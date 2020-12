Italijani pač znajo: eno izmed osmih avtomobilskih čudes #foto

Cisitalia širši javnosti ni poznana kot nekateri drugi italijanski proizvajalci, a je berlinettta tipo 202 GT vrhunec avtomobilskega oblikovanja. Med nesmrtne mu je pomagal legendarni Batista Pinin Farina, ta oblikovalska hiša pa letos praznuje devetdeset let obstoja. Čast enemu izmed osmih avtomobilskih čudes in častitljivi obletinici legendarnega oblikovalca je izkazal tudi Georg Gedl in ekskluzivno za siol.net narisal ta elegantni športni kupe.

Ko se v takšnem avtomobilu prepletata dve izjemni zgodbi imamo vedno težave katero izpostaviti prvo. Tokrat bomo pričeli s človekom, ki je poskrbel za vrsto modelov, ki so krojili prihodnost avtomobilizma. Njegov oblikovni doprinos pravzaprav ne moremo izmeriti, gre za neprecenljive avtomobile, čutnih linij in čustev. Pinin Farina je ustvaril Cisitalia 202 leta 1947, danes pa je to prvi avtomobil na svetu, ki je že od leta 1951 stalno razstavljen v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku, kot eden izmed osmih izjemnih avtomobilov našega časa.

Ime, ki ga še danes pozna (in spoštuje) vsak

Battista “Pinin” Farina je dodobra razburkal italijansko javnost z ustanovitvijo svojega podjetja Carrozzeria Pinin Farina 22. maja leta 1930. ''In zdaj se bo priljubljeni vzdevek »Pinin «, ki ga uporablja ves torinski avtomobilski svet, ko govori o Battisti Farini, uradno začel uporabljati po vsej državi, kot rezultat nedavne spremembe podjetja, ki so privedle do ustanovitve SA Carrozzeria Pinin Farina,'' so zapisali v eni izmed avtomobilkih revij.

Prej je deloval pri Stabilimenti Farina, družinskem podjetju, ki sta ga vodila skupaj z bratom Giovannijem. Njegovo poznano ime je prineslo hiter vzpon, v tovarni Corso Trapani s površino 9.250 kvadratnih metrov je bilo zaposlenih okoli 150 ljudi. Že leta 1931 se je na Concours d'Elegance v vili d'Este pojavila prva uradna specialka lancia dilambda. V istem desetletju je osupnil svet še z hispanzo siuza coupe in fiatom 518 ardit.

Pinin je leta 1947 šokiral Pariz

Cisitalia je bila italijanska znamka športnih in dirkalnih avtomobilov, ki jo je leta 1943 ustanovil bogati industrijalec in voznik športnih avtomobilov Piero Dusi. Ime za podjetje ''Cisitalia'' izhaja polnega imena ''Compagnia Industriale Sportiva Italia''., zato je bil tudi njihov prvi izdelek dirkalni D46.

Javnosti je bil kot prvi na voljo model cisitalia tipo 202. Bil je zelo podoben dirkalniku D46, saj je slonel na enakem cevastem okvirju in je imel povrhu vsega še enak fiatov motor 110. Dusi je kontaktiral Pinin Farino in mu dostavil šasijo cisitalie 202. Nastal je dvosedežni elegantni kupe, ki so ga prvič predstavili javnosti leta 1947 na razstavi Villa d'Este pri jezeru Como in kasneje še na pariškem avtosalonu.