletja ni bilo veliko letalk

Ko je leta 1909 Louis Blériot v 36 minut trajajočem poletu poletela iz Francije v Anglijo, je bila Blandova že uveljavljena novinarka in fotografinja. Čeprav se je rodila v premožni viktorijanski družini, je bila precej drugačna kot druga dekleta. Kadila je, nosila kavbojke, z moškimi je hodila na lov in živela sama. Ko je Blériotova opravila krstni polet, je Blandova proučevala ptiče na oddaljenih škotskih otokih in spoznavala, kako pravzaprav sploh lahko letijo.

Oktobra istega leta, ko je poletela Bleriotova, se je udeležila prvega srečanja letalcev in si zapisala mere letala. Takoj se je naročila na revijo Flight, skicirala svoje prvo letalo, izdelala maketo in začela sestavljati načrte, kako bi izdelala pravo letalo. Zaljubila se je v letalstvo.

Oče ji je prepovedal leteti, zato je morala svoje letalo razstaviti in prodati njegov motor. Škoda, ob večji podpori staršev bi se lahko bistveno pripomogla k razvoju letal. Foto: Wikimedia Commons

Njeno prvo letalo ni poželo veliko zanimanja

Njeno prvo letalo, poimenovala ga je MayFly (rod žuželk enodnevnic), ni bilo sprejeto z največjim navdušenjem. Z njim ni bilo mogoče Njeno življenje se je hitro spremenilo in lahko bi rekli, da se ni nikoli sprijaznila z očetovimi zahtevami. Po ločitvi in po smrti edinega otroka se je vdala alkoholu in igram na srečo. Foto: Wikimedia Commons preleteti daljših razdalj, najdaljši polet je bil dolg štiristo metrov. Dizajn letala pa ni bil primeren za vgradnjo večjega motorja, ki bi omogočal daljše polete.

Leta 1911 je sledilo razočaranje, ko je morala na zahtevo očeta zaradi nevarnosti letenja darovati letalo in prodati njegov motor. Potem se je preizkusila kot prodajalka avtomobilov, a tudi pri tem ni bila uspešna. Kmalu se je poročila, se ustalila in preselila v kanadski Vancouver ter živela povsem običajno družinsko življenje. Hčerka Patricia, njen edini otrok, je umrla pri šestnajstih letih zaradi tuberkuloze. Kmalu zatem se je Lilian ločila in preselila nazaj v Anglijo, kjer je našla smisel življenja v igrah na srečo.

Vrhunec njenega ustvarjanja je trajal vsega dve leti. Njen zagon, znanje in pamet bi lahko ob podpori družine prinesli številne uspehe, predvsem bi lahko bistveno vplivali na razvoj letal in poletov. MayFly je izginil, svet pa se še danes navdušuje nad njenimi načrti in zapiski. Morda ni svetovno znana ali slavna kot Amelia Earhart, a navsezadnje gre za prvo žensko, ki je sama izdelala letalo in z njim na koncu tudi poletela.