Kaj skrivajo Američani? Iz vesolja se je vrnilo skrivnostno letalo.

Foto: Air Force

X-37B ima zelo zanimivo zgodovino. Pri Nasi so se začeli igrati z idejo o brezpilotnem vesoljskem letalu že v devetdesetih letih, ko so iskali cenejšo različico space shuttla. Slovito letalo so morali po vsaki misiji več mesecev obnavljati ter za vsak vzdrževalni poseg nameniti velik kupček sredstev. Brezpilotno vesoljsko letalo - plovilo, ki v atmosferi deluje kot letalo in v vesolju kot vesoljsko plovilo - zaradi manjših dimenzij potrebuje manj goriva, manj potiska in manjšo raketo pri vzletu. Še več, takšno plovilo se lahko bistveno dlje časa zadržuje v nizkozemeljski orbiti in opravlja naloge.

Bogata in zanimiva zgodovina vesoljskega letala

Nasa in Air Force sta v preteklosti že razvila podobna plovila, vendar projekt v resnici ni nikoli v celoti zaživel. Vse dokler se pri Nasi niso povezali z agencijo za napredne raziskave na področju obrambe iz Pentagona, ki je vstopila v projekt in prevzela vajeti. Njihovi raziskovalni napori so sprva prinesli 8,8 metra dolgo in 2,7 metra široko plovilo boeing X-37B z nakladalnim prostorom v velikosti postelje in vsega pettonsko vzletno maso. Namen tega plovila je bil predvsem dostavljanje tovora v vesolje in vračanje odsluženih delov nazaj na Zemljo.

Prvič v vesolje že leta 2010

X-37B je prvič poletel v vesolje leta 2010 in od takrat opravil pet različnih misij. Peta in zadnja je bila septembra 2017, ko ga je v vesolje ponesla raketa SpaceX Falcon 9. V vesolju je ostala vse do avgusta lani in pri Nasi so takrat podrli rekord - 716 neprekinjenih dni v orbiti. X-37B lahko tako dolgo časa kroži v nizkozemeljski orbiti predvsem zaradi solarnih celic proizvajalca Gallium Arsenide, litij-ionskih baterij in posebne pogonske rakete. Zaradi tega se lahko premika po orbiti ali pa se odrine v Zemljino atmosfero in pristane. Ker nima vgrajenih motorjev, pa na drugi strani ne zmore prepotovati dolgih razdalj ali leti skozi atmosfero.

A kaj X-37B počne tam zgoraj? Vprašanje, na katero nimamo odgovora. Gre za zaupen program, ki odpira številna vprašanja. Očitno gre za eksotičen, a napreden vojaški sistem. Ko je X-37B na drugem koncu Zemlje in je skoraj neviden, se lahko s pomočjo pogonskih raket in kril spusti v atmosfero. Najlažje je njegovo raznolikost razložiti na primeru.

Foto: NASA

Zaradi pogonskih raket lahko spreminja svoj položaj

Recimo, da kitajska vojska locira X-37B v vesolju in pošlje svoje satelite bližje, da bodo lahko bolje pogledali plovilo. Ko ameriška Foto: Air Force vojska opazi bližajoče se kitajske satelite, dajo X-37B ukaz za spremembo orbite. Tako se lahko premakne iz orbite nad Kitajsko nad domače ozemlje. Kitajci bi ga tako pričakovali na določenem delu orbite v določenem času, a zaradi svoje prilagodljive narave lahko hitro spremeni smer. Kitajci bi zato morali znova začeti iskati plovilo in potem satelite poslati na drugo lokacijo.

Kljub temu, da zna X-37B preprosto ''izginiti'', z njim ne morejo opravljati misij v slogu Jamesa Bonda. Namesto tega po besedah Air Forcea opravlja naloge za zmanjšanje tveganja, eksperimentiranje in koncept razvoja operacij za tehnologije vesoljskih vozil za večkratno uporabo.

V nedeljo je X-37B po 780 dneh v vesolju pristal na Floridi in spet podrl rekord za najdaljše časovno obdobje v orbiti za plovilo takšnega tipa. Air Force se že pripravlja na vzlet šestega testnega plovila X-37B z rta Canareval, ki bo spomladi s pomočjo rakete Atlas 5.