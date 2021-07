Po tako nori cesti se še nikoli nisem vozil #foto

Doline in prelazi v Savojskih Alpah v Franciji, na primer tam med italijansko-francosko državno mejo pri Sestrierju in Grenoblom, skrivajo številne osupljive ceste. Narava je tu močno kontrastna. Lepe doline obkrožajo strmi klifi, kjer so nekoč ceste vklesali v steno. Postale so izjemen gradbeni podvig, danes pa jemljejo sapo voznikom, kajpak turistom, ne domačinom, ki se nanje podajo z lastnimi avtomobili.

Dirka po Franciji je na tem vzponu prvič gostovala pred šestimi leti. Foto: Gregor Pavšič

Z glavne ceste se jih skoraj ne vidi. Opaziti je mogoče le nekaj obcestnih zidov na ovinkih, in to sredi na videz navpične stene, kjer ceste tako od daleč niti ne predstavljamo. Toda od blizu je drugače. Takoj po koncu vasi Pontamafrey postane cesta še bolj ozka in se dvigne strmo v klanec. Prva dva kilometra sta najbolj osupljiva. Tam je kar 17 ostrih serpentin. Prostora je večinoma le za en avtomobil, na ovinkih ni priporočljivo gledati čez ograjo.

Zdi se domala neverjetno, a to cesto so zgradili že leta 1934. Stara je torej 87 let in izvira še iz predvojnega časa povsem drugačnih in tehnološko manj dovršenih avtomobilov.

Spektakularen vzpon je gostil tudi Dirko po Franciji

Do vasice Montvernier je vzpon dolg 3,7 kilometra, cesta se dvigne za 286 metrov, povprečni naklon pa znaša osem odstotkov. Leta 2015 je bil ta vzpon proti prelazu Chaussy prvič del tudi kolesarske Dirke po Franciji. Lasnice pri Montvernierju od takrat niso le ena od najbolj osupljivih cest v Evropi, temveč tudi eden od najlepših cestnih odsekov v profesionalnem kolesarstvu.

Pogledi s ceste med vasicama Pontamafrey in Montvernier:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič