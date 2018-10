Najnovejša ruska podmornica, ki straši Američane #foto

Rusija je skozi zgodovino predstavila kar nekaj neverjetnih bojnih kosov. Nekateri so bili skoraj nesmiselni in so bili le plod propagande, medtem ko so bili nekateri naravnost osupljivi in so Rusijo postavili ob bok največjim tekmecem. Pentagon zadnje čase zaposluje nova podmornica tipa Jasen, ki se po svojih zmogljivostih postavlja ob bok ameriškim tekmecem.

Zaradi svoje velikosti 120 metrov lahko vanjo naložijo do 40 raket tipa Kalibr in deset torpedov. Nekoč v ponos, po hladni vojni v breme

Ob koncu hladne vojne je imela Sovjetska zveza največjo floto podmornic na svetu. Vse od podmornic Komsomolets s trupom, izdelanim iz titana, ki so se bile zmožne potopiti do nadpovprečnih globin, do podmornic Akula, ki so bile opremljene z jedrskimi konicami. Rusi so takrat pospešeno lovili zaostanek za Američani, po razvitosti in številu podmornic.

Kolaps Sovjetske zveze je povzročil, da je Rusija podedovala celotno sovjetsko pomorsko ladjevje. Zaradi ogromnega števila ladij in premalo denarja je bila celotna pomorska vojska obsojena na životarjenje. Na stotine podmornic je bilo razstavljenih, razvoj novih vojaških plovil pa se je ustavil ali pa so jih končali z desetletno zamudo.

Izdelava prve moderne podmornice je trajala 20 let

Eden izmed teh projektov je bil 855, jedrska podmornica tipa Jasen. Prva podmornica iz tega razreda je bila Severodvinsk, ki so jo začeli izdelovati leta 1993. Le tri leta pozneje je iz Moskve prišel ukaz, da morajo zaradi finančnih težav zaustaviti gradnjo. Končali so le tretjino trupa. Njeno izdelavo so zaključili šele leta 2014 in Severodvinsk se je v rusko zgodovino zapisala kot prva resnično moderna podmornica po koncu hladne vojne.

Severodvinsk je velika podmornica. Dolga je 120 metrov in ob potopu izpodrine 11.800 ton vode. Jedrski reaktor OK-650KPM proizvede 200 megavatov moči, v potopljenem stanju pa pospeši do 31 vozlov. S pomočjo sfernih sonarskih palic, bočnimi nizi na trupu podmornice in podolgovatim sonarskim poljem, ki se med gibanjem povleče z zadnje strani podmornice sonar Irtysh-Amfora, pokriva skoraj celotno območje okoli podmornice.

Jedrska podmornica pod vodo doseže hitrost 31 vozlov. Foto: Wikipedia

Mogočni bojni sistemi razreda Jasen

Severodvinsk je opremljena z desetimi 533-milimetrskimi cevmi za torpede in opremljena s težkokategornimi UGST-M vodenimi torpedi. Analitike z zahodnih držav najbolj skrbi osem večnamenskih vertikalno postavljenih cevi na zadnjem delu podmornice. V njih se lahko nahajajo P-800 Oniks rakete - izredno napredne rakete, ki strašijo ladje. V zadnjem trenutku namreč pospešijo na bliskovito hitrih 2,5 macha, a pri tem ostanejo le pet metrov nad gladino morja. V praksi bi to pomenilo, da podmornica, oborožena z raketami Oniks, zlahka preseneti bojno ladjo, ki enostavno nima časa odreagirati.

Iz teh cevi lahko izstopijo tudi rakete voda-zrak Kalibr. Podobne so ameriškim raketam Tomahawk, Rusi pa so jih kar nekajkrat sprožili na kopno v boju proti Islamski državi v Siriji. Rakete tipa Kalibr so lahko opremljene tudi z jedrskimi konicami. Zaradi same velikosti podmornice Severodvinsk lahko Rusi vanjo shranijo do 40 raket Kalibr, druga največja ruska podmornica jih ima na krovu lahko le 32.

Primerjava med najnovejšo podmornico Severodvinsk in nekoliko manjšo Kazan.

Se zna izogniti protiraketnim ščitom?

Več let je Rusija iskala načine, kako prelisičite protiraketne ščite. Večina teh balističnih ščitov je usmerjena proti manjšim državam, Podmornico je leta 2014 razkril takratni ruski predsednik Dimitrij Medvedjev. Foto: Wikipedia kot sta Iran in Severna Koreja. Ameriška zaščita je primerna za visoko leteče balistične rakete, toda rakete tipa Kalibr letijo nizko in se prilagajajo položaju terena ter prelisičijo radarje, ki kot prvi zaznajo prihajajočo nevarnost.

Ker so rakete Kalibr lahko opremljene tudi z jedrsko konico in imajo 2500-kilometrski doseg, predstavljajo za Pentagon uganko. V teoriji bi lahko Rusi s podmornice Severodvinsk napadli ameriška tla s sredine Atlantskega oceana.

Čeprav Moskva ne namerava uporabiti podmornice razreda Jasen v kombinaciji z raketami tipa Kalibr kot prvotno napadalno orodje, pa zmožnost te kombinacije še vedno skrbi Pentagon. Da, tako zelo dobra je najnovejša podmornica Severodvinsk.

Če so preostale ruske podmornice vsaj za razred slabše kot ameriške ali britanske, pa razred Jasen lovi priključek. Z zagonom proizvodnje pa se je Rusija znova postavila na zemljevid resnega igralca v pomorskem svetu. Rusi nameravajo izdelati osem teh podmornic, a le, če jih bodo lahko finančno podprli. Izdelava vsake je namreč izredno velik finančni zalogaj, tudi za državo, kot je Rusija.