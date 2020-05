To bodo novi pogoji za pet varnostnih zvezdic Euro NCAP

Največja sprememba se je zgodila s prihodom nove pomične ovire, ki zamenjuje pred 23 leti uveden test v primeru čelnega trka. Z njim so pri EuroNCAP preverjali varnost potnikov pri čelnem trku oziroma ali je v primeru nesreče nos vozila predstavljal dodatno nevarnost za poškodbe potnikov. Zamenjali so tudi testne lutke - nadomestil jih bo Thor, trenutno najbolj dovršena in razvita srednje velika testna lutka.

Proizvajalce avtov čakajo še zahtevnejši testi

Nova pravila so napisali tudi pri bočnih trkih. Zdaj bodo pri tem testu še povečali hitrost in maso ter s tem silovitost udarca. Pri EuroNCAP bodo še zahtevnejši, podrobneje bodo ocenjevali čelni in bočni trk. Foto: EuroNCAP Prvič bodo tudi ocenjevali silovitost udarca na nasprotni strani trka, s čimer želijo izboljšati varnost voznika z ogledom njegovega gibanja in sovoznikovega sedeža. Posledično bodo lahko lažje ocenjevali natančnost in učinkovitost bočnih zračnih blazin.

V kategoriji varnostno-asistenčnih sistemov bodo prvič ocenjevali tudi sisteme, ki zaznavajo utrujenost ali nepozornost voznika. Še naprej bodo skrbno ocenjevali vozniške asistenčne sisteme, samodejno zaviranje v sili in varnost pešcev v različnih situacijah.

Proizvajalci bodo dobili nagradne točke, če bo njihov sistem ob prometni nesreči reševalcem poslal točne, natančne in hitro dostopne informacije. Pri EuroNCAP bodo ocenjevali tudi, kako hitro in na kakšen način se lahko v primeru nesreče izvlečejo avtomatske kljuke vrat, ter nadzirali delovanje naprednega samodejnega klica v sili eCall.