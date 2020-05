Je večji avtomobil res bolj varen kot manjši?

Lansko leto je bilo 92 odstotkov vseh novih vozil naprodaj v Evropi ocenjenih s strani EuroNCAP, od tega si jih je 75 odstotkov prislužilo maksimalnih pet zvezdic. Ravno ta organizacija je v veliki meri odgovorna za neverjeten napredek v varnosti avtomobilov, varnost potnikov in preostalih udeležencev v prometu. Že po nekaj sekundah sedenja v avtu iz devetdesetih let je jasen napredek v varnosti, kaj šele da bi sedli v avtomobil iz sedemdesetih let. Praktično na vseh področjih so se zgodili megalomanski koraki naprej, predvsem zaradi varnosti.

Danes varnost narekuje računalniška pamet

Nekoč enostavno niso imeli računalniške podpore, inštrumentov in primernih materialov, da varnost avtomobilov lahko napredovala v Proizvajalci lahko, še preden avto izdelajo, s pomočjo računalniške simulacije že praktično vedo dp kakšne mere bo novi model varen. Foto: EuroNCAP takšnem tempu kot je to mogoče danes. Kovina ali aluminij sta bila izdelana na drugačen način, zato karoserija ni bila tako trdna, njeni kosi pa so ob nesreči zlahka spremenili obliko in prodrli v potniški prostor. V primeru hujših nesreč, zato za rešeno življenje ni odgovoren čudež, ampak poglobljena znanost in inženiring pri zasnovanju novih modernih avtomobilov.

Sodobni avtomobili poleg aktivnih varnostnih pripomočkov, kot so prednatezni varnostni pasovi in zračne blazine, za zaščito potnikov uporabljajo deformabilne strukture za trčenje, zmečkljive cone in varnostne celice, ki dodatno varujejo potnike v avtu. Te se bodo še naprej pospešeno razvijale in izpopolnjevale, saj z razvojem programske opreme nenehno prihaja tudi do novih spoznanj. Analitična orodja so vse bolj izpopolnjena, vse večji delež pri razvoju varnostnih potniških celic pa imajo tudi vse bolj zahtevni varnostni testi.

Včasih so bili varnostni standardi nižji in niso bili odločilen faktor pri nakupu avtomobila. Danes je stvar drugačna, varnost avtomobila pa je pomemben faktor pri nakupu.

Kako nas torej avto varuje pri trku?

V primeru trka je pomembno kako nas bo avto varoval. Zelo pomemben faktor je absorbcija energije, ki jo ustvari trk in preprečitev njenega prenosa do potnikov. Zmečkljive cone spredaj in zadaj so zasnovane točno zato, da se zmečkajo in ob tem ustvarjeno energijo absorbirajo.

''Kontroliran neuspeh'' je tehnični izraz za te strukture, ki postanejo mehanizem za absorbcijo sile udarca ter obenem preprečujejo, da bi zunanji elementi prodrli v potniško kabino do potnikov. Zaradi računalniških simulacij so te cone v zadnjih letih zasnovali tako, da preusmerijo silo vstran od potniške kabine oziroma tja, kjer je karoserija dodatno ojačana.

Potnike obdaja varnostna celica

Potnike v novih avtih varuje varnostna celica izdelana iz različnih trdot jekla. Celica je skrita očem in nevidno vpletena v samo obliko Kar 92 odstotkov vseh novih avtov, ki so naprodaj v Evropi je sodelovalo varnostnem testu EuroNCAP, kar 75 odstotkov pa si je prislužilo maksimalnih pet zvezdic. Foto: EuroNCAP avtomobila. Njen namen je drugačen kot pri zmečkljivih conah spredaj, saj je zasnovana tako, da mimo nje ne sme priti ničesar.

Sodeč po EuroNCAP izboljšana togost karoserij, s katero se hvalijo proizvajalci avtomobilov ob lansiranju nove generacije modela, ne prinaša le izboljašnih voznih lastnosti. Povečana togost v veliki meri pomaga zmanjšati poškodbe glave in nog, ker v primeru nesreče kasneje popusti pod silo trka.

Ko boste prihodnjič na cesti videli kakšnega starodobnika le poglejte kje sedi voznik. Pomaknjen je zelo naprej in blizu vetrobranskega stekla. V modernih avtomobilih potnik sedi na sredini avta, tudi v tistih najmanjših modelih. V primerjavi s starejšimi avti imajo novejši bistveno več prostora namenjenega zmečkljivim conam. Posledično so novi avtomobili bistveno težji in večji, v največji meri je za dvig mase kriva predvsem izboljšana varnost avtov.

Če nekoč varnostni pripomočki niso pripomogli k odločitvi za nakup določenega modela je danes vse drugače. Kupec je ozaveščen in varnost avtomobila je na prvem mestu, ko se odločajo za nakup avta. Vsekakor pa ne velja, da je večji avto varnejši, saj je vse odvisno od zasnove varnostne potniške celice, zmečkljivih con in deleža visokotrdnostega jekla.