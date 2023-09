Kako je slavni britanski admiral Nelson potoval po slovenskih tleh

Britanski admiral Horatio Nelson je svojo pot do enega najslavnejših mornariških poveljnikov v zgodovini začel že pri dvanajstih letih z vstopom v britansko mornarico. Že po sedmih let je takrat komaj 19-letnik postal do takrat najmlajši poročnik bojne ladje, kontraadmiral pa je postal že pri 33 letih.

Eden največjih uspehov njegove bleščeče kariere je zmaga nad Napoleonovo floto v zalivu Abukir na ustju reke Nil leta 1798, kjer se je dokončno zrušil mit o Napoleonovi nepremagljivosti. Najmanj toliko pa je zaslovel tudi z zmago v bitki pri Trafalgarju oktobra 1805, a te zmage ni mogel proslaviti, saj je v tej bitki izgubil življenje.

Dva dneva v Ljubljani

Nelsonov obisk Ljubljane je zgodovinsko zanimiv in pomemben, ker slavni britanski admiral ni veliko potoval po kopnem. Pot ga je ponesla v Ljubljano, ko se je po spletu okoliščin s svojo skupino v avgustu leta 1800 priključil spremstvu kraljice Neaplja in Sicilije Marije Karoline, sicer hčerke cesarice Marije Terezije, in po kopnem potoval od Trsta do Dunaja. Nelsona in njegovo skupino je pot nato peljala do Hamburga in naprej z ladjo v Britanijo.

Slovesno odkritje spominske plošče v spomin na obisk britanskega admirala Nelsona v Ljubljani avgusta leta 1800. Foto: Pewter Požar za Park vojaške zgodovine

V Ljubljano so Nelson in njegova skupina prispeli 13. avgusta, dva dni za kraljico. Nelson je bil sprejet z velikimi častmi, tako so mu med drugim v filharmoniji priredili poseben koncert, na katerem se so deželna elita in pomembni meščani ponosno srečali s svetovno znanim admiralom. Ljubljano so Nelson in njegova skupina zapustili v prvih minutah 15. avgusta, saj jih je čakal vzpon na Ljubelj in od tam pot mimo Celovca in Gradca do Dunaja, kjer so se mudili skoraj mesec dni.

Vse Nelsonove zmage in manj znana pot po Sloveniji

Spominsko slovesnost so organizirali Veleposlaništvo Združenega kraljestva v Ljubljani, društvo The Nelson Society iz Velike Britanije in Hotel Slon iz Ljubljane, spominsko ploščo sta takrat slovesno odkrila britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler in pomočnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir Milan Žurman.

Gostujočo razstavo Horatio Nelson (1758–1805) je na pobudo organizatorjev pripravil Park vojaške zgodovine Pivka, avtorja pa sta direktor parka Janko Boštjančič ter obramboslovec in muzejski informator Rok Pirjevec. Razstava predstavlja izjemne mornariške dosežke admirala Nelsona in med drugim zajema tudi več izvirnih grafik iz 19. in začetka 20. stoletja, posebej pa se posveča prav poti in bivanju admirala v slovenskih deželah.