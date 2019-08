Kamionski ples v Pivki: brutalno bobnenje in iskanje mej fizike #video

Pivka je gostila evropsko tekmovanje v trialu s tovornjaki, ki na terenu kljub svoji masi in navidezni okornosti premagujejo skoraj nemogoče ovire. Njihov ples prek skal in skozi blatne luže je bil prava atrakcija za številne obiskovalce. Te pošasti so kot baletniki plesale med na videz navidezno neprevoznimi ovirami in s svojimi zmogljivostmi osupnile še tako zahtevnega avtomobilskega navdušenca.

Foto: Gašper Pirman

Kamionska veselica v Pivki

Okolica Vojaškega muzeja v Pivki je prvič gostila evropsko serijo tekmovanj v trialu s tovornjaki, ki prav letos praznuje tridesetletnico svojega obstoja. Adrenalinski spektakel je postregel z marsičem – vožnjami predelanih tovornjakov, ki so premikali meje fizike, obiskom vojaškega muzeja in številnimi drugimi spremljevalnimi aktivnostmi.

Tovornjake izdelujejo za sto tisoče prevoženih kilometrov v službi vsakodnevnega transporta, uporaba tovornih vozil v tekmovalne namene pa je prav zaradi njihove velikosti, izjemne mase in navidezne okornosti vselej osupljiva.

Foto: Gašper Pirman



Tovornjaški trial je evropsko tekmovanje v spretnostni vožnji komercialnih tovornjakov s pogonom na vsa kolesa po izjemnozahtevnem terenu. V tem tekmovanju čas, v katerem tovornjak prevozi določen del proge, ne igra pomembne vloge. Najpomembneje je, da premaga ekstremne razmere na progi brez napak. Da mu to uspe, se mora približati mejam mogočega in jih včasih celo preseči. Tekmovanje poteka v štirih kategorijah: 2-osna, 3-osna in 4-osna vozila ter prototipi. Letno poteka šest tekmovanj po različnih evropskih mestih. V Sloveniji se bo tekmovanja udeležilo 25 ekip, ki se potegujejo za laskav naziv Stran 2/3 evropskega prvaka Truck-Trial. Letos so bile prireditve že v Belgiji, Franciji, Nemčiji in Avstriji. Po slovenski postojanki se bo sezona septembra zaključila v Nemčiji.

Kakšni tovornjaki so pravzaprav primerni za takšno tekmovanje?

Foto: Gašper Pirman V kategoriji štiriosnih tovornjakov letos vodita Nemca Marcel Schoch in sovoznik Johannes Stumpp. Njun MAN TGS 35.480 poganja motor z močjo 353 kilovatov, njegova medosna razdalja pa znaša 6,17 metra. Tak tovornjak je tudi 2,5 metra širok. Nekoliko manjši, a še močnejši (426 kW), je Mercedes-Benzov tovornjak drugouvrščenega Alexandra Buddeja.

V kategoriji proto vodi Jean-Claude Chappeluz s prototipnim tovornjakom na osnovi unimoga. To je z dvema osema še precej okretnejše vozilo, ki ga poganja 100-kilovatni motor. Medosna razdalja je pri njem 2,9 metra. Tovornjak drugouvrščenega Francka Manenta je še skrajnejši – to je predelan tovornjak znamke Ural, ki ima pogon 6 krat 6 in moč motorja 380 kilovatov.

Foto: Gašper Pirman

Več kot pet tisoč obiskovalcev bo imelo videti veliko

Odziv javnosti je presenetil tudi organizatorja, zato pričakujejo več kot pet tisoč ljudi, ki si bodo prišli ogledati te neverjetne tekme med orjaki. Danes bo potekal še drugi dan tekmovanja, obetajo se razburljivi boji za končno zmago, vsekakor pa ta adrenalinski dan ponuja zabavo za vse ljubitelje kamionov in tudi takšnih in drugačnih prevoznih sredstev.

Žal pa v Pivki nismo videli nobenega slovenskega tekmovalca. Večina jih prihaja iz Francije in Nemčije, nekaj je Avstrijcev in Čehov. Naslednja tekma in hkrati zadnja tekma sezone bo potekala v Nemčiji v mestu Grosstagebau Kamsdorf.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Preprosta notranjost, kjer sta nameščena le dva športna sedeža. Foto: Gašper Pirman